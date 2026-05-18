Nintendo Switch 2, tablets, móviles y más: estas son las mejores ofertas de la nueva promo de AliExpress

Cuando se trata de encontrar buenas ofertas y descuentos en tecnología, un lugar que merece la pena bichear es AliExpress. Este marketplace suele tener promos periódicamente donde no es complicado encontrar móviles, tablets u otros dispositivos a muy buenos precios. Eso es justo lo que ocurre ahora mismo con su promo Descuentos Radiantes.

Hasta el próximo 22 de mayo a las 23:59 tenemos activas estas ofertas. Es cierto que habitualmente AliExpress suele tener un buen montón de cupones de descuento, pero en esta ocasión solo hay unos pocos. Os hemos confeccionado una selección de cinco ofertas y en todas ellas os mostramos qué cupones podéis aplicar para llevaros dichos dispositivos al mejor precio:

Nintendo Switch 2 por 403,39 euros con el cupón 'ESSS14', una buena oportunidad de compra antes de que suba de precio.

por 403,39 euros con el cupón 'ESSS14', una buena oportunidad de compra antes de que suba de precio. Xiaomi Redmi Pad 2 Pro por 184,31 euros con el cupón 'ESSS14', tablet con muy buen calidad-precio.

por 184,31 euros con el cupón 'ESSS14', tablet con muy buen calidad-precio. Realme 16 Pro Plus por 356,84 euros con el cupón 'ESSS14', un dispositivo que destaca por su batería de 7.000 mAh.

por 356,84 euros con el cupón 'ESSS14', un dispositivo que destaca por su batería de 7.000 mAh. POCO X8 Pro por 258,74 euros con el cupón 'ESSS14', un superventas de Xiaomi.

por 258,74 euros con el cupón 'ESSS14', un superventas de Xiaomi. Huawei Watch GT 6 Pro por 254,26 euros con el cupón 'ESSS14', un smartwatch con autonomía para hasta 21 días.

Nintendo Switch 2

Empezamos con un dispositivo que suele ser la estrella de todas las promos de AliExpress: Nintendo Switch 2. Esta consola tiene un hardware que mejora sensiblemente a la primera consola, puesto que esta ya permite jugar a 4K cuando la conectamos al dock. Además, es un muy buen momento para comprarla porque va a subir de precio en septiembre. Sale por 403,39 euros con el cupón 'ESSS14'.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Si estás buscando una tablet barata y sencilla, esta Redmi Pad 2 Pro de Xiaomi es una opción muy interesante. Su precio ahora mismo está genial (sale por 184,31 euros con el cupón 'ESSS14') y a cambio nos llevaremos una tablet Android con una pantalla de 12,1 pulgadas y resolución 2,5K que es ideal tanto para leer como para ver pelis en el sofá. Tiene una batería de 12.000 mAh con la que tendremos autonomía de sobra para una jornada completa y, además, monta cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos.

Realme 16 Pro Plus

El Realme 16 Pro Plus lo tiene todo para ser uno de los mejores móviles de gama media del año. Es un dispositivo que destaca por venir con una batería de 7.000 mAh, con la que podremos estar dos días o más sin cargar el teléfono. Además, cuenta con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas que tiene un brillo muy alto y que se ve genial. Sale por 356,84 euros con el cupón 'ESSS14'.

POCO X8 Pro

Y si hablamos de los mejores móviles de gama media, difícil no tener en cuenta también el POCO X8 Pro de Xiaomi. Este dispositivo también monta una batería grande de 6.500 mAh y cuenta con un combo MediaTek Dimensity 8500 Ultra y 8 GB de RAM que nos aseguran un rendimiento bastante bueno. Lo mejor, sin duda, es el precio al que podemos hacernos con él: 258,74 euros con el cupón 'ESSS14'.

Huawei Watch GT 6 Pro

Si quieres un nuevo smartwatch y tu prioridad es la autonomía, este Huawei Watch GT 6 Pro es para ti. Su batería dura hasta 21 días, lo que es una auténtica pasada en comparación a otros relojes que hay en el mercado. Más allá de eso, también es un reloj que te ayudará a monitorear tus entrenamientos, tu salud o tu sueño. También monta una muy buena pantalla con un brillo pico de 3.000 nits, por lo que podrás verla bien incluso si la luz del sol le da directamente. Sale por 254,26 euros con el cupón 'ESSS14'.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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