Los pediatras coinciden sobre las nuevas modas alimentarias para los niños: "Puede provocar déficits nutricionales"

Son muchas las dietas que encontramos en redes sociales en los últimos años que abogan por ser realmente restrictivos con determinados alimentos y nutrientes que demonizan. El problema es que estas dietas restrictivas pensadas para adultos con el objetivo de que luzcan más sanos están provocando carencias nutricionales en los niños, como apuntan ya los propios pediatras.

La alerta. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha sido clara en su último informe al apuntar que las 'modas nutricionales' han irrumpido con fuerza en la alimentación infantil y pueden provocar "déficits nutricionales". Y el culpable está en la adopción de dietas restrictivas como el ayuno prolongado o la exclusión del gluten sin recibir consejo por parte de los especialistas.

Pero estas dietas no se quedan solo en los adultos que desean adelgazar o mejorar su salud, sino que se aplican generalmente a todos los miembros del hogar. Y así lo explica la Dra. Marta Castell, pediatra del Centro de Salud Campanar de Valencia, que apunta a lo siguiente:

Cada vez más familias llegan a consulta con un interés proactivo sobre el patrón de alimentación más saludable, pero también con una gran confusión entre evidencia científica y modas pasajeras como dietas de 2 exclusión o 'superalimentos' sin evidencia clínica. La cantidad ingente de información que reciben llega a ser masiva y en muchas ocasiones contradictoria

El problema de extrapolarlo. Restringir grupos de alimentos sin una justificación clínica tiene un coste fisiológico altísimo durante las etapas de crecimiento que están experimentando los más pequeños de la casa. Es por ello que los pediatras advierten que la retirada de nutrientes esenciales sin un diagnóstico previo de intolerancia como a la lactosa o enfermedad celíaca es peligrosa.

Y es que esta práctica puede interrumpir el aporte calórico y de micronutrientes esenciales para el organismo infantil y sobre todo para el correcto desarrollo físico y cerebral.

Las recomendaciones. Aquí las instituciones médicas apuntan a que se debe evitar diagnosticar supuestas patologías alimentarias en casa, y aplicar una restricción sin el consejo de un médico especialista. Pero además, se debe evitar aplicar en menores los consejos nutricionales dirigidos a adultos que difunden creadores de contenido sin aval científico en redes sociales.

Uno de los consejos más claros al que apunta el Hospital Vithas Medimar en su web es que "la mejor prevención contra la obesidad y la desnutrición es recuperar la dieta rica en verduras, frutas, legumbres, pescado, frutos secos y semillas, y libre de alimentos ultra procesado".

El veganismo. El debate científico no criminaliza opciones dietéticas como el veganismo, pero exige un rigor absoluto en su abordaje pediátrico. Algo importante a destacar es que un niño puede estar perfectamente sano siguiendo una dieta sin consumo animal, pero esta "no consta solo de frutas y verduras crudas", según explica la pediatra y neonatóloga Miriam Martínez Biarge, quien califica de "temeridad" a las dietas mal planificadas.

Desde el punto de vista clínico, la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria advierte que en la población vegana existe un alto riesgo de déficit de vitamina B12. Este déficit puede tener "consecuencias neurológicas graves", siendo un riesgo particularmente crítico en lactantes amamantados por madres que no toman suplementación. Por ello, las guías clínicas recomiendan la posible suplementación de vitamina B12 en el caso de que no se consuman alimentos enriquecidos con ella.

Imágenes | Helena Lopes

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