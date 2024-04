"La sobreprotección del lobo pone contra las cuerdas a los ganaderos": el Congreso mueve ficha para recuperar su caza

El lobo se cuela en el Congreso. Otra vez. Y con sonora polémica incluida. La Cámara Baja acaba de poner en marcha la maquinaria para desproteger al Canis lupus y revertir la medida que hace en 2021, lo convirtió en una especie intocable para los cazadores de todo el país. Para retirarle ese blindaje a las manadas queda todavía un largo camino administrativo y un aún más largo debate por delante, pero el proceso ya está en marcha. Y los argumentos, sobre la mesa.

La gran pregunta que sobrevuela ahora el debate, fuera y dentro del Congreso, es… ¿Cuál es el estado del lobo a día de hoy en la península? ¿Y qué impacto tiene?

El lobo, al Congreso. Si el lobo es noticia, y no en las secciones de ciencia y naturaleza, sino en las páginas de crónica política, es gracias al PP. El martes los populares lograron que saliera adelante la toma en consideración de su propuesta para rebajar la protección del lobo. Lo consiguieron gracias a sus propios votos y el respaldo de Vox, PNV y Junts, lo que le granjeó una mayoría de 180 sufragios, suficientes para que la Cámara tenga que revisar el estatus de las manadas.

Pero… ¿Qué propone? Su proposición busca "adaptar la protección de la especie a su estado de conservación actual", lo que pasa en su opinión por sacarla del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El encargado de defender la iniciativa fue el diputado asturiano Silverio Argüelles, quien advirtió sobre los efectos de la "la sobreprotección" de las manadas para los ganaderos e incluso la producción de productos como el queso de Cabrales.

"Contra las cuerdas". La expresión vuelve a ser de Argüelles. Durante su intervención el diputado popular advirtió de que el nivel de blindaje del que goza el lobo ahora en el norte de España lleva a los ganaderos a una situación complicada, poniéndolos "contra las cuerdas", con pérdida de reses y un descenso pronunciado en la producción de Cabrales. Incluso citó el caso de un pastor de 17 años de los Picos de Europa, en Cangas de Onís, que, lamentó, hace unas semanas tuvo que subirse a un árbol para escapar de los lobos que atacaron a sus cabras.

En la proposición de ley que presentó en el Congreso el PP insiste en la misma idea, habla de un "número creciente de ataques", la "dificultad de cohabitación" con el ganado y sobre todo de una "población del lobo cada vez mayor" que, en su opinión, no hace "necesario mantener unas medidas tan estrictas de protección".

El diputado del PP incluso desgranó algunas cifras: 35 ataques de media cada día, la pérdida de más 14.000 animales en 2023 y un incremento notable en el número de manadas, que pasaron de 312 en 2014 a más de 400 el año pasado, variación esta última que deslizó sin aportar más referencias ni aclarar su fuente.

Remontándose a 2021. Para entender el movimiento del PP hay que recordar antes el cambio que experimentó el lobo a nivel legislativo en España hace apenas tres años. Como recuerda El País, en febrero de 2021 la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad aprobó incluir el lobo en el Lespre, el listado de especies con protección especial. La decisión se adoptó por solicitud de la organización ecologista Ascel y no sin polémica ni bronca política.

De hecho la votación de la Comisión Estatal salió adelante por la mínima y sin apoyo de las comunidades autónomas que más animales tenían. En Castilla y León ya avisaban por entonces que "dejar de gestionar las poblaciones de lobo con caza" acabaría acarreando "un perjuicio enorme" a la ganaderos del país.

Unos meses después, en septiembre, el BOE publicaba una orden del Ministerio para la Transición Ecológica que decretaba que el Canis lupus dejaba, desde ese mismo momento, de considerarse una especie cinegética en todo el país. Hasta ese momento los lobos estaban protegidos al sur del río Duero, región en la se podían cazar solo en unas circunstancias muy concretas. Donde la orden ministerial de 2021 supuso un cambio considerable fue al norte. Allí sí podía cazarse.

"Sin apoyo científico". Desde la organización WF han criticado ya con firmeza la propuesta del PP, una iniciativa que en su opinión busca sacar al lobo del Lespre y reducir su nivel de protección en la mayor parte del país en la que habita con un fin claro: "Permitir que vuelvan a ser cazados y puedan matarse con facilidad". "Todo esto sin ninguna participación pública, ni aval o apoyo científico".

La organización va más allá y cuestiona los datos desgranados por el PP para respaldar su iniciativa. WWF asegura que, pese a que las manadas figuran en el Lespre desde 2021, las poblaciones ibéricas "no han crecido de forma significativa" y sufren aún problemas genéticos graves derivadas de una endogamia favorecida, a su vez, por la reducción de sus poblaciones durante el siglo XX. El colectivo ecologista advierte además que en España no hay un "censo riguroso".

"La subida es perceptible". WWF no es la única que apunta a las cifras incluidas por el PP en su argumentario. Juan Carlos Blanco, experto en la especie, apuntaba hace poco a El País que el lobo no lleva ni tres años en el Lerspe: "Quizá haya aumentado algo la densidad debido a que no se le ha cazado, pero el área de distribución de la población reproductora es prácticamente idéntica a la de hace una década, por lo que la subida es apenas perceptible".

Hay estudios también que constatan que la mayoría de la dieta de los lobos, al menos en el Parque Nacional de Guadarrama y entorno, la constituyen ungulados silvestres, como corzos y jabalíes. Las presas domésticas suponen cerca del 20%.

Los ganaderos, atentos. No todos ven la situación del lobo en la península y su impacto en el sector agrario con la misma perspectiva. Las principales asociaciones de agricultores y ganaderos ya han advertido a la agencia Europa Press que estarán pendientes y presionarán para la medida impulsada por el PP no se atasque en el Congreso, como ya ha ocurrido en el pasado, y salga adelante. "Por algún lado había que romper esta situación", zanja Gaspar Anabitarte, de COAG.

La difícil convivencia entre el lobo, la ganadería e incluso los humanos no es exclusiva de España. Buen ejemplo lo dejaba hace poco Países Bajos, donde incluso se permite a sus autoridades dispararles con bolas de pintura para mantenerlos lejos. También a nivel europeo se ha planteado revisar la protección del lobo y pasarla de un estatus de "estricta protección" a considerarlo solo "protegido".

