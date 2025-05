Apple y su aparente indiferencia a la revolución de la IA nos recuerda a una cosa: la caída de BlackBerry

Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, y todo el mundo se está volcando en no perder ese tren. Bueno, todo el mundo no. Apple parece no estar especialmente interesada en la IA ni se está abalanzando como el resto de sus rivales. La pregunta es si eso puede ser su condena definitiva.

WWDC sin (apenas) IA. La semana pasada se celebraron las conferencias Microsoft Build y Google I/O. En ambas el foco para la IA fue absoluto. El próximo 9 de junio Apple celebrará su WWDC, y todos los rumores apuntan a que no habrá apenas novedades en las propuestas de IA de Apple. En lugar de eso, se espera que la compañía hable sobre el rediseño de sus sistemas operativos, un proyecto con nombre en clave "Solarium".

Apple sigue perdiendo trenes. La actitud de aparente indiferencia de Apple con el ámbito de la inteligencia artificial es sin duda sorprendente. Se trata de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, pero sigue sin reaccionar como uno esperaría de ella y sigue perdiendo trenes. Mientras la competencia reaccionó de forma rápida desarrollando modelos propios o llegando a acuerdos e inversiones con startups como OpenAI, Apple seguía sin prestar especial atención, al menos de cara a la galería.

Y lo que tiene es decepcionante. La empresa ya dedica miles de millones de dólares para ponerse al día, pero cuando por fin presentó su plataforma Apple Intelligence el resultado resultó ser decepcionante. Muy limitada y extenuantemente lenta en su despliegue, la cautela está comenzando a pasar factura. No económicamente, sino reputacionalmente. No es que esa decepción está calando entre los analistas externos: es que hasta sus propios empleados creen que Apple está por detrás en IA.

El desastre Siri. Lo hemos visto especialmente con Siri, un asistente de voz que se suponía iba a ganar muchos enteros gracias a la IA pero que sigue en fase de desarrollo. Las promesas que hicieron el año pasado no se han cumplido, y reconocidos analistas como John Gruber calificaron los vídeos conceptuales que usó Apple como "una mierda". El retraso de Siri, ya confirmado por Apple, es la prueba definitiva de que la empresa está en una situación preocupante en este segmento.

Recordando a BlackBerry. Cuando hablamos de la crisis reputacional de Apple ya hicimos una analogía cada vez más llamativa: la de BlackBerry. La empresa, que dominaba el mundo de la movilidad junto a Nokia en la primera década de los 2000, no reaccionó al anuncio del iPhone. Se mostró sorprendentemente indiferente, y lo curioso es que el impacto del iPhone tardó en notarse. De hecho, las ventas de BlackBerry siguieron creciendo y llegaron a su pico en 2011. A partir de ese momento, caída en picado. Hoy la empresa es una sombra de lo que fue.

A Apple le va muy bien (por ahora). Sobre el papel las cosas van muy bien para Apple. La empresa no ha parecido notar el impacto de la llegada de ChatGPT, y las ventas globales siguen yendo hacia arriba. Comienza a haber signos de preocupación, porque su producto estrella, el iPhone, parece haber tocado techo. Ahora de hecho el crecimiento es mucho más modesto (un 2% en 2024) y su transformación silenciosa, aunque efectiva, parece confirmar que Apple es incapaz de innovar. Hasta ellos mismos han dejado claro que ya no buscan el próximo iPhone. Las disrupciones, parece, están sobrevaloradas.

Apple vive en el pasado. Pero como señalan en Bloomberg, Apple está viviendo en un mundo "legacy", dependiendo de productos y servicios que le funcionan, pero que no parecen mirar al futuro. El acuerdo entre Jony Ive y Sam Altman para desarrollar un producto hardware de IA es otra señal que puede preocupar: la empresa que antes ilusionaba y de la que esperábamos una disrupción era Apple. Ahora las fiamos a otras como OpenAI o Google.

Un Tim Cook cada vez más criticado. Esa aparente incapacidad para reaccionar está haciendo que la sucesión de Tim Cook parezca apremiar. En The Wall Street Journal resumen la situación del CEO de Apple, al que se le acumulan los problemas y que sigue centrando su estrategia en la inercia del iPhone. Pero esa inercia no es eterna: Eddy Cue, alto ejecutivo de la compañía, testificó en el caso judicial de EEUU contra Apple este mes y dijo algo singular: "puede que no necesites un iPhone dentro de 10 años, aunque suene a locura".

Una oportunidad. Apple lleva años presumiendo de su apuesta por la privacidad, y precisamente ese fue el claro enfoque de Apple Intelligence cuando la presentaron. Su promesa era la de una IA más privada, que además podríamos ejecutar en local parcialmente —sin necesidad de la nube—, y que aún así sería tan capaz como el resto. De momento las prestaciones de Apple Intelligence están lejos de los competidores, pero si Apple logra ponerse al día en cuando a capacidad de su IA y además logran mantener su promesa de privacidad tendrá algo que en efecto los competidores no tienen.

O dos. Pero estamos hablando de Apple, una empresa famosa por llegar tarde a las revoluciones para luego ganarlas. No hay que descartarla desde luego en el segmento de la IA, pero puede haber también nuevas opciones en el ámbito del hardware. Ahí es donde las gafas conectadas pueden ser otro accesorio muy interesante para una firma que se espera refuerce su "ecosistema iPhone" con este wearable, y los últimos datos apuntan a ello.

