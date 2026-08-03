Jeff Bezos, fundador de Amazon: "Si estoy estresado por algo, normalmente es porque no estoy haciendo nada al respecto"

Aparte de ser el fundador de empresas como Amazon o Blue Origin y amasar una gran fortuna, Jeff Bezos también sale de vez en cuando para soltar alguna que otra opinión más o menos discutible. Lo que diga un magnate empresario igual no nos tiene que afectar demasiado, pero es lo que tiene cuando se es tan famoso: que tiene tanta exposición que todo lo que diga acaba desencandenando un aluvión de críticas, tanto positivas como negativas.

Fortune revivía hace unos días un consejo que dio Bezos en una de sus charlas en 2017. Según él, la ansiedad no se combate con descanso ni meditación, sino actuando sobre el problema que la provoca. La reflexión ha reflotado estos días justo cuando Amazon ascendía al primer puesto en el ranking Fortune 500.

Qué dijo exactamente. Durante una charla en el Museo del Vuelo de Seattle en 2017, Bezos explicó ante un grupo de estudiantes que el estrés es, para él, “una especie de aviso del cuerpo”, una señal de que algo se está desatendiendo. Y para él, la fórmula para combatirlo no es relajarse, sino todo lo contrario. "Si estoy estresado por algo, normalmente es porque no estoy haciendo nada al respecto. El estrés desaparece en el momento en que doy el primer paso", aseguraba durante la charla.

En detalle. Bezos explicó en aquel momento que su primer impulso al notar ansiedad es preguntarse “por qué está ahí”. Una vez identificado el origen, su estrategia consiste en buscar aliados y convertir el problema en un reto colectivo. "No hay nada más divertido que reunirte con un grupo de inventores y decir: aquí está el problema, vamos a inventar una solución", contaba durante aquella charla. Según él, ese proceso transforma algo que genera ansiedad en algo que genera diversión.

Una cuestión de principios. Bezos ha construido buena parte de la cultura de Amazon alrededor de esta idea, materializada precisamente en esos famosos 16 principios de liderazgo de los que la compañía saca tanto pecho. El propio CEO actual, Andy Jassy, reconoce precisamente en la serie de vídeos internos "Leadership Principles Explained" que esos principios "son algo en lo que hay que trabajar constantemente" y que, bien aplicados, "son muy potentes".

Lo de aplicarse el cuento ya si eso... El mensaje llega en un momento delicado para la plantilla de Amazon. Y es que tal y como comparten en The Next Web, la compañía ha eliminado más de 57.000 empleos corporativos desde 2022, y los trabajadores que han sobrevivido a esos recortes llevan tiempo denunciando jornadas de trabajo cada vez mayores y peor conciliación, al tener que cubrir entre menos personas las mismas tareas.

Escuchar que el estrés se resuelve trabajando más suena distinto según quién lo reciba, pues no es lo mismo contarlo desde la posición de Bezos que para una plantilla ya al límite. Que no es que digamos que Bezos nunca haya tenido estrés, pero es importante también tener la imagen completa de todo.

No todos los líderes piensan igual. El propio Bezos reconoce que él, personalmente, prefiere afrontar el problema de cara antes que gestionar la emoción. Pero no es la única fórmula entre los grandes directivos. Tal y como comparten en Fortune, el expresidente de Starbucks, Laxman Narasimhan, explicaba que su fórmula para evitar el estrés se basa en tres hábitos fijos: meditación diaria, ejercicio y tiempo protegido en familia. Por otro lado, el CEO de Red Lobster, Damola Adamolekun, apuesta por "hacer una pausa, valorar la situación y responder con calma en lugar de reaccionar por impulso".

Y el CEO de Microsoft, Satya Nadella, aunque comparte con Bezos la idea de afrontar los problemas sin evitarlos, pone el acento en “la comunicación abierta con los empleados” y en dar flexibilidad a las políticas de la empresa para evitar el agotamiento del equipo. "No puedes permitir que la gente se queme. Es malo para tu empresa y malo para la sociedad", decía Nadella allá por 2015. De nuevo, que alguien diga esto mientras por otro lado ejecuta miles de despidos sin despeinarse y políticas cada vez más agresivas, toma un matiz bastante amargo.

Imagen de portada | Flickr (iafastro)

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