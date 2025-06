watchOS 26 ha confirmado que el Apple Watch ha encontrado su techo: es un reloj inteligente muy limitado en lo deportivo

Apple acaba de anunciar watchOS 26 en la WWDC con el entusiasmo de siempre, pero con otra sustancia. Liquid Glass es un rediseño prometedor, si bien parece que luce mejor en pantallas grandes que en pequeñas. Veremos.

Workout Buddy es un entrenador virtual que bebe de Apple Intelligence para hacerte comentarios sobre tus entrenamientos, pero por lo visto en la demo que usaron para el evento, parece más bien un animador con voz de entrenador de Fitness+ que proclama ideas muy básicas.

Las mejoras en la Pila Inteligente están bien tiradas, pero todavía no nos hacen olvidar que estamos frente a una pantalla muy pequeña.

Son, en cualquier caso, iteraciones, no innovaciones. El resultado es un sistema operativo para un reloj que da síntomas de haber tocado techo.

La clave está en lo que no han anunciado:

Ninguna métrica deportiva nueva.

Ningún análisis avanzado del entrenamiento.

Nada de predicciones de entrenamiento.

Apple posiciona al Watch como un reloj orientado en la salud y el deporte, pero, sin quitar méritos en su labor preventiva que sabemos que salva vidas, parece más bien un reloj inteligente con funciones deportivas accesorias. Garmin, Coros, Suunto y compañía están yendo muchísimo más allá, y no solo para la élite, sino también para quien va prosperando en el deporte.

Son quienes revolucionan la comprensión del rendimiento atlético, la compresión de toneladas de literatura científica en nuestra muñeca. Mientras, Apple sigue reinventando la forma de ver notificaciones desde la muñeca. O en añadir fondos de pantalla a los mensajes.

Es la diferencia entre construir un ordenador de entrenamiento y decorar un smartphone en miniatura.

Imagen: Apple.

El 'WorkOut Buddy' es lo más revelador. Un sistema que te felicita por cerrar anillos y te recuerda cuántos kilómetros llevas esta semana. Es motivación superficial. Adecuada para quien ve el deporte como un hobby ligero de fin de semana, frívolo para quien pretende algo más.

Garmin te dice si tu cadencia es subóptima e integra un metrónomo con la que puedes corregirla. Apple te dice "¡Bien hecho!" con una voz sintética. La distancia entre ambos enfoques es la misma que hay entre un entrenador y un animador.

Y lo preocupante es que es un estancamiento que parece más deliberado que accidental. Apple ha elegido a su público: usuarios casual que valoran la integración con el ecosistema por encima de la mejora real del rendimiento, más allá de salir del sedentarismo. Está fenomenal ir a por este público, pero quedarse ahí tiene peajes.

Han decidido que es mejor ser el mejor reloj inteligente con vocación deportiva iniciática que competir por ser de verdad un gran reloj deportivo. Es una estrategia empresarial comprensible, pero también la admisión tácita de que prefieren dominar lo básico antes que competir en lo avanzado.

Imagen destacada | Apple

