El ébola vuelve a desatar la emergencia internacional: la OMS alerta de un nuevo brote con una cepa para la que no tenemos vacuna

Hace pocos días saltaba la noticia en los medios que alertaba de la decisión que ha tomado la OMS al alertar de un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, justo cuando estamos aún tratando de resolver la emergencia sanitaria desencadenada por el hantavirus. Con esta 'voz de alarma' la OMS le da relevancia internacional a este brote que no es un episodio rutinario o predecible, sino que es una variante para la que no hay tratamientos aprobados y, sobre todo, que se puede expandir fácilmente a los países de alrededor.

En expansión. La magnitud del problema se refleja en la rápida evolución que tiene, ya que en muy pocas semanas desde la detección inicial las autoridades sanitarias ya contabilizan más de 246 casos sospechosos y alrededor de 80 muertes que estarían relacionadas con este virus a priori. Y aunque hasta ahora hay solo ocho casos confirmados en laboratorio, la situación geográfica complica el rastreo.

El epicentro se encuentra en el este de la RDC, pero el patógeno no ha respetado los límites territoriales, ya que el virus ya ha cruzado la frontera hacia Uganda, donde se han confirmado dos casos en la propia capital, Kampala. Este salto a un núcleo urbano densamente poblado es precisamente lo que ha precipitado la máxima alerta por parte de las Naciones Unidas y la OMS.

No es una pandemia. De momento no se cumplen los criterios para poder considerar a este brote como una pandemia, pero la declaración busca coordinar la respuesta internacional antes de que la movilidad entre los países afectados convierta este brote en algo mucho mayor. Y es que no debemos olvidar que estamos ante un virus que genera una enfermedad grave y potencialmente mortal.

En el pasado. Si echamos la vista atrás, esta situación no es completamente nueva, ya que un brote en el año 2014 en el África occidental alertó esta misma alerta y la consecuencia fue que terminó llegando a España. Este virus en nuestro territorio provocó la repatriación de varios ciudadanos, algunos contagios sobre el terreno y también el sacrificio del famoso perro Excalibur

En esta ocasión, el protagonista fue la cepa Zaire, pero el actual brote está desarrollado por la cepa Bundibugyo. El gran problema al que se enfrenta la comunidad científica y sanitaria es que, si bien en los últimos años hemos desarrollado un impresionante arsenal preventivo y terapéutico para la variante Zaire, estas herramientas no sirven contra la cepa Bundibugyo. La ausencia de profilaxis y de tratamientos específicos aprobados multiplica exponencialmente el riesgo clínico y dificulta las labores de control sobre el terreno.

La tormenta perfecta. Al desafío virológico se le suma un desafío logístico y social de primer nivel. Debemos tener muy presente que el este de la RDC es una de las zonas más inestables del planeta, caracterizada por conflictos armados constantes, y esta es la tormenta perfecta epidemiológicamente hablando por muchos factores como son:

La falta de acceso al equipo médico y la respuesta rápida en las zonas calientes de forma segura.

El constante movimiento de refugiados hace que el virus pueda estar propagándose entre países.

La desconfianza hacia los sistemas sanitarios nacionales e internacionales dificulta el aislamiento de los enfermos, el rastreo de contactos directos y la implementación de protocolos para gestionar los cadáveres.

No es un ébola endémico. En muchas ocasiones podemos escuchar que el ébola es 'uno más' en algunas zonas de África, refiriéndose a la circulación constante del virus en reservorios animales como, por ejemplo, murciélagos en Guinea, Liberia o Sierra Leona. En este caso, el virus puede emerger de manera esporádica y provocar brotes que están contenidos y no generan demasiados problemas epidemiológicos.

Y ahora estamos ante algo bastante diferente, empezando por la cepa que se asemeja a lo que estábamos acostumbrados y también porque ahora está 'saltando' las fronteras geográficas y pasando entre países. Esto se suma también a que este nuevo brote con emergencia internacional se está desarrollando en un país con guerra, donde la enfermedad pasa a un segundo plano, lo que es más peligroso cuando estamos ante una variante a la que no estamos acostumbrados y para la que no conocemos tantos tratamientos.

Imágenes | aleksandarlittlewolf en Magnific

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