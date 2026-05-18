Ya es oficial: desde hoy se puede pagar con Bizum en los comercios, así funciona

Vamos a decirte cómo funcionan los pagos de Bizum en tiendas físicas. Se trata de la esperada función con la que la aplicación española entra a competir con las estadounidenses Visa, Mastercard, Apple o Google para hacerse con nuestros pagos móviles.

El despliegue de esta función será progresivo, y será cada entidad bancaria la que vaya decidiendo cuándo implementarlo. Por lo tanto, la tecnología ya funciona a partir de ahora, pero como Bizum se implementa directamente en la app de tu banco, dependerá de él cuándo añadir la función de pagos táctiles.

Cómo funciona esta función

Esta nueva función sirve para pagar con Bizum en los datáfonos de los establecimientos. Los comercios no van a tener que cambiar sus TPV, ya que serán las propias entidades financieras las que habiliten esta nueva función en los terminales que ya tienen. Todo ello para que la implementación de esta función sea rápida y sencilla.

Actualmente, cuando pagas con el móvil en un comercio abres tu aplicación de cartera, eliges la tarjeta y acercas el móvil al TPV. El chip NFC de tu móvil y del datáfono establece el vínculo entre tantos y listo, has pagado. Ahora, esto lo podrás hacer desde la app de tu banco sin necesidad de tener configurada la app de cartera del móvil.

Además de esto, también va a empezar a llegar una app llamada Bizum Pay, que será como una aplicación de cartera de Bizum con la que hacer el pago más sencillo, igual que si lo hicieras con Google Pay o Apple Pay, y sin tener que entrar en la app de tu banco.

El sistema de Bizum tendrá las mismas garantías de seguridad que el resto de opciones de pagos móviles. Tendrás que desbloquear tu dispositivo para pagar, por lo que es más seguro que pagar con una tarjeta que otros puedan usar. Bizum tiene actualmente 39 entidades bancarias adheridas, entre ellas los bancos más importantes de España, pero también muchos neobancos.

Por lo tanto, si vas a pagar por el móvil, podrás hacerlo con esta alternativa española en vez de recurrir a las estadounidenses. La forma de funcionar será exactamente la misma.

Cuándo podrás pagar con Bizum en un comercio

Cuando tu banco quiera. Esta es la respuesta rápida. A partir de ahora ya dependerá de cada banco el implementar esta tecnología en sus aplicaciones móviles para clientes y en las TPV de los comercios. Cada banco tendrá su ritmo, o sea que llegará de una forma progresiva.

En cualquier caso, tendrás que prestarle atención a las notificaciones de la app de tu banco, esa que ya usas para enviar dinero con Bizum, porque será ahí cuando se te diga el momento en el que puedes empezar a usar esto.

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