Cuando creímos que Vulcano podía existir fuera de 'Star Trek': la NASA tenía una historia mucho mejor que contar

"Vulcano no tiene luna, señorita Uhura." La frase de Spock era breve, directa y muy fiel a su estilo: exactamente como esperaríamos que pensara y hablara un vulcano. 'Star Trek' nos enseñó muy bien esa forma de estar en el universo: seres capaces de convivir con los humanos, de parecerse a nosotros en lo esencial y, al mismo tiempo, de resultar profundamente distintos por su relación con la lógica, las emociones y el deber. Esa sociedad tenía un planeta propio. Y lo fascinante es que, durante unos años, la astronomía creyó haber encontrado algo parecido ahí fuera.

Esa posibilidad recibió un golpe importante en mayo de 2024, cuando la NASA explicó que el planeta que se pensaba que orbitaba 40 Eridani A, la estrella vinculada al hogar ficticio de Spock, probablemente no era un mundo real, sino una ilusión astronómica provocada por la propia actividad de la estrella. No es que la agencia “destruyera” Vulcano, claro, pero sí dejó tocada la versión más interesante de la historia: la idea de que el planeta más famoso de los vulcanos podía tener un reflejo físico en nuestro vecindario cósmico.

El espejismo del planeta de Spock

Antes de que ningún instrumento creyera ver un planeta, la ficción ya había elegido una estrella. En 1991, Gene Roddenberry y tres astrónomos del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics defendieron en una carta publicada en 'Sky & Telescope' que 40 Eridani A era la candidata más razonable para ser el sol de Vulcano. Era una estrella real, cercana en términos astronómicos, situada a unos 16 años luz, y eso cambiaba la textura del mito. El planeta de Spock seguía siendo ficción, pero ya no flotaba en cualquier parte: tenía un lugar al que mirar.

El salto de la ficción a los datos llegó en 2018, cuando un equipo del Dharma Planet Survey reportó la posible detección de HD 26965 b. Lo que sus observaciones sugerían era una supertierra en una órbita de unos 42 días alrededor de la estrella que durante décadas había funcionado como referencia astronómica de Vulcano. La palabra importante era “posible”: los propios datos no convertían aquel objeto en un mundo confirmado, pero sí abrían una puerta lo bastante sugerente como para que la comparación con el planeta de Spock se extendiera enseguida. Por primera vez, el guiño cultural parecía tener una señal física a la que agarrarse.

Incluso los investigadores que comunicaron la posible existencia de HD 26965 b contemplaban que aquella señal pudiera tener una explicación menos novelesca: movimientos y actividad de la estrella disfrazados de planeta. Con el tiempo, otros análisis fueron empujando en esa dirección y la historia empezó a cambiar de sitio. Ya no se trataba solo de preguntar si habíamos encontrado un mundo alrededor de la estrella de Vulcano, sino de entender si los instrumentos estaban midiendo un planeta o el pulso inquieto de su propio sol.

Para entender el desenlace hay que mirar cómo se buscó ese supuesto planeta. No se vio directamente: se infirió por velocidad radial, una técnica que detecta cambios minúsculos en el espectro de una estrella cuando algo parece hacerla oscilar. El problema es que una estrella también se mueve, late y cambia por sí misma. Según el análisis con NEID, la señal atribuida a HD 26965 b no se comportaba igual en todas las longitudes de onda, algo esperable si procedía de la actividad estelar y no del tirón gravitatorio limpio de un planeta. Vulcano, en los datos, empezaba a parecer una confusión de la propia luz.

Lo que hemos visto, al final, es casi una broma perfecta del universo: el Vulcano de Spock no desapareció por un villano romulano ni por un agujero negro, sino por algo mucho más discreto y mucho más científico: mejores datos. La posibilidad era fenomenal, porque nos dejaba imaginar que una de las grandes ficciones espaciales del siglo XX había señalado, aunque fuera por casualidad, hacia un rincón real del cielo. Pero la astronomía funciona con señales que resisten revisión. Y esta, por ahora, no parece la huella de un planeta, sino el ruido de una estrella haciéndose pasar por mundo.

Imágenes | JPL-Caltech | CBS

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