SMS de Hacienda por tu declaración de la Renta 2023-2024: cómo es el verdadero y cómo evitar estafas con los falsos

Como todos los años cuando llega la campaña de la Renta 2023, que es la del pasado año fiscal que hacemos en 2024, tu móvil va a empezar a recibir SMS de campañas de phishing. Porque muchos cibercriminales aprovechan la renta para mandarte SMS fraudulentos que simulan venir de Hacienda, pero que realmente no lo son.

Por eso, nosotros vamos a enseñarte cómo es el verdadero SMS de la Agencia Tributaria que recibirás cuando se empiece a tramitar tu declaración. Así, podrás saber el aspecto concreto que tiene, y que todos los demás que puedes recibir serán falsos. Por eso, en vez de enfocarnos en los falsos vamos a hacerlo en el verdadero.

Así es el verdadero SMS de la Agencia Tributaria

El verdadero SMS de Hacienda es sencillo, y puramente informativo. Este es el texto que te aparecerá cuando presentes tu declaración de la Renta, en el caso de que te toque a devolver:

Se ha ordenado el pago de su devolucion del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas del ejercicio 2023

Como puedes ver en el mensaje, es sencillo y puramente informativo. Lo más importante es que no tiene ningún enlace, y que no se te incita a hacer nada más. No te va a pedir que hagas nada, no te solicita datos personales, ni mencionan cantidades específicas.

Cómo evitar estafas de SMS falsos

Como siempre, además del verdadero recibirás también varios mensajes falsos. Aquí te dejamos una lista de consejos en los que te resumimos algunos de los pasos para evitar caer en las muchas campañas de estafas mediante SMS orientadas a hacerse pasar por Hacienda.

Si hay enlaces : Si el SMS que tienes incluye un enlace a una dirección web, entonces es falso. Así de simple. Los oficiales de la Agencia Tributaria nunca van a incluir un enlace.

: Si el SMS que tienes incluye un enlace a una dirección web, entonces es falso. Así de simple. Los oficiales de la Agencia Tributaria nunca van a incluir un enlace. Si hay formas de hablar extrañas : Es común que en los SMS falsos se incluyan fórmulas extrañas a la hora de hablar, como "Ha sido calificado para un reembolso". Cuando veas que se dice algo que suena extraño, desconfía.

: Es común que en los SMS falsos se incluyan fórmulas extrañas a la hora de hablar, como "Ha sido calificado para un reembolso". Cuando veas que se dice algo que suena extraño, desconfía. Si se mencionan cantidades : Como has visto, el mensaje original de Hacienda no menciona ninguna cantidad. Algunos delincuentes pueden incluir cantidades para intentar llamar tu atención en los engaños.

: Como has visto, el mensaje original de Hacienda no menciona ninguna cantidad. Algunos delincuentes pueden incluir cantidades para intentar llamar tu atención en los engaños. Si te meten prisa : En muchas campañas de phishing, un denominador común es que te meten prisa para actuar con alguna amenaza o plazo, para que así actúes rápido y sin pensar demasiado.

: En muchas campañas de phishing, un denominador común es que te meten prisa para actuar con alguna amenaza o plazo, para que así actúes rápido y sin pensar demasiado. Si te piden información personal : Si en un mensaje de estas características te piden datos personales, evítalos a toda costa. Hacienda ya tiene tus datos, no necesita que se los des.

: Si en un mensaje de estas características te piden datos personales, evítalos a toda costa. Hacienda ya tiene tus datos, no necesita que se los des. Si te piden datos de pago : Esto está relacionado con incluir un enlace. Si te dicen en el SMS que puedes hacer un pago o recibir tu devolución escribiendo tu tarjeta o número de cuenta incluyendo un enlace, desconfía totalmente.

: Esto está relacionado con incluir un enlace. Si te dicen en el SMS que puedes hacer un pago o recibir tu devolución escribiendo tu tarjeta o número de cuenta incluyendo un enlace, desconfía totalmente. Consulta la web oficial: Si por alguna razón hay un SMS de Hacienda que parece ser real con una información, lo mejor es que vayas a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o su app oficial para comprobar en tus notificaciones o consultar el estado de la tramitación.

