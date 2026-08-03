El 99% no es ni parecido al 100%: por qué un eclipse parcial casi total no se parece en nada a uno total

El eclipse solar del próximo 12 de agosto se verá en toda España. Sin embargo, solo se disfrutará en su totalidad en una franja muy concreta, que cruza el norte de España, desde Galicia hasta las islas Baleares. En el resto del territorio español se verá parcialmente. Hay quien considera que con eso es suficiente. Al fin y al cabo, ¿qué diferencia puede haber entre un eclipse solar total o uno parcial en el que se cubra un 99% del Sol? Intuitivamente parece poco, pero la realidad es que las diferencias son bastante grandes.

La importancia del oscurecimiento. Lo que se mide en el porcentaje de los eclipses solares es el oscurecimiento, u obscuration en inglés. Este hace referencia al porcentaje de área del disco solar que tapa la Luna. Cuando el Sol está libre de cualquier obstáculo, nos ilumina con una irradiancia de 100.000 lux. Eso significa que, con un oscurecimiento del 99%, queda libre un 1% del Sol sin tapar. Eso serían aproximadamente unos 1.000 lux, equivalentes a un día nublado.

Sí que es cierto que, en este caso concreto, el eclipse solar tendrá lugar muy cerca del atardecer, por lo que la iluminación será ya de menos de 100.000 lux. Por otro lado, un 1% no es exactamente 1.000 lux, ya que no todo el Sol ilumina igual, de modo que el oscurecimiento no es homogéneo. Pero son cifras orientativas para que entendamos la situación.

El ojo se adapta a un eclipse solar parcial. El oscurecimiento durante un eclipse solar parcial ocurre poco a poco, de manera que nuestros ojos se adaptan a la oscuridad y no llegan a percibirla como algo raro. A partir del 99%, es cierto que ocurre más deprisa y el oscurecimiento podría ser más drástico. Aun así, incluso un 99,9% se suele comparar con la iluminación crepuscular.

Lo que es invisible a los ojos. Solo con un eclipse total, podremos disfrutar de todo lo que nos ofrecen estos fenómenos astronómicos. Esto incluye una oscuridad total, pues se hace casi de noche en pleno día, pero también otros factores. Por ejemplo, el Sol se convierte en una bola negra rodeada de una especie de llamas blancas, que se corresponden con su corona. La corona solar está siempre ahí. Sin embargo, el brillo normal del astro rey la esconde ante nuestros ojos. Gracias al eclipse solar, podemos verla en todo su esplendor.

Del mismo modo, solo con un eclipse total podremos ver las estrellas que aparecen en el cielo y percibir un montón de cambios a nuestro alrededor, como los comportamientos alterados de los animales o el descenso abrupto de la temperatura. Sin duda, si puedes, vale la pena que te desplaces a alguno de los puntos de la franja de totalidad. No importa lo alto que sea el porcentaje de oscurecimiento en tu zona. Menos del 100%, por poco que sea, no está a la altura del fenómeno completo.

Elige tu zona. Tanto si quieres saber el porcentaje de oscurecimiento en tu zona, como elegir el mejor punto para disfrutar del eclipse solar completo, te recomendamos que uses nuestro mapa interactivo. Es muy intuitivo y hay un montón de datos interesantes, como la duración de la totalidad o la presencia o no del sello starlight que garantiza cielos limpios para una observación perfecta.

Imagen | Wikimedia Commons

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