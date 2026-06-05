DeepSeek acaba de lograr algo impensable hace unos meses: ganar terreno entre empresas estadounidenses

Hace no tanto, la idea de que una empresa estadounidense pagara directamente a una compañía china como DeepSeek para usar inteligencia artificial habría sonado, como mínimo, improbable. No porque faltaran modelos alternativos, sino porque el tablero de la IA empresarial parecía dominado por los grandes nombres de Silicon Valley y por una preocupación creciente alrededor de los datos, la seguridad y la dependencia tecnológica. Pero el gasto empieza a pesar. Y cuando una tecnología se vuelve cara de mantener a escala, algunas compañías empiezan a mirar más allá de los proveedores habituales.
El dato. La señal concreta aparece en la lista mensual de Ramp, una compañía con sede en Nueva York que procesa gastos empresariales y ordena los proveedores de software que sus clientes compran por primera vez. En junio de 2026, DeepSeek ocupó el primer lugar de esa clasificación. El dato fue recogido también por SCMP, que lo presentó como parte de un movimiento de algunas compañías estadounidenses hacia opciones de IA más asequibles frente a alternativas como OpenAI y Anthropic.
Qué mide Ramp. El matiz es importante, porque este ranking no dice que DeepSeek haya superado a OpenAI o Anthropic en uso empresarial total. Como decimos, Ramp clasifica a los proveedores que sus clientes compran por primera vez, lo que sirve para detectar señales tempranas de interés, pero no para convertirlas automáticamente en cuota de mercado consolidada. En otras palabras, DeepSeek aparece como proveedor en tendencia dentro de ese universo de gasto, no como nuevo líder de la IA empresarial en Estados Unidos.
No es solo código abierto. La precisión de Ramp es relevante porque separa dos escenarios muy distintos: usar un modelo de código abierto dentro de la propia infraestructura o contratar directamente a DeepSeek como proveedor. En este caso, Kharazian asegura que los datos de gasto apuntan a lo segundo y lo resume así: “Las empresas están enviando y recibiendo datos directamente a través de DeepSeek”. Ese matiz explica por qué el movimiento llama tanto la atención. No estamos hablando únicamente de empresas probando tecnología china de forma aislada, sino de pagos directos y uso del servicio.
La explicación de fondo está en el coste. Kharazian señala que las compañías están adoptando una gestión más disciplinada del gasto en IA y que esperaba más interés por modelos abiertos o por opciones más baratas de OpenAI, Anthropic y Google. Lo que no esperaba, según explica, era que empresas estadounidenses acabaran usando DeepSeek. Por lo tanto, el servicio chino queda dentro de una conversación empresarial marcada por facturas cada vez más difíciles de ignorar.
La proporción importa. DeepSeek aparece ahora arriba en la lista mensual de proveedores en tendencia, pero sus cifras anteriores dentro del Ramp AI Index muestran que seguimos hablando de un fenómeno pequeño. Según Kharazian, la compañía china pasó del 0,3% de adopción empresarial en enero de 2025 al 0,1% poco después, y en abril de 2026 aún rondaba ese nivel. En ese mismo índice, Anthropic y OpenAI concentraban el 34,4% y el 32,3%, respectivamente. La lectura razonable, por tanto, no es que DeepSeek haya alcanzado a los líderes, sino que ha vuelto a entrar en el radar de algunas empresas estadounidenses.
La fotografía completa. Según la firma, las empresas no solo están mirando hacia modelos chinos, sino también hacia modelos abiertos y plataformas de inferencia y despliegue de modelos como Fireworks AI, fal AI y DeepInfra. En cualquier caso, el mensaje para Silicon Valley es evidente: algunas empresas estadounidenses están dispuestas a mirar alternativas que hace poco parecían mucho más difíciles de imaginar.
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