Mensajes de spam por WhatsApp: qué son, qué fraudes pueden llegarte de números desconocidos y qué puedes hacer al respecto

Vamos a explicarte qué es y qué puedes hacer frente al spam por WhatsApp, distintos tipos de publicidad fraudulenta y timos que pueden llegarte de números desconocidos mediante esta aplicación. Así, si no teníamos suficiente con el spam por SMS, ahora parece que se está dando también en esta otra aplicación.

Esta es una tendencia creciente, y vamos a empezar diciéndote cómo funciona este tipo de mensajes fraudulentos, para que conozcas la manera de proceder de quienes los usan para enviarte spam o incluso estafas online para robar tus datos. Luego, pasaremos a decirte la manera en la que puedes intentar combatir este tipo de mensajes.

Cómo funciona este tipo de mensajes

Ya nos hemos acostumbrado a recibir llamadas de spam de varios tipos, sobre todo llamadas fraudulentas. Obviamente, nuestros correos están también llenos de mensajes fraudulentos, y es común que haya campañas de fishing mediante SMS. Ahora, hay una nueva tendencia que es la de que estos mensajes fraudulentos nos lleguen mediante WhatsApp.

Se trata de mensajes que recibimos de números desconocidos. Estos mensajes tienen de todo, desde falsas ofertas de trabajo hasta falsos mensajes de tu supuesto banco, pasando por supuestos familiares con problemas económicos y más.

La idea de los atacantes es la de comunicarse por una app que consideramos algo más personal como es WhatsApp, y jugar con nuestro sentimiento de que si es un mensaje por esta aplicación debe ser de alguien que nos conoce. Esta credibilidad mayor que le damos a los mensajes de WhatsApp es lo que los estafadores usan para intentar hacernos caer en sus trampas.

¿Y cómo consiguen nuestro WhatsApp? Pues es sencillo, cada año hay muchas filtraciones masivas de datos de servicios, y en ellas puede incluirse nuestro número de teléfono. También pueden directamente comprárselo a esas típicas páginas web medio desconocidas en las que puedes registrarte y dar tu número, y luego ellas hacer negocio con los datos de sus usuarios.

Una vez los estafadores obtienen números de teléfono de cientos de personas, empiezan a enviar los WhatsApps masivos. Igual que el spam por SMS, pero dentro de la app de WhatsApp, porque tu cuenta en ella está vinculada a tu número de teléfono.

Qué puedes hacer al respecto

El mejor consejo que te podemos dar es no regalar tus datos alegremente a cualquier aplicación o página web. Es muy tentador registrarnos en páginas o aplicaciones desconocidas que nos encontramos de vez en cuando, y también a otras en las que puedan estar haciendo una promoción o sorteo.

Aquí, ten en cuenta que en cuantos más servicios metas tus datos más posible es que estos acaben usándose con malos propósitos. Por lo tanto, trata de reducir al máximo esta costumbre de registrarte a sitios, y ten sentido común a la hora de registrarte en páginas o aplicaciones, sobre todo esas menos conocidas.

Es verdad que posiblemente para cuando leas esto ya te habrás registrado en varios sitios, pero eso no quita que puedas intentar decidir empezar a cuidar mejor de tus datos a partir de ahora.

Y para cuando las filtraciones de datos y cuentas no son intencionadas, te recomiendo que cambies tus contraseñas de forma periódica. Así, si se filtra tu nombre de usuario y contraseña de alguna página web, será más fácil que no puedan entrar en ella y obtener otros datos personales tuyos o robarte la cuenta.

Y por último, lo más importante: nunca te fíes de un WhatsApp que te llega de un número desconocido. Trata estos mensajes como los de SMS o los correos electrónico, no te fíes nunca porque si lo hace una empresa posiblemente sea una estafa, y si es alguien que dice ser una persona que te conoce, intenta hacerle preguntas sobre varias cosas que solo esa persona y tú podáis saber.



