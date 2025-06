Por qué tu iPhone va a pasar directamente de iOS 18 a iOS 26, y por qué tiene todo el sentido

Apple acaba de enseñarnos las próximas novedades de software que llegarán al iPhone en septiembre. La siguiente versión de iOS viene con un rediseño al que han bautizado Liquid Glass (y al que han dedicado un buen rato de la presentación), pero sin duda el cambio más llamativo de este año es que la próxima versión no se llamará iOS 19, sino iOS 26. Te contamos el motivo detrás de esta decisión y no, Apple no ha sido la primera en hacerlo.

Saltar de iOS 18 a iOS 26 tiene sentido

Desde el lanzamiento del primer iPhone en 2007, Apple ha ido incrementando la numeración de iOS de uno en uno: iOS, iOS 2, iOS 3, iOS 4... hasta llegar al actual iOS 18. Un año más, una versión más, tiene sentido. Entonces, ¿por qué saltar ocho números de golpe?

Apple quiere unificar todas sus gamas de productos. Todas las versiones nuevas de software llevarán el número 26.

El problema de esta lógica es que han hecho lo mismo con el resto de sus líneas de productos, independientemente de cuándo hayan sido lanzados. Así, las versiones actuales del ecosistema Apple son las siguientes: iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 y visionOS 2. Vamos, un lío. La intención de Apple es unificar todas sus gamas de productos, es decir, que todas las versiones nuevas de software llevarán el número 26. ¿Y por qué el 26? Por el año (sí, iOS 26 llegará en septiembre del 25, pero en la práctica "vivirá" más tiempo en 2026).

Samsung did it first

No es la primera vez que vemos un cambio como el de iOS 26. Samsung ya lo hizo cuando en 2020 dieron el salto del Samsung Galaxy S10 al Samsung Galaxy S20. Desde entonces han ido aumentando el número año tras año, por lo que en 2026 tendremos el Galaxy S26.

El cambio de Apple puede tener todo el sentido -es más sencillo de comunicar, se entiende mejor y nos permite ubicar enseguida el año en el que se presentó cada versión. Pero también es cierto que llegan un poco tarde y que empezar esta unificación con el 26 hace que sea una cifra de partida muy alta y menos manejable.

También está el detalle de que cada sistema operativo sigue llamándose de una forma distinta. Otras marcas del sector también han unificado nomenclatura (Samsung lo hizo con One UI, Xiaomi con HyperOS o Huawei con HarmonyOS), aunque no parece que Apple vaya a seguir ese camino, al menos no de momento.

