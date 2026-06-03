Abogados y notarios coinciden: "al hacer testamento es un acierto dejar bienes concretos a cada hijo y la vivienda solo a uno"

Hay pocas situaciones tan capaces de romper una familia como el reparto de una herencia. Lo saben los abogados. Lo saben los notarios. Y lo saben también, a veces demasiado tarde, los propios implicados, y eso que el siempre sabio refranero ya lo advertía: "A los hermanos se los conoce cuando hay una herencia". Avisados estaban.

Según datos publicados por El Periódico, la herencia es la principal fuente de conflicto legal para el 77% de los españoles. Cada año, decenas de miles de familias tienen que decidir qué hacer con un piso heredado entre varios hermanos, y claro, hay diferencias de opinión y de ellas nace la chispa de la discordia. De acuerdo a los últimos datos del INE de marzo de 2026, se han registrado 47.474 viviendas transmitidas por herencia en España. Muchas de ellas, lo hacen bajo titularidad de varios herederos.

Trendencias recogía que el reparto de estos bienes indivisibles es el principal foco de conflictos entre herederos, por ese motivo, abogados, notarios y juristas recomiendan dejar la vivienda a un solo heredero y compensar al resto para evitar la cotitularidad.

Se hereda un piso y un problema

Cuando dos o más hermanos heredan una vivienda a partes iguales, nace lo que la ley llama comunidad de bienes, o condominio. En teoría, todos tienen los mismos derechos sobre el bien. En la práctica, ninguno puede hacer nada sin que los demás estén de acuerdo.

Uno propone vender, otro quiere alquilar y un tercero querría quedarse a vivir en él. Como ninguna decisión puede tomarse sin unanimidad de los propietarios, el resultado más frecuente es el bloqueo total. El piso queda congelado y la relación entre hermanos, deteriorada.

En una entrevista para Infobae, Antonio Martínez, socio fundador del bufete Martínez Lafuente Abogados, lo señala sin titubeos: "al hacer testamento es un acierto dejar bienes concretos a cada hijo y dejar la vivienda solo a uno", asegurando que compartir propiedades acaba siendo "una fuente de problemas entre la familia, salvo que haya una relación muy estrecha entre los hermanos".

El escenario más delicado es cuando uno de los herederos ya vivía en el inmueble o se instala en él tras el fallecimiento. La situación se convierte en lo que Martínez denomina el "heredero okupa": alguien que ocupa el bien sin compensar al resto y al que es muy difícil echar sin acudir a los tribunales.

Lo que proponen abogados y notarios: asignar, no compartir

En lugar de hacer un reparto "igualitario" entre los herederos abocándoles a convertirse en copropietarios del mismo bien, los abogados y notarios coinciden en que la mejor forma para evitar estos conflictos es hacer uso a la legislación vigente, y asignar cada bien a un heredero concreto compensando al resto con otros bienes o con dinero hasta igualar el valor reduce el riesgo de conflictos en la resolución de las herencias.

El caso más típico es España es el de un patrimonio formado por un piso, dinero en el banco y unos terrenos en el pueblo. Con dos hijos como herederos, lo más práctico no es repartir todo al 50% como cabría pensar, sino que uno se quede con el 100% de la vivienda y al otro se le compense con el dinero y el terreno, siempre que los valores sean equivalentes. La legislación española establece que el reparto sea equitativo, no que todos los herederos deban ser copropietarios de todos los activos.

La notaria María Cristina Clemente Buendía señala en una de sus publicaciones en redes sociales que esta opción, la más práctica y la menos conocida, también tiene ventaja fiscal: ahorra a los herederos una escritura posterior de extinción de condominio para que resolver quién se queda finalmente con la propiedad, con su correspondiente impuesto de transmisiones patrimoniales que se genera.

Y hay otro miedo frecuente que la notaria también aclara: que la compensación en dinero entre hermanos genere impuestos adicionales. Una sentencia del TSJ de Madrid de septiembre de 2024 dejó claro que esa compensación económica, destinada a compensar el exceso de valor entre el inmueble que iba a recibir uno de los herederos y el reparto que iba a recibir el resto, no supone un incremento en la liquidación del impuesto de sucesiones.

El consenso entre los profesionales del sector sobre la conveniencia de este tipo de reparto de la herencia es amplio. Abogados como Martínez, notarias como Clemente y juristas especializados como David Jiménez coinciden en la misma premisa: adjudicar bienes concretos a cada heredero para evitar que tengan que compartir propiedades que no quieren compartir.

Qué dice la ley cuando el conflicto ya ha llegado

El testamento ya existe, los bienes están repartidos a partes iguales y los hermanos no se ponen de acuerdo. ¿Qué opciones quedan? La primera es negociar. Parece obvio, pero muchas veces no ocurre porque cada parte espera que ceda la otra.

Si el diálogo no funciona, el Código Civil ofrece la extinción de condominio (artículos 400 y 1.062) porque ningún heredero está obligado a permanecer indefinidamente en la indivisión. De ese modo, tal y como explicaba David Jimenez en uno de sus vídeos, "uno se adjudica el 100% y compensa económicamente al otro".

La ventaja fiscal de esta adjudicación al 100% es importante ya que, mientras una compraventa convencional tributaría entre el 6% y el 10%, los actos jurídicos documentados rondan el 0,5% y el 1,5% según la comunidad autónoma. Además, tal y como señala Jiménez, "no hay que pagar plusvalía municipal al realizar la extinción de condominio, salvo que haya exceso de adjudicación".

Si la negociación se enquista, existe la figura del contador-partidor: un abogado o notario que resuelve el reparto de forma objetiva y con carácter vinculante. La vía judicial es el último recurso, y el más caro. En una subasta judicial, advierte Martínez, "la valoración del inmueble siempre va a ser muy inferior al valor de mercado". Todos pierden algo, pero el conflicto se desbloquea.

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Imagen | Unsplash (Jakub Żerdzicki, Vitaly Gariev)