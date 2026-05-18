Así hacemos pan (con y sin gluten) en mi familia: desde que probamos la freidora de aire, ya no hemos vuelto a encender el horno

Una vez que compras una freidora de aire, pasas por dos etapas: la fase inicial, en la que solo usas para patatas fritas y alitas de pollo, y la fase avanzada, en la que descubres que es como un horno de convección ultraeficiente a escala.

Hacer pan en casa siempre ha dado cierta pereza por el gasto energético que supone precalentar un horno durante 20 minutos para cocer una pieza pequeña. Pero la airfryer elimina este problema de un plumazo y los resultados (incluso lidiando con las masas sin gluten) son sorprendentes.

La corteza queda mejor

Un horno convencional calienta el aire de forma pasiva. En cambio, una freidora de aire utiliza una resistencia potente combinada con un ventilador de alta velocidad. Esto lo que hace es generar una transferencia de calor tan rápida que sella la humedad interior de la masa mientras deshidrata la superficie de gople.

El resultado no es otro que una corteza crujiente y un alveolado interior que tarda la mitad de tiempo en cocinarse. Esto se traduce en un ahorro energético, ya que no necesitas precalentar (más allá de 2 minutos). Así que un pan que en el horno tarda 45 minutos, aquí está listo en 22-25 minutos.

Al no tener inyección de vapor como los hornos profesionales, basta con poner en práctica el truco del agua, pulverizando un poco de agua sobre la masa justo antes de cerrar la cesta para conseguir ese brillo y crujiente de panadería.

¿Y qué pasa si quieres hacer pan sin gluten?

Quienes tienen que consumir harinas sin gluten (arroz o maíz, por ejemplo), saben que conseguir un pan que no parezca un ladrillo es una odisea. Al no tener la red elástica del gluten, estas masas retienen muy mal los gases de la fermentación y tienden a quedarse densas o crudas por dentro.

Aquí es donde la freidora de aire se puede convertir en tu aliada. Al ser un espacio tan reducido, el calor envuelve la masa de forma uniforme instantáneamente. Para que quede perfecto, la clave es usar un molde pequeño de silicona o aluminio dentro de la cesta. Esto ayuda a que la masa (que suele ser más líquida e hidratada que la normal) mantenga la estructura vertical mientras el flujo de aire cocina el corazón del pan sin quemar la superficie.

Un truco por si quieres calentar el pan ya hecho

Si, en cambio, eres de los que compra pan hecho y lo congelas, hemos preguntado a nuestro compañero Jose Manuel Gallego, director en Compradicción, para que nos dé el truco para calentar el pan y que quede crujiente y es el siguiente:

Yo lo que hago es, cuando compro pan, congelo también un poco para tener siempre. Tanto con gluten, el normal, como los que venden sin gluten que suelen ser ya para congelar. En lugar de hacerlo en el horno normal o en el microondas, que queda fatal, lo hago en la freidora de aire. Lo meto unos minutos (7-8 minutos a 180 °C) y se queda perfecto. Las primeras veces encontraba el centro, la miga, congelado, pero ahora ya le pillé el truco y queda bien.

⚡ EN RESUMEN: hacer pan en freidora de aire ✅ LO MEJOR Inmediatez total: en menos de 30 minutos tienes pan caliente por las mañanas sin arruinarte en la factura de la luz.

en menos de 30 minutos tienes pan caliente por las mañanas sin arruinarte en la factura de la luz. Corteza perfecta: el aire forzado emula de forma casera el comportamiento de los hornos profesionales de panadería. ❌ LO PEOR Limitación de tamaño... Olvídate de hacer barras de pan largas o grandes hogazas familiares. Estás limitado al tamaño de tu cesta.

Olvídate de hacer barras de pan largas o grandes hogazas familiares. Estás limitado al tamaño de tu cesta. Control del tostado... El flujo de aire está muy cerca de la masa. Si sube demasiado el fermentar, la parte superior puede dorarse antes de tiempo (se soluciona tapándolo con papel de aluminio a mitad de cocción). 💡 CÓMPRALO SI... Eres celíaco o intolerante al gluten. Hacer pan sin gluten en un horno grande suele dejarlo seco o crudo por la falta de humedad. En la freidora de aire, al ser un espacio tan pequeño y directo, retiene mejor la humedad interna y la corteza queda crujiente en un tiempo récord. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sois familia numerosa o grandes comedores de pan. Si en tu casa se consume una barra entera por comida, la freidora se te va a quedar cortísima. No te caben piezas grandes y tener que hacer dos tandas seguidas rompe todo el ahorro de tiempo y energía.

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