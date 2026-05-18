"Sigue siendo el mal menor con diferencia": lo que los dermatólogos opinan sobre la moda de echarse autobronceador

Cada primavera llega el mismo rito. Las terrazas se llenan, los armarios se abren y, antes de que haya aparecido el primer rayo de sol decente, ya hay gente con un bronceado de agosto. No es magia, se trata de química en un bote. El autobronceador se ha convertido en el gran atajo estético de la temporada, y en eventos como la Feria de Abril de Sevilla ese deseo ha mutado en algo más parecido a una competición.

Este año, un tiktoker se autoproclamó "la más negra del Real" y lanzó el "Medidor Oficial de las Más Negras del Real", un artilugio para comparar si tu piel había alcanzado un color más oscuro. Lo que empezó como un intento de darse un toque de color ha terminado en una carrera por quién satura más el pantone.

La paradoja es mayúscula. Mientras en las calles se asume el autobronceador como la panacea perfecta, la élite dermatológica mundial y las celebridades llevan años abrazando la paranoia solar contraria: cubriéndose de pies a cabeza con trajes UPF 50+, sombreros gigantes y protectores de factor altísimo para no echar a perder lo que se gastan en láseres y bótox. El mensaje médico es claro desde hace tiempo: el bronceado, sea del tipo que sea, es una respuesta defensiva del organismo.

Pero si el sol claramente daña, ¿qué pasa con el autobronceador? La respuesta honesta es que no lo sabemos del todo.

El "moreno de bote". Para entender lo que nos estamos untando hay que viajar a los años veinte del siglo pasado. Entonces se descubrió que la dihidroxiacetona (DHA), un azúcar simple de tres carbonos, oscurecía la piel de los pacientes que la tomaban para tratar enfermedades metabólicas. Décadas después, en 1960, las investigadoras Wittgenstein y Berry confirmaron que la DHA aplicada sobre la piel la teñía de marrón. La FDA la aprobó como aditivo cosmético en 1973, y desde entonces es el ingrediente estrella y casi universal de los autobronceadores.

El proceso. La magia del color no es ninguna pintura: es la misma reacción química que hace que un filete se dore en la sartén o que el pan se tueste. Cuando la DHA entra en contacto con la capa más superficial de la piel, el estrato córneo, reacciona con los aminoácidos libres mediante la llamada reacción de Maillard. El resultado son unos polímeros marrones llamados melanoidinas que nos dan ese tono tostado.

El efecto aparece en pocas horas, se intensifica entre las 24 y las 72 horas siguientes y desaparece en pocos días a medida que la piel se exfolia de forma natural. No es melanina. No es bronceado de verdad. Es una reacción química transitoria sobre células ya muertas. Así nos lo ha explicado también la dermatóloga Almudena Nuño: "El color del autobronceador se logra por un tinte de la piel, mientras que el color del bronceado se puede asociar a daño celular provocado por el sol".

El mito de la inocuidad. La narrativa popular ha instalado la idea de que los autobronceadores son cosméticos completamente inofensivos. La propia doctora Nuño identifica de dónde viene esa percepción: "Son productos cosméticos de venta libre, con décadas de uso y muy pocos efectos graves reportados, y las propias agencias reguladoras los consideran seguros dentro de ciertos límites de concentración".

Lo que dice la ciencia. El problema es lo que viene justo después: no existen grandes estudios epidemiológicos, ni cohortes de veinte o treinta años en humanos diseñados específicamente para evaluar el riesgo a largo plazo de los usuarios habituales de DHA. Esto lo confirma una revisión sistemática publicada en el Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, la primera que evalúa de forma exhaustiva todos los estudios disponibles sobre DHA tópica en humanos y animales. Su conclusión es tan relevante como incómoda: todos los estudios analizados son de calidad muy baja o baja según los criterios GRADE, con muestras pequeñísimas.

Escaso. En los estudios sobre fotoprotección en humanos, por ejemplo, solo participaron 22 personas en total. Veintidós personas para sostener lo que sabemos sobre el ingrediente activo de uno de los cosméticos más vendidos del mundo.

"No existen grandes estudios clínicos longitudinales en humanos diseñados específicamente para seguir durante décadas a usuarios habituales de DHA", confirma la doctora Nuño. "La evaluación regulatoria se apoya sobre todo en toxicología clásica, estudios de penetración cutánea, datos in vitro e in vivo a corto-medio plazo y la experiencia de uso postcomercialización, pero no en macrocohortes de veinte o treinta años".

Pero sí hay datos de laboratorio. Ahí el cuadro es algo más incómodo. A nivel celular, estudios in vitro publicados entre 2004 y 2024 muestran que la DHA puede generar especies reactivas de oxígeno (radicales libres), provocar disfunción mitocondrial y, en concentraciones altas, inducir roturas en las cadenas de ADN y alterar el ciclo celular en queratinocitos humanos cultivados.

Una revisión sistemática publicada en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, que analizó 68 estudios, resume que la DHA ejerce efectos citotóxicos, genotóxicos y metabólicos en distintos tipos celulares. Se ha encontrado que es tóxica para células hepáticas, cardíacas y epiteliales bronquiales a concentraciones bajas, que podrían ser alcanzables en usuarios frecuentes de aerosoles.

Entonces, ¿nos estamos envenenando en casa? No necesariamente. El riesgo real se considera bajo porque las concentraciones están limitadas y la mayor parte del producto actúa en las células muertas de la superficie. No obstante, omitir su absorción sería faltar a la verdad: el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la UE (SCCS) calcula que aplicar entre 25 y 30 mililitros de autobronceador en un adulto de 70 kilos podría superar los límites teóricos de seguridad sistémica establecidos por la FDA.

La doctora Nuño aporta un dato clave para entender esto: estudios de penetración muestran que aproximadamente un 22% de la DHA aplicada permanece como un "reservorio" en la piel tras 24 horas. "La mayor parte de la acción es superficial, pero no podemos afirmar con rotundidad que no llegue nunca a capas con células vivas ni que la absorción sistémica sea literalmente cero", señala. "Lo que sí indican los datos es que, a las concentraciones reguladas, esa absorción es muy baja y se considera compatible con un perfil de seguridad aceptable".

Las autoridades intervienen. Ante este escenario, las autoridades europeas (SCCS) y británicas (SAG-CS) han intervenido recientemente fijando límites legales: un máximo del 10% de DHA en lociones corporales o faciales, y un 6,25% en tintes capilares. Bajo estos parámetros, consideran que los márgenes son totalmente seguros para los adultos. En Estados Unidos, la FDA no ha fijado un porcentaje máximo, pero advierte expresamente que la DHA no está aprobada para su uso en cabinas de spray, ya que en ese entorno se dispara el riesgo de entrar en contacto con las mucosas y ser inhalada.

Los riesgos reales. Más allá de las incertidumbres a largo plazo, la práctica clínica tiene efectos adversos bien documentados. Las dermatitis de contacto, tanto irritativas como alérgicas, son frecuentes. A veces la culpable es la propia DHA, pero en la mayoría de los casos el origen son los perfumes, conservantes y emulsionantes de la fórmula. Un estudio que analizó 262 productos autobronceadores encontró un total de 36 alérgenos diferentes, y todos los productos sin excepción contenían al menos dos de ellos. Un análisis posterior sobre 220 productos halló que el 73% contenía fragancia o perfume, y que 22 productos etiquetados como "sin fragancia" contenían en realidad moléculas aromáticas identificables.

Cambiando lunares. Hay además un efecto secundario que trae de cabeza a los dermatólogos: la alteración del aspecto de los lunares. Un estudio piloto publicado en el British Journal of Dermatology demostró que, tras aplicar DHA, el porcentaje de lesiones faciales pigmentadas que dos evaluadores independientes consideraban "equívocas" o sospechosas en una revisión dermatoscópica pasaba del 12-19% antes de la aplicación al 42-69% después. La pigmentación que deja el producto en los folículos puede imitar un lentigo maligno, lo que lleva a los especialistas a recomendar biopsias que luego resultan innecesarias.

Las fórmulas muy oclusivas también pueden empeorar el acné en pacientes propensos, aunque en este caso la responsable no es la DHA sino los vehículos comedogénicos de algunas formulaciones.

Lo que va más allá del bote. Ante la frustración de que el bote dura poco, algunos recurren al Melanotan I y II, análogos sintéticos inyectables o inhalables que estimulan la melanina. Esta "droga Barbie" no tiene aprobación y sus consecuencias son gravísimas: hay casos médicos documentados de infartos renales, rabdomiólisis (descomposición muscular) y priapismos de 22 horas que requirieron aspiración de urgencia.

No protege contra el sol. Parece obvio, pero es un malentendido que los dermatólogos repiten hasta la extenuación: el autobronceador no protege del sol. La DHA no genera melanina. El color que produce es una reacción superficial sobre células muertas que no activa ninguno de los mecanismos reales de defensa cutánea frente a la radiación UV.

"Cuando un paciente me dice que usa autobronceador para evitar el daño del sol, le explico que el producto no genera melanina ni protege frente a la radiación UV, así que sigue necesitando fotoprotección diaria", aclara Nuño

Entonces, ¿qué hacemos? La doctora Nuño tiene un veredicto claro: "En la balanza de riesgos, el autobronceador sigue siendo, con diferencia, el mal menor frente a la radiación ultravioleta de las cabinas de rayos UVA o la exposición solar directa". La pregunta no es si los autobronceadores son perfectamente seguros, que no lo son. La pregunta es si son más seguros que las alternativas. Y ahí la respuesta sigue siendo que sí.

Pero hay reglas de uso que no son opcionales:

Nada de sprays en espacios cerrados. La DHA está aprobada para uso tópico, no para ser inhalada. Los aerosoles domésticos y, sobre todo, las cabinas de spray en centros de estética representan un riesgo real para las vías respiratorias y las mucosas. Estudios in vitro con modelos de epitelio respiratorio humano han demostrado que la exposición repetida a DHA en aerosol reduce de forma transitoria pero documentada la frecuencia del batido de los cilios pulmonares y la secreción de mucina. En ratones, la inhalación de DHA aerosolizada durante cinco días produjo fibrosis pulmonar e inflamación. La recomendación práctica: usar cremas o espumas (mousses), y si se usa spray, aplicarlo al aire libre o con ventana abierta, protegiendo ojos, boca y nariz.

Precaución en el embarazo y la lactancia. Sin estudios sólidos a largo plazo, la recomendación médica es evitar lo prescindible. Si se usa, debe ser en crema y sobre piel íntegra. Los sprays y las cabinas quedan fuera, y durante la lactancia tampoco se deben aplicar en el pecho. "Menos cosméticos y fórmulas más sencillas siempre es más seguro en esta etapa", dice la doctora Nuño.

Avisar al dermatólogo antes de una revisión. Si tienes una cita de revisión de lunares, no apliques autobronceador en los días previos. La DHA puede hacer que lesiones benignas parezcan sospechosas en la dermatoscopia, lo que puede llevar a biopsias innecesarias.

No esperar protección solar. Llevar autobronceador no es llevar crema solar. Un SPF 30 es lo mínimo. Siempre.

El problema de fondo. Hay una lectura más incómoda y es la que menos se menciona: en cosmética, en general, los estudios a largo plazo prácticamente no existen. La doctora Nuño lo señala con precisión: "Con los tintes de pelo sí hay algunos estudios de cohortes muy grandes, como el Nurses' Health Study con más de 117.000 mujeres seguidas durante 36 años. Con el maquillaje facial y otros cosméticos, las revisiones insisten en que las sospechas sobre posibles carcinógenos conviven con una gran falta de datos concluyentes".

Los autobronceadores no son una excepción mal estudiada. Son un ejemplo representativo de cómo funciona la industria cosmética: aprobación como aditivo con los estándares de seguridad de una época determinada, décadas de uso sin seguimiento epidemiológico sistemático, y revisiones regulatorias que llegan cuando la toxicología ya ha avanzado lo suficiente para pedir más rigor. No es que la DHA sea un veneno oculto. Es que hoy exigimos evaluaciones más exhaustivas: exposición acumulada, márgenes de seguridad, posibles vías de absorción y escenarios de uso combinado de varios cosméticos. Aspectos que hace cincuenta años se analizaban con menos herramientas.

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