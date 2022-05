VCR Virus: el sistema anticopia de la era del VHS que parecía salido de una película de terror de serie B

"Aviso: No copiar". Hasta aquí, nada diferencia a esta cinta de VHS de tantas otras que se vieron en los ochenta y los noventa: la copia no autorizada de películas fue en los años de gloria del formato un quebradero de cabeza para productores y distribuidores, que vieron cómo con un par de vídeos conectados cualquiera podía hacer copias de películas originales. De acuerdo, se perdía algo de calidad de imagen y sonido (pérdida que se iba incrementando con las sucesivas copias de las copias, como pasaba con los cassettes de audio), pero el sistema sirvió para que naciera un lucrativo mercado negro al margen de los canales oficiales.

La situaci´on llevó a la aparición de sistemas anticopia que hacían imposible el visionado de las cintas copiadas. Uno de los más famosos fue Macrovision, un sistema que aprovechaba el intervalo de borrado vertical para enviar pulsos de voltaje que interfirieran con las grabadoras. Esto afectaba a las copias a dos niveles: había caídas muy importantes del brillo, y bandas sin color en la imagen, a los que se sumó con el tiempo un tercer nivel, con colores distorsionados. En Xataka hablamos de Macrovision y su (nulo) efecto en el fenómeno de las copias sin permiso en este artículo.

Sin embargo, hubo momento en los que las compañías se pusieron más imaginativas a la hora de dar a luz sistemas que disuadieran al respetable de copiar sus VHS. Básicamente, mentir en plan tremendista. La bloguera Rani Baker ha encontrado un sistema que sorprende por su jeta y por su abierta desvergüenza a la hora de trazar una amenaza inventada, y lo cuenta en 'Why I'm not an Artist'.

La etiqueta de la imagen dice "Aviso: ¡NO COPIAR!. Un virus programado en esta cinta de vídeo causa daños serios al grabar una cinta. NHV no es responsable de incendios u otros daños si se intenta la duplicación". Tremenda amenaza de llamas infernales que además procede de una cinta de tercera categoría: 'Nobody’s Perfect: How To Cope With Relapse' ('"Nadie es perfecto: cómo afrontar una recaída), una producción acerca de los conflictos de comportamiento a los que conducen las dietas, y que editó National Health Video en 1991.

Os lo digo sinceramente: ojalá existiera un virus que hubiera hecho que los reproductores de VHS sufrieran una loca combustión espontánea. Pero era un invent de National Health Video, quizás generado después de un visionado, imagino que extremadamente atropellado, de 'Videodrome'. En cualquier caso, la estrategia de la que podemos calificar como La Compañía De Vídeos Educativos Menos Educativa Del Mundo no fue la única. El pánico a la copia estaba a la orden del día en los ochenta.

No copie, oiga

En tiempos pre-internet, la rumorología sobre los efectos que una copia no autorizada podía tener en los reproductores o los soportes estaba muy presente. Muchas veces esos rumores procedían de la propia industria, que como enumera este estupendo artículo de Cracked! ha afectado a todas las formas de la industria del entretenimiento. El VHS iba a matar al cine igual que lo iba a hacer antes la televisión, los cassettes iban a matar a la música tal y como se sospechaba que haría el fonógrafo anteriormente, y los libros matarían la literatura. Como sabemos, y el streaming y el P2P nos han enseñado en tiempos digitales, nada de eso ha terminado de suceder.

En ese sentido, la más famosa por lo disparatada que resulta, es la advertencia que se podía leer en vídeos como 'Cat Sitters' o 'Dig Sitters', que en teoría mantenían a las mascotas hipnotizadas frente a la pantalla. En ella se leía "ADVERTENCIA IMPORTANTE - LEA POR FAVOR. Esta cinta ha sido recubierta con una nueva sustancia llamada K.T.C. para evitar las copias ilegales. El K.T.C. sólo reacciona cuando es sometido a la fluctuación del cabezal magnético causado por el modo de la grabación. Si usted ha empezado a grabar esta cinta, la ley nos obliga a informarle de que el K.T.C puede dañar su reproductor de vídeo. K.T.C no afectará su vídeo en modo de reproducción. La cinta cubierta con K.T.C. no hará efecto hasta dentro de 15 segundos. PARE DE GRABAR AHORA. Gracias por adquirir este vídeo. Disfrute del programa".

Estas y otras locas invenciones antipiratería se recopilaron en un estupendo episodio de 'Oddity Archive' con técnicas antipiratería en la que también se incluían los espeluznantes vídeos de amenazas de acciones legales que ya disfrutamos en los tiempos del DVD y el P2P y que fueron gloriosamente parodiados en uno de los mejores gags de 'The IT Crowd'. Ya hablaremos de ellos en otra ocasión, pero en cualquier caso, atiende a lo que te tiene que comentar MC Double Def DP: 'Don't copy that floppy', y que sirve para los disquettes de ordenador pero su tonito bien se podría aplicar a los VHS de la misma época.