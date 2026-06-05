Steam Machine: todo lo que creemos saber sobre la nueva consola de Valve

Después de años de rumores y de un primer intento fallido allá por 2015, Valve vuelve a la carga con la Steam Machine, su consola (o PC, según como lo mires) de sobremesa con forma de cubo pensada para llevarte toda la biblioteca de Steam al salón. La compañía la presentó en noviembre de 2025 junto al nuevo Steam Controller y a las gafas de realidad virtual Steam Frame, conformando un ecosistema de hardware propio que gira en torno a SteamOS.

En cuanto a su lanzamiento, sin embargo, las cosas igual no están saliendo tan bien como Valve habría querido. La crisis global de memoria RAM y de componentes ha trastocado sus planes, retrasando tanto el precio como la fecha definitiva. Pese a ello, la maquinaria ya está en marcha, pues al menos ya tenemos a la venta el Steam Controller y, según la última actualización de Valve, la consola apunta para su salida este verano. Bajo estas líneas te contamos todo lo que se sabe hasta la fecha sobre la Steam Machine.

¿Qué es exactamente la Steam Machine?

La Steam Machine no es una consola al uso, sino un PC compacto con forma de cubo que ejecuta SteamOS, el sistema operativo de Valve basado en Linux. La idea es que funcione como una consola (lo enchufas a la tele, coges el mando y juegas), pero con la flexibilidad de un ordenador por debajo.

Es, en esencia, la hermana mayor de sobremesa de la Steam Deck. De hecho, Pierre-Loup Griffais, desarrollador de SteamOS, comparó la experiencia con la de jugar a una Steam Deck conectada al dock, solo que con bastante más músculo gráfico. Valve calcula que la Steam Machine ofrece unas seis veces la potencia de la Steam Deck.

A diferencia del intento de 2015 (que dependía de fabricantes externos y nunca cuajó), esta vez Valve ha desarrollado todo en casa: hardware, software y accesorios.

¿Cuándo sale la Steam Machine?

Esta ha sido la gran incógnita durante meses. Cuando se anunció en noviembre de 2025, Valve hablaba de una ventana de lanzamiento de "principios de 2026" para los tres dispositivos. Sin embargo, la crisis de componentes obligó a la compañía a ser más cauta, pasando a hablar primero de la "primera mitad de 2026".

No obstante, Valve ha tranqulizado las aguas y en una publicación oficial en Steam aseguraron que tanto la Steam Machine como las Steam Frame llegarán este verano de 2026. Lo hizo al ampliar su programa Verified para incluir ambos dispositivos, donde la propia compañía afirmó que los dos aparatos se pondrán a la venta durante el verano.

El Steam Controller se adelantó al resto y llegó al mercado el 4 de mayo de 2026 por 99 euros. Valve decidió lanzar primero su mando, en parte, para no obligar a los usuarios de PC a esperar a la consola y, según explicaba Steve Cardinali, ingeniero de hardware de la compañía, porque el mando no depende de la memoria RAM que sí está estrangulando la producción del resto del catálogo.

¿Cuánto costará la Steam Machine?

Valve todavía no ha anunciado un precio oficial, y la razón está directamente ligada a la crisis de memoria y almacenamiento. La compañía ha reconocido que la escalada de precios de los componentes ha retrasado precisamente la confirmación del coste.

Lo que sí ha dejado caer Valve es su filosofía de precio. Y es que la idea es situarse en la franja que costaría montar un PC por piezas con un rendimiento equivalente. En la presentación inicial llegó a estimarse que, por los componentes que monta, la consola podría rondar los 700 dólares. El problema es que, desde entonces, los precios de la DRAM se han disparado más de un 170% interanual, tal y como recordaba el medio VGC, lo que complica mantener cualquier cifra previa.

A esto se suma la información del periodista Mike Straw, de Insider Gaming, que apunta a que Valve ha estado debatiendo internamente sobre el precio y sobre si estaría dispuesta a vender el aparato con pérdidas, al menos a corto plazo. Habrá dos modelos según el almacenamiento (512 GB y 2 TB), así que es previsible una horquilla de precios. De igual forma, conviene tomarse cualquier número con cautela hasta el anuncio oficial.

¿Qué especificaciones tiene la Steam Machine?

Imagen: IGN

Por dentro, la Steam Machine monta hardware de AMD diseñado a medida. Estas son las especificaciones que Valve ha confirmado:

CPU : AMD Zen 4 semipersonalizada de 6 núcleos y 12 hilos, con frecuencia de hasta 4,8 GHz y un TDP de apenas 30 vatios.

: AMD Zen 4 semipersonalizada de 6 núcleos y 12 hilos, con frecuencia de hasta 4,8 GHz y un TDP de apenas 30 vatios. GPU : AMD RDNA 3 semipersonalizada con 28 unidades de cómputo (CU) y frecuencia de reloj sostenida de hasta 2,45 GHz, acompañada de 8 GB de VRAM GDDR6.

: AMD RDNA 3 semipersonalizada con 28 unidades de cómputo (CU) y frecuencia de reloj sostenida de hasta 2,45 GHz, acompañada de 8 GB de VRAM GDDR6. Memoria RAM : 16 GB de DDR5 (independiente de la VRAM, a diferencia de la memoria unificada de la Steam Deck).

: 16 GB de DDR5 (independiente de la VRAM, a diferencia de la memoria unificada de la Steam Deck). Almacenamiento : SSD NVMe en versiones de 512 GB o 2 TB, ampliable mediante ranura microSD. El SSD va en una ranura M.2 accesible en la base.

: SSD NVMe en versiones de 512 GB o 2 TB, ampliable mediante ranura microSD. El SSD va en una ranura M.2 accesible en la base. Objetivo de rendimiento : 4K a 60 FPS apoyándose en el escalado FSR de AMD, con soporte para ray tracing.

: 4K a 60 FPS apoyándose en el escalado FSR de AMD, con soporte para ray tracing. Refrigeración : un único ventilador de 120 mm.

: un único ventilador de 120 mm. Alimentación: fuente integrada en el chasis, sin ladrón externo.

En cuanto a su posicionamiento, conviene moderar las expectativas. Valve contaba que la consola tendrá el precio de un PC gaming de gama de entrada, evitando venderla como una bestia gráfica. Su ventaja frente a la generación actual de consolas está en la arquitectura, ya que Zen 4 y RDNA 3 son bastante más modernas que la Zen 2 y RDNA 2 que montan PS5 y Xbox Series. La ruta pensada para el 4K, eso sí, pasa por generar la imagen a una resolución interna cercana al 1440p y escalarla mediante FSR, más que por mover esa resolución de forma nativa.

¿Qué diseño y tamaño tiene?

Imagen: Tom's Hardware

La Steam Machine es un cubo negro y compacto que mide aproximadamente 156 x 152 x 162 mm y pesa unos 2,6 kg, pensado para pasar desapercibido bajo el televisor.

En la parte frontal incorpora una placa extraíble personalizable y una tira de LED configurable, además de los puertos USB-A y la ranura microSD. Por detrás se concentra la conectividad de vídeo, red y alimentación, junto a la rejilla del ventilador. Según cuentan desde GamersNexus, esa placa frontal es de plástico magnético y se retira con facilidad para mejorar el flujo de aire; la idea de Valve es incluso que los usuarios puedan imprimirse sus propias placas personalizadas.

¿Qué puertos y conectividad ofrece?

El listado de puertos es el siguiente:

Salidas de vídeo : DisplayPort 1.4 (hasta 4K a 240 Hz u 8K a 60 Hz) y HDMI 2.0 (hasta 4K a 120 Hz, con CEC).

: DisplayPort 1.4 (hasta 4K a 240 Hz u 8K a 60 Hz) y HDMI 2.0 (hasta 4K a 120 Hz, con CEC). USB : dos USB-A 3.2 Gen 1 en el frontal, dos USB-A 2.0 traseros y un USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) atrás.

: dos USB-A 3.2 Gen 1 en el frontal, dos USB-A 2.0 traseros y un USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) atrás. Red : Ethernet Gigabit.

: Ethernet Gigabit. Inalámbrico: Wi-Fi 6E 2×2 y Bluetooth 5.3 con antena dedicada, más un adaptador de 2,4 GHz integrado para emparejar el Steam Controller sin dongle externo.

La gran polémica está en el HDMI 2.0. Y es que Valve no incluye HDMI 2.1 pese a que el hardware es capaz, lo que puede decepcionar a quien quiera conectar la consola a un televisor de gama alta. Aunque la compañía presume de soportar 4K a 120 Hz, ese modo solo funciona sin HDR (en SDR a 8 bits con submuestreo de croma 4:2:0); si activas HDR, te quedas en 4K a 60 Hz. Además, Valve explicó que de momento faltan algunas funciones de HDMI 2.1 como DSC y ALLM, pero que está trabajando para incorporarlas en el futuro.

¿Cómo es el nuevo Steam Controller?

El Steam Controller, que como hemos mencionado ya se encuentra a la venta por 99 euros, es una revisión profunda del mando original. Entre sus novedades destacan los joysticks de efecto Hall/TMR (con imanes para resistir el drift), dos paneles táctiles tipo trackpad para emular ratón, controles giroscópicos, respuesta háptica y una autonomía de hasta 35 horas.

Para la conexión, Valve apuesta por el Steam Controller Puck, un receptor inalámbrico propio que la compañía asegura más estable que el Bluetooth y que permite emparejar hasta cuatro mandos a la vez. En el caso de la Steam Machine, ese puck va integrado dentro del propio cubo. El mando también funciona por Bluetooth o por cable USB-C, y es compatible con PC, Mac y Steam Deck.

¿Qué sistema operativo usa y cómo va el catálogo?

La Steam Machine funciona con SteamOS 3, el sistema basado en Linux de Valve, mucho más ligero que Windows y optimizado para jugar. Incluye funciones como suspensión y reanudación rápida, guardado en la nube y compatibilidad con otras tiendas digitales.

Sobre la compatibilidad de juegos, Valve ha extendido su programa Verified (el mismo sello que usa en Steam Deck) a la Steam Machine para indicar de un vistazo cómo funciona cada título sin tocar configuraciones. La buena noticia, según la propia compañía, es que un juego que ya rinde bien en Steam Deck funcionará bien en la Steam Machine sin trabajo extra para los desarrolladores. Es más, títulos que en Deck quedaban algo cortos por CPU o GPU podrían correr con soltura en la consola gracias a su mayor potencia, y Valve afirma que ya está probando esos casos por su cuenta.

Hay un matiz interesante respecto a la Deck. Y es que como la Steam Machine se conectará a pantallas grandes, Valve no exigirá a los desarrolladores requisitos de legibilidad de texto o resoluciones concretas para el sello Verified. Eso significa que un juego marcado como "Jugable" en Deck por tener letra pequeña podría aparecer como "Verificado" en la Steam Machine.

Por nuestra parte iremos actualizando este artículo con todas las novedades que vayan llegando sobre la Steam Machine, su precio definitivo y su fecha exacta de lanzamiento.

Imagen de portada | Valve

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