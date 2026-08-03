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El gadget de Lidl de 15 euros que será mi salvación durante estas vacaciones

Ideal para poder regar las plantas y macetas sin tener que pedirle favores a vecinos o familiares

Tienda Lidl 1
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Llega la época del año en la que preparamos las maletas, planificamos la ruta y nos mentalizamos para desconectar unos días de la rutina. Sin embargo, para quienes tenemos plantas en casa o en la terraza, las vacaciones vienen acompañadas de una preocupación inevitable: cómo mantenerlas con vida sin depender de favores.

Entre trucos caseros con botellas de agua que no siempre funcionan y el tener que dejarle las llaves a un vecino, la solución más práctica la hemos encontrado en Lidl. Se trata de un programador de riego Parkside, que estará disponible en su web dentro de unos días, por 14,99 euros.

Programador de riego

Programador de riego

PVP en Lidl — 14,99
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Aunque Lidl indica que el producto se sumará a su tienda online en los próximos días (calculan entre 2 y 4 jornadas laborables), la fecha exacta es impredecible y el stock suele agotarse volando. Si prefieres no arriesgarte a quedarte sin él, Amazon ofrece una solución muy similar y a buen precio: el Aqua Control C4099O. Es el modelo más vendido de su plataforma y actualmente se puede conseguir rebajado a 19,66 euros.

Aqua Control C4099O Programador de Riego para Jardín, Para todo tipo de Grifos, Apertura a 0 Bar, Color Azul

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Automatización sencilla y a prueba de errores

Programador De Riego Parkside Lidl

Lo que hace interesante a este accesorio no es solo su precio ajustado, sino su enfoque práctico para todo tipo de usuario. No requiere grandes conocimientos de jardinería ni sistemas complejos de fontanería para ponerlo en marcha.

Permite llevar a cabo una programación a la medida de tus plantas, ya que es posible configurar intervalos de riego y tiempos exactos para que las macetas de casa reciban la dosis de agua necesaria según la hora del día.

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Este es un gadget que ofrece compatibilidad universal ya que se acopla fácilmente a la toma de agua estándar de exterior, por lo que solo tendrás que enroscarlo y configurar, de forma sencilla, el temporizador.

Además, al automatizar las horas de menor radiación solar (como la noche o el amanecer), se evita la evaporación rápida del agua y se optimiza el consumo, consiguiendo así un ahorro de agua inteligente en casa.

⚡ EN RESUMEN: programador de riego parkside de lidl

 LO MEJOR

  • Facilidad de uso y configuración rápida: su interfaz con pantalla LCD y menús sencillos permite programar frecuencias e intervalos de riego en un par de minutos sin manuales complejos.
  • Instalación limpia (Plug & Play): no requiere electricidad ni instalaciones complejas; va directo a la rosca del grifo exterior estándar (incluye adaptadores) y funciona a pilas.

❌ LO PEOR

  • Materiales de plástico básico... La carcasa y las roscas de plástico sufren si están expuestas directamente al sol abrasador de verano durante meses o si hay heladas en invierno.
  • Sensibilidad a la presión e imprecisiones leves... Con presiones de agua muy altas o muy bajas, las electroválvulas de bajo coste pueden desgastarse antes o tener fugas si no se sella bien la rosca con teflón.

💡 CÓMPRALO SI... Te vas de vacaciones unas semanas y solo necesitas asegurar que las macetas de la terraza, balcón o un pequeño huerto no se sequen durante el verano.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un jardín con múltiples zonas. Este gadget solo gestiona una salida de agua. Así que si necesitas regar césped por un lado y plantas por otro con horarios distintos, se queda corto.

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Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)

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