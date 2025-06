Hay gente en internet siguiendo una dieta basada en patatas. La ciencia sugiere que es una pésima idea

La autoexperimentación está presente en muchos campos y el de la nutrición y las dietas está entre ellos. El último ejemplo que nos hemos topado es francamente sorprendente, se trata de personas que han puesto a prueba una dieta basada en patatas… y poco más. Los resultados que reportan son positivos, pero la idea de probar esta forma de autoexperimentar no parece ser tan buena.

¿Dieta de la patata? Hemos visto aparecer, a lo largo de los últimos años, una inmensa variedad de dietas, algunas que podríamos considerar, en un sentido u otro, extremas. Un ejemplo de esto son las dietas basadas en un solo alimento o grupo de alimentos, y un ejemplo de estas lo encontramos en la dieta basada en la patata.

Existen distintas versiones, más o menos laxas, de esta dieta, pero en esencia se trata de subsistir a base de patatas (aproximadamente entre uno y 2,5 kg diarios) durante un breve periodo de tiempo (entre tres y cinco días). Otras versiones pueden incorporar

Este tipo de dietas podría parecer una moda contemporánea o un meme que va demasiado lejos, pero las crónicas sitúan su origen al menos en el siglo XIX. Uno de sus primeros impulsores podría haber sido el escritor británico Lord Byron.

Pero, ¿hay evidencia? Estudiar los efectos de este tipo de dietas es complicado por el riesgo que implican. Aunque centrar nuestra dieta en un solo elemento pueda ayudarnos a controlar las calorías que consumimos y por tanto a adelgazar, ningún alimento es suficientemente variado en nutrientes como para garantizar a nuestro cuerpo el suministro adecuado de micro- y macronutrientes.

Esto es especialmente cierto para las patatas. La densidad calórica de este alimento lo ha convertido en una de las bases del sustento tanto en Sudamérica de donde es originaria hasta en Europa. Sin embargo desde hace un tiempo, algunos expertos en nutrición la ven como un alimento inferior comparado con otras fuentes de carbohidratos, una noción discutida, eso sí.

Algunos estudios realizados con modelos animales nos han dado alguna pista que, a nivel teórico, podría sustentar la idea de que las patatas pueden ayudarnos a controlar nuestro peso. Un compuesto presente en la patata y denominado inhibidor de la proteinasa II podría desempeñar un papel en esta relación.

“A mí me funciona”. A priori no es fácil distinguir una “dieta milagro” de las dietas contrastadas por la comunidad científica y por tanto respaldadas por estudios y experimentos. Que una persona haya tenido una experiencia satisfactoria con una dieta no implica que esa dieta sea saludable.

Los efectos de los cambios dietéticos pueden no ser evidentes o pueden producirse a más largo plazo por lo que mientras percibimos un cambio a mejor, nuestro cuerpo puede estar sufriendo consecuencias que no son directamente aparentes. Tampoco quiere decir que esa dieta vaya a ajustarse a nuestras necesidades específicas, que pueden ser muy distintas en función de nuestro contexto.

