Hoy en Lidl la cafetera en color pastel con 1.100 W de potencia, vaporizador y depósito desmontable para tener café de barista en casa

Si bicheamos cafeteras espresso, la gran mayoría de modelos que vamos a encontrar tienen acabados metalizados con color negro. No tienen nada de malo, pero su diseño es un poco aburrido. ¿Prefieres algo con un toque más llamativo? Entonces esta cafetera espresso de Lidl puede quedar muy bien en tu cocina: ha llegado hoy a sus tiendas físicas por 54,99 euros.

Cafetera espresso color pastel 1100 W PVP en Lidl — 54,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a hacerte con ella o prefieres una alternativa de otra marca, tienes esta Cecotec disponible en Amazon. Tiene la misma potencia (aunque su bomba trabaja a 20 bares), un depósito de agua similar y su diseño también tiene un tono pastel. Cuesta 74,99 euros.

Cecotec Cafetera Espresso Compacta Power Espresso 20 Retro Green. 1100 W, 20 Bares, Vaporizador Orientable, Brazo Portafiltros con Doble salida y 2 Filtros, 1,25 Litros Hoy en Amazon — 74,99 € PcComponentes — 99,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una cafetera con aspecto retro para hacer café de barista en casa

Es una cafetera espresso bastante económica y una alternativa a las cafeteras de cápsulas o a las cafeteras superautomáticas. Lo que más llama la atención de la misma es, obviamente, su diseño. Tiene un aire retro chulísimo que le va a dar un toque llamativo a tu cocina gracias a un tono verde pastel. Pero claro, también nos va a ayudar a hacer un buen café en casa.

Esta Silvercrest tiene 1.100 W de potencia y una bomba a presión de 15 bares, que es lo recomendable para extraer el café con una buena crema y todo su aroma. Viene con un portafiltros con dos filtros intercambiables para hacer una o dos bebidas de forma simultánea, lo que es ideal si sois varios los que tomáis café en casa al mismo tiempo.

Además, cuenta con una boquilla de vapor orientable que es 2 en 1. Con ella, tendremos una salida de agua caliente (para preparar infusiones) y para espumar la leche, algo pensado para tomar bebidas como capuchinos. Cuenta con una bandeja de goteo desmontable y su depósito, que es de 1 litro, también se puede desmontar.

⚡ EN RESUMEN: cafetera espresso de lidl ✅ LO MEJOR Diseño chulísimo: Esta cafetera de Lidl rompe con la monotonía de muchas cafeteras con un diseño retro y un color verde pastel.

Esta cafetera de Lidl rompe con la monotonía de muchas cafeteras con un diseño retro y un color verde pastel. Con vaporizador de leche: Su vaporizador nos va a permitir generar leche con espuma para tomar bebidas como el capuchino. ❌ LO PEOR La altura hasta el portafiltros es corta: Hay poca distancia entre el portafiltros y la bandeja, por lo que es posible que no quepan tazas muy grandes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera espresso manual con muy buen diseño que tenga un precio ajustado y con vaporizador manual. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una mayor comodidad, por lo que te puede encajar mejor una cafetera superautomática como la Philips Serie 2200.

También te puede interesar

CREATE / THERA RETRO/Cafetera Express Semiautomática verde sage mate y madera / 20 bares, brazo doble salida, depósito 1,25L, café molido y monodosis ESE 55mm, con vaporizador, 1100W Hoy en Amazon — 90,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cecotec Cafetera Express Power Espresso 20 Tradizionale Light Beige. 1350 W, Espresso y Cappucicno, 20 Bares y Thermoblock, Vaporizador, Manómetro, Diseño Vintage, Capacidad 1,5 Litros Hoy en Amazon — 89,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl

En Xataka | De cápsulas, superautomática o manual. Las mejores cafeteras según tus gustos y necesidades

En Xataka | ¿Frigorífico americano o Combi de 70 cm? Ojo con equivocarse al comprar litros que igual no puedes usar