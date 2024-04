Así es el timo de la patata, la última estafa en las apps de segunda mano de la que ya avisa la Policía Nacional

Comprar en plataformas de segunda mano puede ser toda una aventura. Si bien es cierto que apps como Wallapop, Vinted y compañía ponen a disposición de los usuarios algunas herramientas, como las reseñas y valoraciones, para saber si un vendedor es de fiar, la realidad es que no evitan que tengamos una mala experiencia. Una tan mala como comprar algo y recibir, en su lugar, una patata.

Un iPotato. La estafa, explican desde la Policía Nacional, es tan sencilla como parece. El vendedor pone a la venta un móvil de última generación a un precio goloso para que los usuarios piquen. El resto es fácil de imaginar. En lugar de recibir el móvil, que puede no existir siquiera, el usuario recibe una patata. Es verdad que con unas cuantas más y unos huevos podemos hacer tortilla (sin cebolla, canónica), que siempre gusta, pero no es por lo que hemos pagado. Acabamos de ser víctimas de una estafa.

¿Por qué una patata? Por ningún motivo en particular, realmente, más allá de una cuestión de peso. Una patata tradicional pesa entre 200 y 300 gramos, según el tamaño. Un iPhone 15 Pro pesa cerca de 190 gramos y un Samsung Galaxy S24 Ultra unos 230 gramos. Metiendo una patata en una caja podemos simular el peso de un móvil y no será hasta la tengamos con nosotros, la movamos y/o la abramos que nos demos cuenta de que no hay ningún móvil dentro.

¿Qué hacer en ese caso? Denunciar en la plataforma y en la Policía Nacional. En cuanto a recuperar el dinero, la probabilidad de que lo consigamos o no dependerá de si hemos usado o no los métodos de pago oficiales proporcionados por la plataforma. Por eso, en la medida de lo posible, todas las operaciones de compra-venta han de ejecutarse desde la app. De esa forma estaremos más cubiertos.

Si el vendedor insiste mucho en completar la transacción fuera de la plataforma, sospecha

Cómo prevenir las estafas. Esta es solo una de las tantas estafas que pululan por Internet y la prevención siempre es similar. En el caso de las plataformas de segunda mano, lo ideal es revisar siempre las valoraciones del vendedor y sospechar de los precios excesivamente bajos. Probablemente nadie venda un móvil relativamente reciente de más de mil euros por 300 euros.

Por otro lado, siempre es recomendable evitar completar la transacción en plataformas de terceros y, de hecho, si el vendedor insiste en ello puede ser mala señal. Así pues, siempre es recomendable usar los métodos de pago y envío de la app o, en su defecto, realizarlos a través de medios seguros.

