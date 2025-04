Parecía un enemigo imposible, en realidad era el sistema antipiratería más brillante metido en un videojuego

La piratería y el entretenimiento son dos conceptos que van de la mano. En videojuegos, esto ha significado una especie de carrera entre el gato y el ratón, con las compañías de videojuegos tirando de inventiva para intentar que los jugadores paguen por sus productos. Actualmente, Denuvo es una herramienta muy segura - que no invulnerable -, pero a lo largo de la historia hemos visto sistemas antipiratería de lo más imaginativos.

Y puede que el caso más memorable sea el de ‘Serious Sam 3’. ¿El motivo? Un escorpión gigante e implacable que te buscaba para acabar contigo si detectaba que tu juego era pirata. Y los jugadores aceptaron el reto.

¡Ayuda! Corría 2011 cuando el equipo croata Croteam (no se rompieron mucho la cabeza con el nombre) lanzó la tercera entrega de su divertidísima saga de disparos ‘Serious Sam’. En aquella época, las medidas antipiratería eran tan rudimentarias que el juego salía ‘crackeado’ a las pocas horas del lanzamiento oficial, por lo que muchos usuarios se hicieron con una copia rápidamente.

Excepto en algunos casos en los que el boca a boca provoca picos de jugadores meses o años después del lanzamiento de un título, lo habitual es que los foros y redes sociales se llenen de comentarios sobre un juego recién lanzado. Por minoritario que sea, siempre va a haber jugadores comentando los niveles, lo que les parece el juego y reportando problemas. Y poco después del lanzamiento de ‘Serious Sam 3’, los jugadores se empezaron a quejar de algo: un escorpión rojo que aparecía en su partida e impedía que continuaran con el juego. Incluso recientemente se publicaron algunas quejas en Steam.

El escorpión. Estos jugadores describían al escorpión como un ente enorme, invencible, rapidísimo, que disparaba sin cesar, que era una esponja de balas y que no te dejaba en paz en ningún momento y se quejaban de lo que creían era un bug o un fallo de programación en el código del juego. La pinta del enemigo es bastante aterradora, lo que sumado a su potencia de fuego y al hecho de que es invencible… bueno, que no era un trago agradable.

El girito es que no era un bug, sino una característica del juego. Croteam sabía que era imposible poner puertas al campo y que su juego iba a ser pirateado, por lo que programó el juego con una característica especial: si detectaba que la copia era pirata, el escorpión invencible aparecía y no iba a parar hasta que matara al jugador. Era imposible que el jugador disfrutara del juego en esas condiciones.

Alabanzas. En el vídeo que dejamos hace unos párrafos, podemos ver un ejemplo de cómo la comunidad se tomó este movimiento. “Simplemente, adoro a Croteam. No son los detalles que el estudio ha añadido al juego. No, no, no. Es la introducción de un enemigo arácnido, inmortal y rapidísimo que forma parte de su sistema antipiratería. Y es la guinda del pastel”. Esa era la descripción del vídeo compartido apenas un mes después del lanzamiento del título, pero en los comentarios podemos ver decenas de jugadores que reaccionaban de formas similares.

Comentarios como “es el mejor sistema antipiratería de toda la historia”, “el movimiento del bicho me aterra”, “no fastidies, han aplicado medidas antipiratería bien por una vez. Esto es comedia en estado puro” o “así es como el DRM debería ser. No tiene efectos negativos para jugadores legítimos, pero sí consecuencias hilarantes para los piratas” demuestran que el sistema no fue mal recibido, en absoluto.

Y, entre todas las alabanzas, sólo unos pocos comentaban cosas como “espera, ¿que los piratas tienen una dificultad extra? Eso no es justo”. Y hubo quien aceptó el reto.

Y llegaron los ‘comíos’. TheKotti es un jugador que lleva años subiendo speedruns a su canal de YouTube. Tiene algunos absolutamente demenciales y hace unos años subió un vídeo pasándose en poco más de media hora ‘Serious Sam 3’. Un tiempo después, asumió el reto de Croteam y subió un nuevo speedrun del juego, esta vez con una marca de una hora y 14 minutos hasta completar el juego. ¿Por qué 45 minutos más si ya era un jugador experimentado? Pues porque jugó a la versión con…. el escorpión.

El bicho tardó poco en aparecer, pero TheKotti iba tan rápido que el escorpión debía reaparecer delante de él cada dos por tres. Con lo aprendido, lo volvió a intentar, bajando su marca hasta la hora y seis minutos. Ver el vídeo es un espectáculo, sobre todo porque esa medida terrorífica queda en nada:

Mods para activarlo en copias legales. Evidentemente, así no es como la mayoría de jugadores disfrutamos el juego, pero hay que decir que este movimiento por parte del estudio croata gustó tanto que inspiró la creación de mods para que los jugadores con copias legítimas del juego pudieran introducir el implacable escorpión en sus partidas.

Tengo que comentar que nunca me interesó la saga, pero que cuando me enteré de la existencia de esto, descargué el juego pirata, me reí un rato, comprobé que el bicho era Superman y compré el juego en las primeras rebajas de Steam en las que estuvo disponible.

En este caso, puedo decir sin miedo a equivocarme que es una de las mejores ideas para desincentivar la piratería, a no ser que a un proplayer se le meta en la cabeza jugar tu juego sin que le importen estas medidas.

En Xataka | 'Don't copy that floppy': así fue el vídeo anti-copias ilegales más ridículo de todos los tiempos