Hoy Apple tiene su evento más complicado en muchos años

Durante décadas, la WWDC ha sido un escaparate triunfal para Apple. Un momento de gloria donde la empresa sacaba pecho ante desarrolladores, prensa, socios y fans. Cook subía al escenario con la confianza de quien sabe que va a impresionar y Federighi desplegaba carisma y pompadour entre demos que funcionaban perfectas. El público aplaudía con fervor casi religioso.

Esa época ha terminado.

La WWDC de hoy (siete de la tarde, hora española peninsular) va a ser la más complicada en la historia reciente de Apple. El motivo: la empresa llega herida de credibilidad.

Hace un año prometieron una revolución con Apple Intelligence y una nueva Siri. Mostraron vídeos deslumbrantes donde la IA entendía el contexto personal, anticipaba necesidades y ejecutaba tareas entre apps. Era el futuro y Apple nos lo iba a poner en la palma de la mano. Pero eso no ha ocurrido.

Meses después, las mejores funciones fueron silenciosamente pospuestas. Luego, indefinidamente aplazadas. El anuncio llegó con la típica discreción de quien no quiere hacer ruido sobre un fracaso. La nueva Siri que iba a cambiarlo todo era un espejismo. Mientras tanto, ChatGPT, Claude y Gemini siguen evolucionando, pero en otra liga. La IA de Apple se queda en anécdota.

Y el problema trasciende a la IA. Apple se enfrenta hoy a una audiencia que ya no es la misma. Los desarrolladores son históricamente su público más condescendiente (fans aparte), pero muchos de ellos ya han perdido la paciencia.

Epic ha protagonizado una guerra quinquenal que expuso las prácticas rentistas de la App Store. La UE forzó cambios que Apple resistió hasta el final. Las comisiones del 30% ya no se aceptan como el precio natural del paraíso tech, sino como un peaje abusivo.

La devoción ciega se ha transformado en escepticismo informado. De los antiguos evangelistas siguen quedando algunos, pero muchos han pasado a ser observadores críticos que aplauden los aciertos pero ya señalan los errores. El iPhone sigue siendo excelente, pero ya no es una revelación mística. Es un producto premium en un mercado saturado, fabricado por una empresa que hace un año prometió de más.

Esta WWDC no va a ser otra exhibición de poderío, sino un examen de credibilidad. Un escenario en el que Apple no está acostumbrada a manejarse. Y no puede permitirse otra demo de conceptos irreales, no puede prometer lo que no puede entregar. No puede confiar en que su historia pasada le otorgue cheques en blanco indefinidos. Debe demostrar, paso a paso, que aún sabe innovar sin engañar.

El ocaso de la "cultura Apple" no es el fin de Apple, sino su maduración forzosa. La empresa que una vez fue el rebelde tecnológico debe aprender a ser un gigante responsable. Sus usuarios más sofisticados ya no buscan fe ciega, sino resultados tangibles. Y eso, paradójicamente, podría ser lo mejor que le ha pasado a la empresa en mucho tiempo.

En Xataka | BlackBerry vendió más teléfonos que nunca en 2011. Es un inquietante recordatorio para Apple y su indiferencia a la IA

Imagen destacada | Apple