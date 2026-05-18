¿Sirven para algo las pulseras que monitorizan el sueño? La NASA se fía lo suficiente como para dárselas a sus astronautas

Rodrigo Trevisan Okamoto, el ingeniero brasileño y socio fundador de la empresa Condor Instruments sabía que para los científicos de Artemis era muy importante monitorizar el sueño de sus astronautas. También sabía que la NASA había adquirido hace años varias pulseras de actividad comercializadas por su compañía, cuyo objetivo es justamente analizar los patrones de sueño de los usuarios de una forma exhaustiva.

Aun así, la noticia que recibió el 1 de abril fue un subidón y una sorpresa. Poco después de que la misión Artemis despegase con éxito hacia la Luna, recibió un correo en el que se comunicaba que algunos de sus astronautas llevaban una de sus pulseras.

Una pulsera para vigilar su sueño. Hoy en día existen muchos relojes y pulseras que analizan el sueño de los usuarios. Sin embargo, la de Condor Instruments, llamada Actigraph, cuenta con una diferencia clave, ya que es capaz de detectar distintas longitudes de onda de la luz y establecer patrones con el sueño.

No todos los colores de la luz influyen igual sobre nuestro sueño. La luz azul es la que más inhibe nuestros niveles de melatonina y, por lo tanto, nos impide dormir. En cambio, a falta de la oscuridad ideal, la luz cálida es una mejor opción cuando vamos a dormir. Eso es lo que hace esta pulsera con la que la tripulación de Artemis II trabajó durante toda la misión.

Más datos. La pulsera cuenta con 10 sensores en total para detectar la luz en distintas longitudes de onda. En cuanto a los patrones de sueño y descanso, se analizan mediante sensores que detectan el movimiento en los brazos. La quietud se interpreta como descanso y el movimiento como vigilia. No obstante, todos estaremos de acuerdo en que esto por sí solo no es un buen parámetro. Podemos estar muy quietos, pero despiertos. Sin embargo, también mide otros parámetros, como la temperatura corporal, que sí tiende a bajar cuando estamos dormidos. Se analiza todo en conjunto.

Así en el cielo como en la Tierra. El Actigraph es útil para cualquier tipo de persona. No es necesario ser un astronauta para usar una pulsera de actividad. Sin embargo, esta en concreto es especialmente útil para los astronautas porque sus ciclos de luz-oscuridad no son los mismos que aquí en la Tierra. Por ejemplo, una noche en la Luna dura en torno a dos semanas. En la Estación Espacial Internacional, en cambio, hay varios amaneceres y atardeceres en una sola jornada. Por esto, es especialmente interesante enfrentar los patrones de sueño a los patrones de luz.

Una historia con la NASA. Es bien sabido que el espacio no es el mejor lugar para conciliar el sueño. No solo por el tema de la luz. También porque supone una situación de mucho estrés y porque, por lo general, no hay mucho lugar para la intimidad. Además, parece ser que la microgravedad también afecta al sueño, aunque aún no se han determinado las causas exactas. Por todo esto, en 2023 la NASA decidió comprar varios Actigraph. Las misiones Artemis estaban comenzando y querían comenzar a buscar formas de analizar el sueño de los astronautas para cuando se realizase el primer viaje tripulado.

Reuniones. Incluso se reunieron varias veces con Okamoto. Sin embargo, en ningún momento se le confirmó que se fuesen a usar sus relojes. Existía la posibilidad, pero solo recibió la confirmación inmediatamente después del despegue. Debió ser un subidón casi tan alto como el que experimentaron los astronautas. Vale, quizás me he pasado con la comparación, pero seguro que una noticia así sienta bien a cualquiera.

Imagen | NASA/Condor Instruments

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