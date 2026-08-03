En dos días vuelve la esperadísima temporada 4 de la serie que cimentó la fama de Apple TV+ como una de las mejores plataformas

El miércoles 5 de agosto vuelve 'Ted Lasso' a Apple TV. Es el estreno del primer episodio de una cuarta temporada que durante un tiempo los seguidores de la serie estaban convencidos de que nunca existiría. La serie cerró su historia en 2023 con un final que cerraba por completo uno de los proyectos más queridos de la plataforma. Pero tres años después, Jason Sudeikis regresa a Richmond.

Todo empezó como un chiste publicitario. Cuando NBC Sports se hizo con los derechos de emisión de la Premier League en Estados Unidos, la cadena recurrió a Sudeikis para protagonizar una serie de anuncios cómicos, donde un entrenador de fútbol americano se hacía cargo, sin saber nada de fútbol, de un equipo inglés. De ese gag salió una serie entera, y el entrenador de acento sureño que no sabía lo que era un fuera de juego se convirtió en la comedia insignia de Apple+, ganando un total de 13 Emmys (de momento) y exhibiendo un optimismo insobornable que le dio estilo propio dentro de la comedia deportiva.

En esta temporada, Ted deja el banquillo del primer equipo masculino del AFC Richmond para entrenar a las Lady Greyhounds, el conjunto femenino que compite en la segunda división inglesa. Vuelven Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift, pero se queda fuera Phil Dunster, el Jamie Tartt original, y se incorporan Tanya Reynolds como coentrenadora y varias caras nuevas al vestuario. Toda una apuesta renovadora con la que Apple quiere demostrar que la serie está lejos de estancarse.

El estreno coincide además con el arranque real de la Premier League, el próximo 22 de agosto (a un episodio semanal, esta temporada de 'Ted Lasso' llegará hasta octubre). Esta recuperación inesperada es el pretexto perfecto para volver a (o arrancar con) una de las series que han cimentado la fama de Apple TV+ como una de las plataformas de streaming más creativas y originales del momento.

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