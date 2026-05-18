Una vez más, Ucrania ha abierto un misil lanzado por Rusia. Una vez más, se ha encontrado a fabricantes sorprendentes

En 2014, tras el derribo del vuelo MH17 sobre el este de Ucrania, investigadores internacionales pasaron meses reconstruyendo fragmentos metálicos desperdigados entre campos y carreteras para identificar el arma responsable. Una de las mayores sorpresas no fue solo el misil en sí, sino la enorme cantidad de información que podían revelar pequeñas piezas aparentemente insignificantes. Ucrania lleva tiempo “sorprendiéndose” de lo que hay dentro de la tecnología bélica rusa, pero lo último quizás excede todo lo visto antes.

Los 100 componentes que no deberían estar. Lo hemos ido contando con numerosos drones y misiles interceptados por Kiev, pero el último “unboxing” ha hecho saltar las alarmas. ¿La razón? Cuando los equipos ucranianos comenzaron a analizar los restos de los misiles Kh-101 que habían impactado contra edificios residenciales de la capital, esperaban encontrar tecnología rusa, quizá piezas chinas o sistemas improvisados para esquivar sanciones.

Lo que encontraron fue mucho más incómodo para Occidente: más de cien componentes fabricados por empresas estadounidenses y europeas dentro de cada misil. Chips, microelectrónica y sistemas producidos años después de que comenzaran las sanciones, incluso de este mismo 2026, seguían apareciendo en algunas de las armas más avanzadas del arsenal ruso. Para Ucrania, el hallazgo ha terminado generando una sensación especialmente amarga: los misiles que devastan las ciudades ucranianas siguen dependiendo parcialmente de tecnología diseñada y fabricada por los mismos países que apoyan militarmente a Kiev.

El Kh-101 está montado sobre pilones

La gran grieta de las sanciones. El caso del Kh-101 está revelando uno de los mayores problemas de la guerra tecnológica moderna: sancionar no significa necesariamente cortar el suministro real. Rusia continúa accediendo a microelectrónica occidental mediante reexportaciones, intermediarios, distribuidores opacos y redes comerciales extremadamente difíciles de controlar. Algunas piezas llegan incluso desde China como clones o copias compatibles de diseños occidentales.

El resultado es que Moscú ha logrado mantener y ampliar su producción de misiles pese al aislamiento económico. Ucrania sostiene que muchos de los componentes encontrados fueron fabricados en 2024 y 2025, años después de los paquetes de sanciones que supuestamente debían estrangular la capacidad militar rusa. La sensación en Kiev es que existe una enorme diferencia entre anunciar restricciones y lograr que realmente funcionen.

El misil que Rusia no deja de perfeccionar. Sí, porque el Kh-101 se ha convertido en una de las piezas centrales de la campaña aérea rusa. Lanzado desde bombarderos estratégicos y diseñado para vuelos de largo alcance a baja altitud, Moscú ha multiplicado su producción desde 2022 hasta niveles muy superiores a los previos a la invasión.

Pero además, Rusia está modificando continuamente el misil para hacerlo más difícil de interceptar. Ucrania asegura que las nuevas versiones incorporan mejoras antiinterferencia, sistemas de navegación más sofisticados, cargas dobles reduciendo combustible e incluso municiones de fragmentación con elementos de zirconio para aumentar el daño. Kiev sigue interceptando buena parte de ellos, pero cada nueva evolución obliga a gastar más recursos defensivos y demuestra que Rusia mantiene capacidad industrial suficiente para sostener una guerra tecnológica prolongada.

La paradoja occidental. También lo hemos ido contando. La historia del Kh-101 refleja, una vez más, una contradicción extremadamente incómoda para Europa y Estados Unidos. Mientras Occidente entrega sistemas antiaéreos, inteligencia y ayuda económica a Ucrania, parte de la industria tecnológica global sigue filtrándose hacia la maquinaria militar rusa.

En la práctica, algunas empresas occidentales pueden terminar viendo cómo sus propios chips acaban dentro de los misiles que luego obligan a usar costosos interceptores Patriot o NASAMS financiados también por Occidente. Esa paradoja explica buena parte de la frustración ucraniana. Para Kiev, el problema ya no es únicamente Rusia, sino la incapacidad de las cadenas comerciales globales para impedir que tecnología crítica termine alimentando la producción militar del Kremlin.

La guerra industrial del siglo XXI. El análisis de los restos del ataque sobre Kiev también está dejando una conclusión más profunda sobre cómo funcionan las guerras modernas. Ninguna gran potencia fabrica hoy armamento avanzado completamente aislada del mercado global. Los misiles, drones y sistemas de guiado dependen de una red internacional de microelectrónica, software y componentes extremadamente difícil de controlar.

Rusia ha demostrado que incluso bajo sanciones masivas todavía puede acceder a buena parte de esa infraestructura tecnológica global. Y Ucrania ha descubierto algo igual de inquietante: que en las guerras del siglo XXI, abrir un misil enemigo ya no solo sirve para estudiar su tecnología militar. También sirve para descubrir hasta qué punto el mundo conectado sigue alimentando indirectamente la guerra que intenta detener.

Imagen | Office of the President of Ukraine, Russia MoD

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