Si ya no te llegan las gafas del eclipse a tiempo, estos son los cristales y máscaras de soldar del n.º 14 que sí puedes comprar en ferreterías o Amazon

Ya te lo hemos comentado antes: no se puede ver un eclipse solar sin la protección correcta. La mayoría de usuarios apuestan por gafas homologadas ISO 12312-2, pero a estas alturas puede que no encuentres unas que te lleguen a tiempo o que, simplemente, quieras una alternativa. La hay, aunque quizás te puede coger por sorpresa: unas lentes de soldador como estas de Amazon cuestan 20,99 euros.

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Una alternativa a las gafas para ver eclipses que puedes comprar en ferretería

Como decimos, unas pantallas o cristales de soldador son una alternativa que nos puede permitir ver de forma correcta y segura un eclipse, aunque es importante señalar que no sirve cualquiera. Aquí lo que nos interesa es mirar lo que se conoce como la escala DIN, un valor que indica la cantidad de luz que dejan pasar estas pantallas.

La AAS (Sociedad Astronómica Americana) explica que la graduación DIN que tiene que tener este tipo de pantallas para ver un eclipse es de entre 12 y 14. Cuanto mayor sea el número, menos cantidad de luz dejará pasar el cristal. Con una graduación DIN 12 y 13 la cantidad de luz que pasa puede hacer que sea un poco molesto observar el eclipse, mientras que con un DIN 15 apenas se ve. Por eso mismo, lo recomendable es que tenga graduación DIN 14.

Ahora bien, ¿y qué ocurre con los cascos que tienen visores con oscurecimiento automático? Pues que no son nada recomendables, porque es posible que no se ajusten lo suficientemente rápido a la hora de mirar el eclipse o que no lleguen a dejar la misma cantidad de luz que una pantalla con DIN 13 o 14. Si que te puede servir un casco con un visor, la graduación DIN que comentamos.

Nota final: compres lo que compres, asegúrate de que lo tienes en casa el 12 de agosto como muy tarde.

⚡ EN RESUMEN: cristal de soldador para ver eclipse ✅ LO MEJOR Buena visualización de eclipse: Si elegimos un cristal con DIN 14 vamos a poder ver el eclipse con buena visibilidad y seguridad.

Si elegimos un cristal con DIN 14 vamos a poder ver el eclipse con buena visibilidad y seguridad. Resistente: El material de este cristal o pantalla es más resistente que las gafas que suelen comprar para eclipses. ❌ LO PEOR El precio: Aunque pueden venir varios cristales en el mismo pack, suelen ser más caros que las gafas.

Aunque pueden venir varios cristales en el mismo pack, suelen ser más caros que las gafas. Algo incómodo si no tienes unas gafas o montura: Tener que sujetar el cristal con las manos puede no ser demasiado cómodo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una alternativa más duradera y resistente a las gafas para ver eclipse. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres algo más económico o que venga con un mayor número de unidades para poder el eclipse con amigos o familiares.

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Imágenes | Morteza Mohammadi, Justin Dickey, Amazon

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