Bizum y Hacienda: qué cambia en el control de las transferencias tras eliminar el umbral de 3.000 euros

El Ministerio de Hacienda ha aprobado un real decreto que modifica varias normas tributarias, y entre estas modificaciones hay algunas relacionadas con Bizum. Por eso, vamos a decirte qué es lo que cambia para que puedas tenerlo en cuenta.

Una de estas modificaciones afecta a la obligación de la información que las entidades de crédito tienen que darle al gobierno, y reducen el límite a partir del cuál los bancos tienen que informar a Hacienda sobre tus movimientos.

Adiós al umbral de 3.000 euros

Hasta ahora, los bancos tenían la obligación de informar a Hacienda de forma anual de tus pagos de más de 3.000 euros por Bizum. Esto hacía que los pagos por debajo de este umbral quedaran fuera del control de la Agencia Tributaria. Esto quiere decir que Hacienda podrá saber cualquier movimiento en el caso de que sea necesario, sin que haya límites a partir del cuál pueden pedirlo.

Sin embargo, esto no quiere decir que todos los movimientos vayan a ser investigarlo. Simplemente, cuando haya alguna cantidad que pueda levantar sospechas debido a que tienen un patrón no habitual o una frecuencia, entonces puede que Hacienda sí que pida los datos de tus pagos y ahora ya los podrán saber.

Esto no quiere decir que si usas mucho Bizum tu banco vaya a tener que informarle de todo a Hacienda. Simplemente, si de repente empiezas a recibir cantidades bastantes altas, quizá sí que ahora puedan poner la lupa sobre ello. En cuanto a la declaración, no necesitas declarar en la Renta los pagos a amigos y familiares, siempre que no superen los 10.000 euros anuales.

Aquí, el consejo para evitar problemas con la eliminación de este límite de 3.000 euros es intentar que los conceptos de los bizums sean claros. Cuando envíes o recibas pagos grandes, intenta que quede claro por qué son.

