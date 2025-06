iOS 26, todas las novedades: Apple no ha lavado la cara del iPhone. Lo ha sometido a cirugía estética

Olvida iOS 19 y quédate con este nombre: iOS 26. Este es el principio de una nueva etapa. El sistema operativo protagonista de la WWDC 2025 que Apple está celebrando en Cupertino es el del iPhone, y bebe directamente de una interfaz que ya conocíamos: la de Vision Pro. El dispositivo más nicho de Apple es el que va a marcar el camino para el resto de productos. Unos que, en esta nueva etapa, tendrán un nombre y un lenguaje de diseño unificado.

Por qué iOS 26 y no iOS 19

El salto lógico después de iOS 18 era iOS 19, eso se acabó. Apple va a empezar a renombrar sus plataformas de software añadiendo un +1 al año en el que se lanzan. Estamos en el año (20) 25, sumando ese uno ya tenemos el 26.

Así luce la nueva interfaz de Apple, en modo transparente, en todos sus dispositivos.

Es el nombre que recibirán el resto de sus hermanos: visionOS 26, watchOS 26, tvOS 26 y iPadOS 26. El año que viene, tendremos las versiones 27 encima de la mesa. Un cambio de nombre que atiende a una necesidad concreta de Apple: la de intentar unificar al máximo sus sistemas operativos.

Así es la interfaz Liquid Glass

La primera novedad de iOS 26 tiene que ver con su cambio de identidad estética. Apple se ha inspirado en visionOS para compartir su lenguaje de diseño con el resto de plataformas de software. Y ha decidido llamarlo Liquid Glass. La traducción es sencilla: un sistema protagonizado por transparencias, iconos redondeados y animaciones aún más suaves. Como es habitual en Apple, el grado de detalle roza lo enfermizo. Al punto de que el redondeo de los elementos del UI en algunas partes del sistema está en simetría con los bordes redondeados del iPhone.

Apple ha rediseñado todo: pantalla de bloqueo, lanzador, aplicaciones y cada elemento menor de la interfaz

Los cambios van desde el lanzador de aplicaciones hasta el menú de ajustes, el centro de control o las propias apps, un trabajo al que tendrán que empezar a adaptarse los desarrolladores para mantener la coherencia con el renovado sistema.

iOS 26, además de apostar por las transparencias a lo largo del sistema, trae cambios dinámicos en las apps del sistema. La barra de direcciones se adapta de forma automática al scroll, el reloj de la pantalla de bloqueo se adapta al tamaño del elemento en primer plano (siempre y cuando tengamos activa la función de profundidad), y se han rediseñado apps como Facetime, Galería, o cámara.

Novedades en Apple Intelligence. Ahora te entendemos, Apple

Apple ha querido empezar (de forma brevísima) su keynote con novedades en sus funciones de inteligencia artificial. Buena parte de ellas, aún no disponibles en Europa. Entre ellas, la nueva Siri, de la que tampoco tenemos noticias en esta Keynote.

Uno de los grandes cambios está en cómo interactuarán las aplicaciones con Apple Intelligence. Los desarrolladores podrán configurar sus apps para acceder directamente a Apple Intelligence, de forma privada e incluso sin conexión. Es un futurible, lo tangible está en las demos que han mostrado sobre sus propias apps.

La novedad más tangible tiene que ver con que, por fin, entendemos cuál es el propósito de Apple con la IA. Y no es otro que el de contar con una silenciosa, amigable y no intrusiva. Una que no te dirá que está ahí, pero está ahí.

El iPhone podrá dejar las llamadas en espera hasta que la persona que nos llama explique quién es y por qué llama.

La app de Mensajes, FaceTime y teléfono ahora tienen traducción en tiempo real.

La app Mensajes será capaz de filtrar mensajes de SPAM.

La app Teléfono ahora es capaz de filtrar llamada SPAM. También será capaz de mostrar en pantalla dicha traducción, y poner las llamadas en espera de forma automática hasta que nosotros no las aceptemos.

Visual Intelligence reconoce ahora los elementos de la pantalla y es capaz de interactuar de forma nativa con ellos.

Visual Intelligence funciona a lo largo de todo el sistema. Bastará con hacer una captura de pantalla y, de forma automática, podrá reconocer el contenido de los elementos. Si, por ejemplo, hemos capturado el cartel de un evento, podrá añadir de forma automática la fecha y hora a la app de Calendario.

También podremos preguntar a ChatGPT sobre lo que estamos viendo en la pantalla, así como buscar a través de Google, Etsy o Pinterest imágenes que aparecen en la misma.

La IA llega también a Genmoji e Image Playground. Ahora podremos crear nuevos estilos con ChatGPT.

Apple Intelligence podrá resumir automáticamente los detalles de seguimiento de los pedidos a partir de correos electrónicos, incluso en compras realizadas fuera de Apple Pay.

Mejoras para los AirPods

Si tienes unos AirPods, actualizar a iOS 26 traerá consigo importantes mejoras. En concreto, las relativas a la grabación de audio y la funcionalidad de cámara remota con calidad de estudio. Según Apple, se ha mejorado de forma profunda la calidad de la voz en llamadas (algo que los AirPods necesitaban con urgencia), siempre y cuando usemos apps de Apple como Teléfono, FaceTime y apps habilitadas para CallKit.

Junto a esta novedad, llega la posibilidad de usar los AirPods como disparador remoto para la cámara. Manteniendo pulsado el tallo de los mismos, podremos iniciar una grabación de vídeo o hacer una foto. Estas funciones estarán disponibles para los AirPods 4, AirPods 4 con ANC y los AirPods Pro 2 como parte de la actualización de iOS 26.

