Hoy en Lidl (y por menos de 60 euros) esta freidora de aire Philips compacta y con app de recetas

Aunque puede parecer que todo el mundo tiene ya una freidora de aire en casa, si eres de los que aún no han sucumbido ante este pequeño electrodoméstico o quieres renovar la que ya tienes en casa, estás de enhorabuena porque en el folleto de Lidl de la próxima semana hemos encontrado esta airfryer Philips de 4,2 litros por 59,99 euros. Aunque no tendrás que esperar hasta el próximo viernes 19 de junio (que es cuando se pone a la venta en tiendas físicas), puesto que ya está disponible en su tienda online al mismo precio.

Y si los 4,2 litros de esta freidora de aire de Philips se te quedan cortos, en Amazon tienes otras freidoras de mayor capacidad a buen precio. Un ejemplo de ello es esta también de la misma marca y gama (Philips Airfryer 2000 Series), con una capacidad de 6,2 litros y ventana que puedes comprar ahora rebajada por 89 euros.

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Una freidora de aire de marca a precio de outlet

Este modelo de freidora de aire de Philips destaca por ofrecer un equilibrio perfecto entre tamaño exterior y espacio de cocción. Cuenta con una cubeta de 4,2 litros de capacidad, que es un tamaño ideal para preparar raciones para dos o tres personas (por ejemplo, hasta 500 gramos de patatas fritas de una sola vez) sin ocupar media encimera de la cocina.

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La clave de este dispositivo es la tecnología RapidAir patentada por Philips. Gracias a su diseño interno con forma de estrella marina en la base, el aire caliente circula a gran velocidad por toda la cesta. Esto se traduce en que los alimentos se cocinan de forma completamente uniforme

Es decir, quedan crujientes por fuera y tiernos por dentro utilizando hasta un 90% menos de grasa si lo comparamos con una freidora convencional. Además, con sus 1.500 W de potencia, no necesita precalentamiento, lo que te permitirá ahorrar tiempo y hasta un 70% de energía frente a un horno eléctrico tradicional.

En la parte frontal nos encontramos con un panel táctil digital muy intuitivo. Desde él puedes regular la temperatura y el tiempo manualmente, o bien seleccionar uno de sus programas preconfigurados con un solo toque.

Otro punto a destacar es lo fácil que resulta limpiarla. Tanto la cesta como la rejilla interior cuentan con un revestimiento antiadherente de alta calidad y son totalmente aptas para el lavavajillas. Además, si te falta inspiración en la cocina, la app móvil HomeID de Philips te da acceso a cientos de recetas diseñadas específicamente para este modelo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire Philips series 2000 en lidl ✅ LO MEJOR Garantía y tecnología Philips: la marca inventó prácticamente este segmento. Su sistema de circulación de aire está a años luz de los modelos genéricos económicos.

la marca inventó prácticamente este segmento. Su sistema de circulación de aire está a años luz de los modelos genéricos económicos. Consumo eficiente: al no necesitar precalentamiento y cocinar rápido, el impacto en la factura de la luz es mínimo. ❌ LO PEOR Capacidad justa para familias grandes... Con 4,2 litros se queda corta si sois 4 o más personas en casa; en ese caso es mejor saltar a modelos de 5,5 o 6 litros.

Con 4,2 litros se queda corta si sois 4 o más personas en casa; en ese caso es mejor saltar a modelos de 5,5 o 6 litros. Sin doble cesta... Al tener una única zona de cocinado, si quieres hacer carne y guarnición a la vez tendrás que mezclarlos o calcular los tiempos para meterlos escalonados. 💡 CÓMPRALO SI... Sois una pareja, soltero o familia de tres miembros es el tamaño idóneo para optimizar las racions diarias sin desperdiciar energía ni espacio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes que cocinar para muchos, te tocará hacer varias tandas, por lo que perderás la ventaja del ahorro de tiempo.

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Imágenes | Webedia y Philips

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