Los neandertales eran una mole de músculo. La ciencia acaba de descubrir por qué algunos de nosotros hemos heredado ese "gimnasio genético"

Los neandertales eran seres muy grandes y fuertes. Es algo que se intuye al analizar su esqueletos, preparados para soportar un cuerpo musculoso y grande. Tenían una caja torácica que les permitía manejar una gran fuerza explosiva, muy necesaria para cazar leones y osos de las cavernas. Esa fuerza debería soportarla una musculatura de hierro. Por eso, un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y el Instituto Karolinska ha decidido adentrarse en el genoma neandertal, no solo para entender su anatomía. También para buscar algún resto de ellos en la nuestra. Y sí, lo han encontrado. Parece que los más mazados del gimnasio son, en el fondo, un poquito neandertales.

Ratones y humanos. Estos científicos han llegado a la misma conclusión a través de dos vías de estudio. Por un lado, han expresado varios genes neandertales en células de ratón cultivadas en laboratorio para ver cómo cambiaba su comportamiento en relación al crecimiento. Así, han encontrado una variante genética concreta que codifica una proteína implicada en la interacción de las células con la hormona del crecimiento. Cuando este gen se expresó, se produjo un 40% más de células. Por lo tanto, si esto se aplicara a células del músculo se favorecería notablemente el crecimiento muscular.

Por otro lado, analizaron datos físicos y genéticos de más de un millón de personas, en busca de una relación entre esta variante génica neandertal y un cuerpo más musculado. Encontraron que, efectivamente, quienes cuentan con ella tienen, de media, alrededor de 270 gramos más de masa muscular que quienes no la tienen. Además, son un poco más altos y pesados.

Reparto desigual. En el sur y el este de Asia, el 24% de las personas tienen esta variante genética. También aparece en europeos, aunque es mucho menos común. Se encuentra solo en el 0,5% de la población. Sea como sea, parece que en todos los casos aporta una cierta ventaja desde el punto de vista muscular.

Una mezcla antigua. La presencia de estos genes en mayor o medida en la mayoría de las poblaciones actuales es el resultado de una bonita historia de amor interespecífica que tuvo lugar hace 47.000 años. Cuando los primeros Homo sapiens salieron de África y emigraron hacia Eurasia, se encontraron con los neandertales e hicieron bebés juntos. Esa mezcla genética ha llegado hasta nuestros días, a pesar de que el Homo sapiens se convirtió en la especie dominante y los neandertales, poco a poco, fueron desapareciendo.

A pesar de todo, hoy conservamos parte de su herencia. Sus genes nos ayudan a defendernos de las infecciones y regulan nuestros ritmos circadianos, pero también nos hacen más propensos a la depresión y la adicción a la nicotina. Nos dejaron sus luces y sus sombras. Ahora sabemos que también ayudaron a unos cuantos afortunados a mazarse en el gimnasio. Aunque esto no deja de ser un estudio sobre ciencias evolutivas, que nos ayuda a conocernos un poco mejor a nosotros mismos y a nuestros antepasados, pero no ofrece soluciones de oro para ganar más músculo. No nos quedará más remedio que seguir yendo al gimnasio. Al menos es más seguro que cazar leones. Y mucho más ético, desde luego.

Imágenes | Neanderthal-Museum, Mettmann/Magnific

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