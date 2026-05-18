Cómo crear un pack de stickers Chibi a partir de tu foto con Gemini o ChatGPT para luego usarlos en WhatsApp o donde quieras

Vamos a explicarte cómo crear un pack de stickers de estilo "Chibi", ese estilo japonés en el que se caricaturiza una cara con una cabeza grande y adorable. Vamos a hacer esto utilizando inteligencia artificial, y un prompt que vas a poder usar tanto en Gemini como en ChatGPT.
Una vez hayas generado tu pack de stickers, ya solo te quedará ir recortando cada uno de la imagen y usándolo como quieras.
La parte positiva del prompt que te vamos a decir es que te hará una serie de stickers definida con expresiones preestablecidas que vas a poder editar junto al prompt. Y aunque fue creado por OpenAI para ChatGPT, podrás usarlo a mano tanto en esta como en cualquier otra IA que genere imágenes, como ChatGPT.
Crea un pack de stickers a partir de tu foto
Para crear un pack de stickers a partir de tu foto, primero tienes que subir una fotografía en la que se te vea bien la cara y tus rasgos. Si es un selfie mejor, porque así la IA podrá usar tus rasgos para componer el pack.
Una vez hayas adjuntado tu foto al campo de escritura de ChatGPT y Gemini, escribe el siguiente prompt. Tienes que enviar las dos cosas a la vez, la fotografía y el prompt. El comando a utilizar es el siguiente:
Usando la foto subida, crea un pack de stickers chibi ilustrados y adorables. Fondo blanco y limpio, formato vertical con un borde blanco grueso. Crea expresiones tiernas variadas: riendo, llorando, con sueño, sorprendido, confundido, comiendo, gruñón, expresiones monas… Cada expresión debe incluir un texto tierno, por ejemplo: ¡Buenos días! ¿Quéee? / ¿Eh? / ¡Te lo recuerdo! / Qué sueño / ¡Wow! ¡Aprobado! / ¡Genial! / ¡Eh, tú! ¡Achís! / ¡Enojado! / ¿Eh??? / Buenas noches :3 / Demasiado tiernooo / ¿Ya soy cool?!
Una vez envíes la imagen junto al prompt, la IA creará un conjunto de stickers a partir de tu fotografía, y los meterá todos en una única imagen. Ahora ya solo te queda a ti ir recortando digitalmente cada uno y usándolo para generar tu sticker para tu app de mensajería.
