"Ya no hay disponibilidad. El 100% está alquilado": si pensabas alquilar una caravana para ver el eclipse, tenemos malas noticias

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por disfrutar de algo durante menos de dos minutos? ¿Cambiarías tus vacaciones? ¿Pagarías un sobreprecio por alquilar una casa en mitad de la nada? Es lo que muchos aficionados a la astronomía se han preguntado en los últimos meses. Y es lo que muchos están comprobando cuando quieren ahora alquilar una caravana.

Eclipse + vacaciones. Tormenta perfecta. En los últimos años, el mercado del alquiler de caravanas ha despegado en nuestro país. Desde la crisis del coronavirus, el turismo con este tipo de vehículos ha crecido exponencialmente hasta cubrir la inmensa mayoría de la oferta.

Pero este año es diferente. Porque con un eclipse histórico sobre buena parte de la Península Ibérica, la demanda de este tipo de automóviles se ha disparado justo cuando hay más presión por hacerse con una. Y es que, desde la pandemia de Covid-19, año a año, el alquiler de caravanas ha estado hasta los topes en verano. Da igual que miremos al verano de 2022, el de 2023 o el de 2024.

Lleno. El resultado, como era de prever, es que es muy complicado encontrar una caravana disponible para alquilar. En el buscado Indie Campers sólo se ofrecen cuatro caravanas disponibles en toda la Comunidad de Madrid para la semana del eclipse. Ninguna de ellas baja de los 1.000 euros si queremos alquilar para cuatro noches. En Valencia hay cuatro disponibles. En Soria o León no hay ninguna disponible.

La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) ya señalaba hace un mes que el alquiler de caravanas estaba empezando a llegar a máximos. Entonces explicaban a Motor El País que sus empresas habían estado reforzando la flota de cara al auge de la demanda para ver el eclipse solar pero que, pese a todo, la demanda seguía amenazando con superar a la oferta.

"Ya no hay disponibilidad". La confirmación llega por parte de Enrique Rita, presidente de la Asociación de Empresas del Caravaning de la Comunitat valenciana (ACCVal) a EFE, quien señala que "ya no hay disponibilidad de autocaravanas para las fechas del eclipse, está el cien por cien alquilado".

La Comunidad Valenciana es una de las regiones donde mejor se verá el eclipse. Además, la combinación con el turismo costero ha convertido esta región de una de las más atractivas para observar el fenómeno astronómico por lo que se ha cubierto la disponibilidad total de las caravanas que manejan desde esta asociación.

Una oportunidad única. La ventaja de la caravana en este caso es evidente. Una de las personas que se ha decidido a alquilar una caravana explicaba a RTVE que han encontrado en el eclipse la oportunidad perfecta. La pareja llevaba tiempo pensando en hacer un viaje con una de ellas y la posibilidad de alejarse de las ciudades y su contaminación lumínica les ponía en bandeja alquilar este vehículo y dar el paso definitivo.

Hay que tener en cuenta que no sólo la disponibilidad de caravanas está cubierta. Se han dado casos como el de este pueblo de Soria donde los vecinos están alojando en sus propias casas a los turistas que llegan atraídos por lo limpio de su cielo. Y es que a esto se suma que durante esas mismas fechas serán los días clave para ver las clásicas Perseidas en todo su esplendor.

Foto | A013231 en Wikimedia y paje victoria

En Xataka | Leo Hernández, cazadora de eclipses: “Supe que siempre que pudiera o la vida me lo permitiera intentaría viajar para ver más”