Miles de españoles están obsesionados con el Hyrox. Así que Amazfit ha lanzado dos relojes inteligentes para ellos

El Crossfit ha muerto, larga vida al Hyrox. El otro día me preguntaba un compañero que qué narices es eso, y me costó responderle de forma sencilla. Para que nos entendamos, es básicamente una mezcla de carrera y ejercicios por estaciones. Haces un kilómetro, pasas a una estación (empujar un trineo, hacer burpees, remo, zancadas con peso), haces otro kilómetro, pasas a otra estación con un total de ocho. Un boom que ya reúne a miles de participantes en las competiciones.

Tal está siendo el boom de Hyrox que uno de los fabricantes de relojes inteligentes más relevantes en el mundo, Amazfit, ha sacado dos especialmente orientados para las mediciones deportivas de esta disciplina. Vamos a echarle un vistazo a los nuevos Amazfit Balance 3 y Balance Ultra.

Ficha técnica de los Amazfit Balance 3 y Amazfit Balance Ultra



amazfit Balance 3 amazfit balance ultra DIMENSIONES Y PESO 47,5 × 47,5 × 12,5 mm 48,6 x 48,6 x 13,3mm MATERIAL Titanio de grado cinco para la caja

Versiones en acero inoxidable y titanio de grado cinco para la caja PANTALLA 1,5 pulgadas Tecnología AMOLED Resolución 480x480 Brillo pico de 3.000 nits Suporta modo para usar con guantes Lente de zafiro 1,5 pulgadas Tecnología AMOLED Resolución 480x480 Brillo pico de 3.000 nits Suporta modo para usar con guantes Lente de Zafiro TAMAÑO DE LA CORREA 22 mm 22 mm CONECTIVIDAD GPS de doble banda Bluetooth WiFi 2,4 GHz GPS de doble banda Bluetooth WiFi 2,4 GHz SENSORES Sensor biométrico BioTracker PPG (admite medición de oxígeno en sangre) Sensor de temperatura Sensor de aceleración

Sensor giroscópico

Sensor geomagnético

Altímetro barométrico

Sensor de luz ambiental Sensor biométrico BioTracker PPG (admite medición de oxígeno en sangre) Sensor de temperatura Sensor de aceleración

Sensor giroscópico

Sensor geomagnético

Altímetro barométrico

Sensor de luz ambiental RESISTENCIA 10 ATM 45 metros de buceo 10 ATM 45 metros de buceo procesador ZPS3044S ZPS3044S memoria 64 GB 64 GB BATERÍA 780mAh 780mAh COMPATIBILIDAD iOS y Android iOS y Android SOFTWARE ZeppOS 6 ZeppOS 6 PRECIO 349 euros para la versión acero 449 euros para la versión titanio 599 euros, versión única de titanio

Nacidos para el Hyrox

Amazfit Balance Ultra vs Amazfit Balance 3

Lo más destacable en los nuevos Amazfit Balance Ultra y Amazfit Balance 3 es que están específicamente pensados para Hyrox. No es que tengan tan solo un modo específico para practicar este deporte, es que tienen una biblioteca entera con planes de entrenamiento híbridos para prepararnos a la hora de hacer uno.

Son capaces de crear estrategias dependiendo de la longitud real de la pista en la que vayamos a competir, e incluso del tamaño de la ROX Zone (el área de transición entre la pista de atletismo y las estaciones de ejercicio). El grado de análisis durante el entrenamiento Hyrox es más que preciso: veremos en la app el tiempo en cada una de las estaciones, ritmo objetivo, ritmo completado y ritmo medio.

Además, se ha creado un sistema de seguimiento llamado Hybrid Charge, en el que no se hace solo una medición de los parámetros físicos de forma objetiva: el reloj también nos preguntará sobre nuestra sensación subjetiva para hacer un seguimiento aún más completo sobre nuestra recuperación.

Estas mediciones analizarán también cómo hemos rendido en nuestros entrenamientos, para decirnos si lo hemos hecho mejor en las estaciones de fuerza o resistencia, con el objetivo de que tengamos claros los puntos a mejorar.

Dos relojazos con todas las letras

Más allá de la especialización en Hyrox con la que ha querido dotar Amazfit a sus Balance 3 y Balance Ultra, estamos ante dos relojes con unas especificaciones más que interesantes. El panel es de ambos es de 1,5 pulgadas, AMOLED, con recubrimiento de zafiro (es bastante difícil arañarnos por las propiedades físicas de este material), y con un brillo pico de 3.000 nits. ¿No sabes si esto es mucho o poco? Es el mismo brillo de un iPhone 17 Pro Max, sin ir más lejos.

Las principales diferencias están en la batería. El modelo Ultra cuenta con 780mAh y dura hasta 30 días de uso típico según Amazfit, mientras el Balance 3 cuenta con 658mAh y hasta 21 días de uso típico. Aunque en uso real con GPS las cifras bajen, Amazfit es bastante conocida por ofrecer una de las autonomías más completas en relojes deportivos.

También hay ligeras diferencias en el acabado: el modelo Ultra está rematado al completo en titanio de grado cinco, mientras el Balance 3 tiene versiones de titanio grado cinco y acero inoxidable. Eso sí, el Balance 3 de acero no es metálico al completo (tan solo el marco), la carcasa es de plástico.

Estos relojes cuentan con algo que su competencia no suele incorporar: una antena GPS de polarización circular y doble banda. Este nombre tan curioso hace referencia, precisamente, a cómo transmiten señal muchos satélites GPS (de forma circular), lo que permite que la señal llegue de forma amplia y con menos interferencias. Por cierto

Como acostumbra Amazfit, hay decenas de modos deportivos, medición de oxígeno en sangre, ritmo cardíaco, sueño y estrés (entre otros), todo ello a través de la app Zepp Life, cuyos datos pueden sincronizarse con apps de terceros como Strava, Adidas Running, Apple Health o Google Health.

Si nunca has probado un Amazfit, conviene saber que incorporan ZeppOS 6. Es un híbrido entre un sistema java simple y un sistema completo como WearOS o WatchOS. Tiene "tienda de aplicaciones propia" (un pequeño repositorio), infinidad de watchfaces (tanto oficiales como de terceros), y un funcionamiento bastante correcto.

Además, es un sistema que permite llamadas, con un hardware que incorpora micrófono y altavoces para poder responder desde el reloj, tal como haríamos en los sistemas más avanzados.

Versiones y precio de los Amazfit Balance 3 y Amazfit Balance Ultra

Los Amazfit Balance 3 y Amazfit Balance Ultra son de los relojes más avanzados de la compañía, y llegarán a España en los siguientes precios.

Amazfit Balance 3 en caja de acero inoxidable | 349 euros

Amazfit Balance 3 en marco de titanio | 449 euros

Amazfit Balance Ultra en caja y marco de titanio | 599 euros

Con el Ultra, Amazfit empieza a mirar de tú a tú a los rivales de mayor peso del mercado, buscando en el deportista Hyrox un nicho que aún no se ha cubierto.

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