Las comunidades de vecinos llevan años preocupadas por los okupas. Ahora afrontan otro reto: los 'okupas de garaje'

Pues nada, que dice la policía local que no puede sacar el BMW X5 que está en mi plaza de garaje. Aunque tenga las escrituras y pueda demostrar la propiedad. El código penal lo reconoce como delito de usurpación de bienes. Lo policía me dice que, del mismo modo que no puedes sacar a un okupa de tu casa, tampoco puedes sacar un coche de tu plaza de garaje. Me ha dicho que puedo poner una denuncia en la guardia civil al ser un delito, pero que no tendrá ninguna consecuencia. Ayer estaba enfadada con el conductor del BMW, aunque entiendo que puede ser alguien que ha alquilado apartamento por vacaciones y se ha equivocado de plaza. Lo que no puedo entender son las antileyes de este país, que cada vez favorecen más a quien lo hacen mal y perjudican a quienes cumplimos las leyes. Otro día hablamos de la presión fiscal que soportamos los negocios. 🤬 #delito #okupa #okupas #garaje #propiedadprivada #impuestos #impuestoalasganancias #impuestosobrelarenta