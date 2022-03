Mi Fit ahora es la app Zepp Life: por qué se ha cambiado, así funciona y estos son los cambios

Vamos a explicarte qué es y qué ofrece la aplicación Zepp Life, que es el nuevo nombre de la que hasta ahora se conocía como Mi Fit, que ya ha pasado a la historia. Este cambio puede haber confundido a muchos usuarios que usen móviles de Xiaomi o algunos de sus productos, como pulseras inteligentes, ya que el cambio ha llegado casi sin aviso, simplemente la app se habrá actualizado y cambiado de nombre sola.

Vamos a empezar el artículo explicándote la razón por la que se le ha cambiado de nombre a la aplicación por uno que no parece tener tanta relación con Xiaomi. Y luego, te explicaremos el funcionamiento de la aplicación y sus funciones, así como si ha habido algún cambio más allá del de su nombre. La aplicación está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

Por qué se le ha cambiado de nombre a la app

Para entender este cambio de nombre, debes saber que Xiaomi no fabrica todos sus dispositivos, ya que tiene un entramado de empresas colaboradoras que también fabrican otros productos para la marca. La idea detrás de esto es que Xiami pueda delegar la fabricación de varios de sus muchos productos, ya se vendan con el nombre de Xiaomi o sin él, para que entre todos formen parte de un único ecosistema.

Por ejemplo, las pulseras Mi Band las fabrica realmente una empresa llamada Huami, aunque Xiaomi las vende con su marca propia. Huami también es la responsable de los relojes y pulseras Amazfit entre otros, otra empresa que no pertenece a Xiaomi aunque tengan una estrecha relación con ellos. Es fácil perderse en este ecosistema de empresas, sub-empresas y empresas colaboradoras, pero es importante que entiendas que no todos los productos Xiaomi los hace este fabricante.

Y fue precisamente Huami quien empezó a virar hacia esta nueva marca llamada Zepp. Primero lo hizo con nuevos relojes de Amazfit que llevaban el nombre de Zepp, y también desarrollaron el sistema Zepp OS para estos relojes.

Y tras estos cambios, han llegado también los cambios a las aplicaciones móviles. Huani ha desarrollado dos. Una se llama Zepp, y es para gestionar los dispositivos de Amazfit. Luego está la aplicación Zepp Life que pasa a sustituir a Xiaomi Mi Fit, y que la ha sustituido en todos los dispositivos de Xiaomi y otras marcas en las que se utilice esta aplicación. Incluso si tienes un iPhone con dispositivos Xiaomi conectados, Mi Fit también te habrá cambiado a Zepp Life.

Esto puede ser confuso porque Xiaomi sí mantiene otra aplicación llamada Mi Fitness, con la que también puedes conectarte a las Mi Band, y sirve para medir actividades deportivas. Sin embargo, la Mi Fit enfocada a la salud y estado de tu cuerpo sí ha cambiado de nombre.

¿Cambia algo realmente?

Realmente, de momento lo único que ha cambiado es el nombre de la aplicació, sin grandes diferencias en el cuestión del diseño o el contenido. Básicamente, de momento solo es eso, el cambio de nombre, aunque es posible que poco a poco se vayan metiendo otras novedades.

En definitiva, lo que debes saber es que todas las opciones que tenía Mi Fit siguen en Zepp Life, y que prácticamente no hay cambios más allá de alguno que sea puramente estético. Tampoco se han tocado tus datos, y todo sigue ahí, incluida la lista de amigos o los dispositivos que hayas vinculado.

Cómo funciona la aplicación

Lepp Life funciona exactamente igual que Mi Fit, lo que quiere decir que tu cuenta seguirá incluso vinculada una vez actualices la aplicación y cambies de nombre. Y si no tienes cuenta, pues puedes registrarte con un correo y una contraseña.

Una vez tengas tu cuenta de usuario, la aplicación ofrece una pestaña de Actividad para registrar los ejercicios que hagas incluso si no tienes ningún dispositivo vinculado. Esta función te geoposicionará, y te mostrará la distancia que has recorrido durante tu ejercicio mostrándote en un mapa los sitios por los que has pasado.

En la pantalla principal tendrás todos tus datos personales, como la distancia de pasos que has caminado durante todo el día (haciendo ejercicio o simplemente caminando**, o las horas que has dormido, aunque estos datos los vas a obtener más claramente mediante un reloj o pulsera cuantificadora. También te permite monitorizar tu ritmo cardíaco, tu PAI, y llevar el registro de tu peso.

También vas a poder vincular y gestionar diferentes tipos de dispositivo conectado, como pulseras, relojes, básculas o zapatillas inteligentes que sean compatibles. Podrás añadir relojes de Amazfit, pulseras de Xiaomi, Básculas de Xiaomi, o diferentes tipos de zapatillas inteligentes. También podrás añadir amigos para compartir vuestros datos.