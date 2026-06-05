Jensen Huang entra en la polémica de los sueldos de Samsung: "Los trabajadores deben cobrar lo máximo posible"

Jensen Huang, además de ser uno de los CEO más carismáticos de la industria de la IA, siempre enfundado en su cazadora de piel negra, también es un gran estratega en materia de recursos humanos, aplicando aquella frase que se atribuye a Richard Branson, CEO de Virgin: "Cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tu negocio".

Según recogía Bloomberg, en su reciente visita a la feria Computex en Taipei, Huang aseguró que "los trabajadores deben cobrar lo máximo posible. Pago a mis empleados lo máximo que puedo". La declaración del CEO de NVIDIA se produce en un contexto en el que los grandes fabricantes de semiconductores, incluso aquellos que fabrican los chips de NVIDIA, se encuentran bajo una enorme presión sindical para repartir los beneficios que les está reportando el boom de la IA.

Samsung y la amenaza de paro que lo cambió todo. La chispa que encendió el debate se prendió en la división de memorias de Samsung en Corea del Sur. Más de 40.000 trabajadores se concentraron frente a su fábrica de Pyeongtaek y amenazaron con parar la producción de memorias de Samsung si la compañía no mejoraba sus salarios y añadía un bono vinculado a los beneficios de la división.

Samsung fabrica parte de la memoria HBM que alimenta a los servidores de IA de medio mundo, por lo que un parón en la producción pondría en serios aprietos la ya de por sí crítica situación del mercado de memorias. El acuerdo llegó a última hora y la empresa repartirá un bono por un valor medio de 513 millones de wones (unos 340.000 dólares) entre los 78.000 empleados de su división de chips.

La presión vino desde la competencia. Aunque los conflictos sindicales no son algo nuevo para Samsung, no es casualidad que el fabricante haya cedido justo ahora a las demandas de los trabajadores. Su rival directa en la fabricación de semiconductores para memorias, SK Hynix, lleva tiempo marcando el ritmo salarial del sector.

El pasado septiembre SK Hynix acordó con sus empleados destinar el 10% del beneficio operativo anual a bonus para los empleados. Con un beneficio récord de 47,2 billones de wones en 2025, el resultado fue un bono medio del 2.964% el salario base mensual. Para un empleado con sueldo de 100 millones de wones al año, eso supone cobrar un bono de más de 148 millones de wones extra de golpe.

La reacción fue inmediata, más de 200 ingenieros de Samsung se fueron a SK Hynix en los cuatro meses posteriores. Convirtiendo la fabricación de memorias en una lucha por retener a su mejor talento.

TSMC también se mueve. La batalla por el talento en las líneas de producción de los chips de memoria no se quedó en Corea. El contagio llegó a Taiwán, donde TSMC, que fabrica prácticamente todos los chips avanzados del planeta, tampoco se ha quedado quieta. Tal y como recogía Bloomberg, tan pronto como comenzaron a circular rumores en foros internos sobre la posible reducción de los bonos, el CEO de TSMC convocó una asamblea en el que comunicaba que sus primas de beneficios se iban a incrementar más de un 30% este año.

La industria de los semiconductores se encuentra en un momento de tan alta demanda de chips para la IA, que las empresas que dependen del escaso talento cualificado no pueden permitirse perderlo. TSMC ya destinó unos 103.000 millones de dólares de Taiwán a su programa de incentivos en 2025, un 46,6% más que el año anterior. Este año no le queda más remedio que volver a rascarse el bolsillo para pagar el bono de sus empleados si quieren retenerlos.

Los empleados de NVIDIA ya son millonarios. Desde luego, si hay alguien en la industria de la IA que puede hacer esas declaraciones sobre la remuneración de sus empleados es Huang. Nvidia lleva años haciendo lo que su CEO predica.

Tras el desplome del 80% de las acciones de NVIDIA en 2008, Huang puso en marcha un plan de compra de acciones para empleados con un descuento del 15%. Quien participó cuando la acción estaba baja y la mantuvo, ahora simplemente es millonario.

Cerca del 50% de los empleados de NVIDIA tienen hoy un patrimonio superior a los 25 millones de dólares. "Reviso la compensación de todos los empleados hasta el día de hoy. Repaso los 42.000 y el 100% de las veces aumento el gasto", contó Huang en un All-In Podcast. "Si cuidas a las personas, lo demás se cuida solo".

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Imagen | NVIDIA