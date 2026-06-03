Gabe Newell, CEO de Valve, cuando le preguntaron por el monopolio de Steam: "los usuarios tienen muchas posibilidades de elección"

La piratería es un problema de servicio, no un problema de precios. Algo así dijo Gabe Newell, mandamás de Valve, hace unos años. Newell comentaba que la forma más rápida de detener la piratería no era poner barreras más fuertes, sino dar a los usuarios un servicio mejor que el que recibirían por parte de los piratas. Y es evidente que Steam ofrece un buen servicio para los consumidores, pero... ¿qué ocurre con las compañías de videojuegos?

Eso es lo que, estos últimos años, ha despertado la crítica de que Steam es un monopolio. Y no pienses que es una crítica en redes o con la boca pequeña: es algo que está despertando un profundo debate, que ya ha llevado a Gabe Newell ante los tribunales y que se traduce en dos procesos judiciales abiertos.

¿La respuesta de Newell? Los usuarios tienen muchas alternativas para comprar sus juegos. ¿La realidad? No tantas, precisamente, por ese buen servicio de Steam. Pero claro, esto es un arma de doble filo.

Steam y el "monopolio" con el que estamos de acuerdo los usuarios, pero no todos los desarrolaladores

David Rosen es un nombre importante en esta historia. Es el fundador de un estudio llamado Wolfire Games que, si no te suena, es completamente normal. Puede que lo que sí te suene si juegas en PC es Humble Bundle. Al principio, Humble Bundle era una web en la que pagabas cierta cantidad y te llevabas claves que podías canjear en Steam.

Por 5 euros te llevabas juegos buenísimos y podías decidir a quién iba dirigido el dinero (organizaciones no gubernamentales, los desarrolladores, la tienda o un poco para cada uno). Con el tiempo, Humble Bundle evolucionó y se convirtió en una tienda, pero también en una plataforma por suscripción.

Las cosas iban bien para Rosen y si te cuento esto es porque, en 2018, el desarrollador empezó a prestar atención a ciertas políticas de Valve que perjudicaban, según él, a los creadores más pequeños.

Estos creadores verían menos beneficios al tener que pagar porcentajes por venta más altos en Steam que en otras plataformas, pero sabían que debían quedarse en Steam porque es la plataforma en la que está el usuario. Visto el contexto, en 2021, el propio Rosen se acercó a Valve para preguntar si su estudio (el mencionado Wolfire Games) podía publicar su juego 'Overgrowth' tanto en Humble Bundle como en Steam, pero a un precio rebajado en... Humble Bundle.

Según Rosen, desde Valve dijeron algo como "tú verás", lo que implicaba que no publicitarían su juego en la portada (algo clave para la visibilidad). Según Valve, así no es como ocurrió, pero el resultado es donde nos encontramos ahora mismo: Rosen y Wolfire Games decidieron demandar, directamente, a Valve por unas políticas que consideraban que iban contra la competencia y contra el consumidor.

Durante todo este tiempo, y como apuntan desde Bloomberg, Valve se ha defendido afirmando que sus políticas internas son realmente buenas para el consumidor. Y, como decía al comienzo del artículo, realmente hay mucho de razón en esto. Aunque tienen cosas cuestionables como que realmente no compramos un juego, sino una licencia de uso, Steam es una plataforma ejemplar a la hora de otorgar reembolsos si un juego no es lo que esperamos o está roto.

Steam, además, funciona mucho mejor que la tienda que tenía Ubisoft, la de Electronic Arts o una Epic Store en la que Epic está quemando millones de dólares sin conseguir hacer mella al imperio 'pecero' de Gabe Newell. Pero Rosen tiene también razón a la hora de señalar que esa política de paridad de precios es perjudicial para el usuario.

Porque, seamos claros, si un juego está a 15 euros en GoG (mi plataforma favorita de PC gracias a que en ella sí tienes propiedad sobre los juegos que compras) y a 15 euros en Steam, lo más seguro para el usuario que no se preocupa tanto por esa propiedad es que elija Steam por los logros, la comunidad, porque es donde están sus amigos, los usuarios que corrigen bugs o porque tiene un PC y una Steam Deck y es muy conveniente.

Pero si en GoG está a 10 euros y en Steam a 15, lo más fácil es que escojan la versión de GoG. Esa paridad de precios es una de las batallas de estos juicios y, como suele ocurrir en estos casos, salen muchos detalles a la luz. Aunque Valve ofrezca explicaciones vagas sobre esas políticas de paridad, en el reportaje de Bloomberg podemos ver declaraciones de desarrolladores que apuntan que recibieron llamadas amenazadoras por parte de la compañía.

Por ejemplo, correos a Ubisoft amenazando con eliminar ediciones de 'Rainbow Six Siege' de Steam porque Ubisoft las vendía más baratas en su propia tienda o a Warner Bros. porque 'La Tierra Media: Sombras de Guerra' era más caro en Steam que en otras plataformas para la misma versión del juego. Un nombre que ha salido a relucir es el de Kassidy Gerber, que trabajaba en el desarrollo de negocios de Valve y fue quien hizo esas "peticiones" y, al tener que declarar, afirmó que realmente no era una "política" de Valve porque "eso suena un poco burocrático".

El juicio, como decimos, sigue su curso, pero mientras tanto, en Reino Unido hay una causa contra Steam que podría llegar a traducirse en una multa de hasta 900 millones de dólares por este tipo de prácticas.

"Los clientes tienen muchas posibilidades de elección. Pueden decidir dónde compran sus productos, si compran el juego en una Xbox, si lo compran en Steam, si lo compran en Epic Games Store o si lo compran directamente de los desarrolladores de software” - Gabe Newell

Y... ¿qué dice Gabe Newell de todo esto? El afable mandamás de Valve que vive en su lujoso yate fue preguntado al respecto, respondiendo con la frase que citamos en el titular. Ese "los clientes tienen muchas posibilidades de elección sobre dónde comprar sus juegos" apunta que Steam no es un cuello de botella como pueden serlo las tiendas de Google y Apple (un juicio similar se dio entre Epic y estas tiendas que terminó en ambas abriendo el abanico), sino un lugar más en el que los jugadores pueden comprar sus juegos.

Se refiere a que está Steam, pero también la Epic Games Store, pueden comprarlo directamente a los desarrolladores, en la tienda de Xbox para PC, en Humble Bundle, en GoG y en otras cuantas alternativas más. Es, según esa lógica, una tienda muy grande dentro de un ecosistema enorme. De hecho, el anterior jefe de Xbox, Phil Spencer, alabó Steam como la "espina dorsal de los juegos en PC", describiendo Steam como una fuerza positiva en la industria.

Pero claro, es lo que decíamos al principio: aunque haya muchas más tiendas, durante más de 20 años se ha ido construyendo un ecosistema en el que 'PC para jugar' y 'Steam' son dos términos prácticamente inseparables. Veremos hasta dónde llega tanto la demanda de Rosen como la causa en Reino Unido porque pueden marcar un antes y un después en el segmento del juego en PC.

Mientras tanto, Steam alojó más de 19.000 videojuegos durante 2025, generando ingresos totales de 11.700 millones de dólares y los ingresos que obtienen exclusivamente de sus comisiones sobre ventas pasaron de 1.100 millones de dólares en 2015 a 3.200 millones estimados en 2024, triplicándose en menos de una década.

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