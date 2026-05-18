Bienvenidos al duopolio de la IA: el sector ya factura 80.000 millones al año, pero OpenAI y Anthropic se llevan el 89% de los ingresos

Todo el mundo quiere llevarse un trozo de la tarta de la IA, pero la realidad es que la tarta hoy por hoy es de dos empresas: OpenAI y Anthropic. Así lo confirma un análisis de The Information en el que se han analizado los ingresos de las 34 empresas más relevantes del mercado en la actualidad. Las cuentas empiezan a ser llamativas, pero también lo es la realidad de se nuevo duopolio tecnológico.

El sector dobla ingreos en conjunto. Según los datos recopilados por este medio, esas 34 empresas tienen unos ingresos anualizados de 80.000 millones de dólares, unos 6.600 millones de dólares mensuales. Eso representa un 112% más que hace seis meses, lo que significa que dichas empresas han crecido más del doble en ese periodo de tiempo. El dato más relevante no es de hecho ese.

Pero en realidad Anthropic y OpenAI son las que ganan. Esa cifra resultaría prometedora de no ser por la otra gran conclusión del estudio: el 89% de esos ingresos se lo llevan solo dos empresas: Anthropic y OpenAI. Las otras 32 se reparten "las migajas", porque casi 9 de cada 10 dólares ingresos van a parar a las hojas de cuentas de estos dos nuevos gigantes tecnológicos.

Así está la IA generativa. El análisis publicado por The Information engloba a las 34 principales empresas del sector de la IA generativa. No se incluye por tanto a los hiperescadores (Amazon, Microsoft, Google) o a otras grandes empresas tecnológicas que participan en otros ámbitos de la industria. El informe es por tanto especialmente llamativo a la hora de comprobar cuánto están ingresando estas empresas, y la realidad es clara: han crecido muy, muy rápido.

Pero (I). Tenemos dos grandes peros. El primero: aunque tanto Anthropic como OpenAI están creciendo de forma notable en ingresos, hay que tener en cuenta que no todos son para estas empresas. Anthropic tiene que ceder parte de esos ingresos tanto a Amazon como a Google porque revenden sus servicios. OpenAI además debe compartir el 20% de sus ingresos con Microsoft hasta 2030, lo que hace que este año tendrá que pagar unos 6.000 millones de dólares.

Las empresas se han volcado con la IA, y los grandes ganadores son tanto OpenAI como Anthropic, que ha acelerado de forma excepcional en este 2026. Fuente: VisualCapitalist.

Pero (II). El segundo pero es aún más importante, y es el de una realidad que sigue siendo contundente: estas empresas siguen gastando mucho más dinero del que ingresan. La propia OpenAI tiene estimado un gasto de 600.000 millones de dólares en capacidad de cómputo hasta 2030, y solo en este 2026 se espera que tripliquen sus pérdidas hasta los 14.000 millones de dólares. Da igual que gane mucho: sigue perdiendo aún más.

Con Anthropic no hay datos recientes de estimación de gasto, pero la propia empresa tiene una proyección de un flujo de caja de 17.000 millones de dólares en 2028. Eso no es lo mismo que beneficios pero sí un indicio claro de cuando espera dejar de perder dinero. Lo importante aquí es que eso es una estimación. Podría cumplirse, pero también podría no hacerlo.

Las pequeñas crecen. Tres de las startups de IA más conocidas han cruzado la barrera de los 500 millones de ingresos anuales desde dicembre y se unen ya a Cursor, que lo logró el verano pasado. Se trata de Perplexity, ElevenLabs y Cognition, que demuestran estar capturando ya parte de un mercado que no para de crecer... y de gastar.

Pero las grandes no paran de distanciarse. Aunque todas esas startups ya tienen una dimensión importante, Anthropic y OpenAI están a otro nivel. Ambas han crecido de forma excepcional y en los últimos tiempos hemos visto el sorpasso de Anthropic a OpenAI, a la que ya ha logrado alcanzar en valoración de mercado. Los creadores de Claude estaban valorados en 380.000 millones en febrero, pero el éxito de Claude Code y de sus modelos en entornos empresariales ha hecho que su cotización se dispare. La empresa planea levantar decenas de miles de millones de dólares este verano para alcanzar una valoración de cerca de un billón de dólares.

Salidas a bolsa a la vista. Tanto OpenAI como Anthropic están preparando sus respectivas salidas a bolsa, y en ambos casos esperan levantar cada una unos 60.000 millones de dólares de los inversores para convertirse de buenas a primeras en empresas con capitalizaciones de mercado que podrían rondar el billón de dólares. Es una cifra extraordinaria, sobre todo considerando que en estos momentos solo 13 empresas en todo el mundo superan esa cifra.

En Xataka | Google y Amazon acaban de invertir miles de millones en Anthropic: es la mayor pista sobre quién está ganando la IA



