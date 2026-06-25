OPPO Reno16 Pro, análisis: el mejor Reno hasta la fecha deja la gama media, también en precio

OPPO acaba de anunciar su nueva gama de móviles Reno y nosotros ya hemos probado el más completo de este dúo. Aunque tradicionalmente la serie Reno se enmarcaba en la gama media, este OPPO Reno16 Pro quiere meter la patita en la gama alta con prestaciones muy equilibradas y un precio acorde. Veamos cómo se ha portado en nuestras pruebas.

✅Cómpralo sí

Valoras que el diseño sea compacto y manejable.

Quieres que la batería no sea un dolor de cabeza.

Te gusta hacer fotos, especialmente selfies.

Te gusta el software de OPPO, ColorOS16.

❌No lo compres si

Quieres un móvil con las especificaciones más punteras.

Buscas algo con la mejor relación calidad-precio.

Eres muy exigente en el apartado fotográfico.

Prefieres un software más limpio.

OPPO Reno16 Pro, la opinión y nota de Xataka

Reconozco que el OPPO Reno16 Pro me ha sorprendido para bien. Entre que la serie Reno es más una gama media y que cuando lo saqué de la caja vi que era compacto y con un diseño juvenil, mi sensación es que estaba ante un móvil al que tampoco podría exigirle una gran cámara o un rendimiento de locos.

Tras varios días de uso, el OPPO Reno16 Pro ha demostrado ser un smartphone muy equilibrado. Es cierto que ni lleva el mejor procesador ni sus cámaras son las más avanzadas, pero en la práctica me ha callado la boca; el rendimiento es fluido y las cámaras son muy versátiles. Si además le sumamos una autonomía excelente y detalles como la pantalla de 144Hz, elevan la experiencia a una gama alta más que decente.

La mayor pega (y en lo que también apunta a la gama alta) es en su precio. Por primera vez en la serie Reno, OPPO ha superado los 1.000 euros (1.099, para ser exactos), entrando en un terreno prohibitivo para muchos usuarios, sobre todo los jóvenes a los que supuestamente va dirigido.

8,4 Diseño 8,5 Pantalla 8,5 Rendimiento 7,5 Cámara 8,0 Software 8,5 Batería 9,5 A favor Dos días de autonomía. Gracias

Diseño de calidad, compacto y manejable

El sensor principal ofrece buenos resultados En contra El precio es demasiado alto

La pantalla se ve genial, pero un poco más de brillo le habría venido bien

El angular y el telefoto flojean de noche

Nuestra experiencia con el OPPO Reno 16 Pro

Diseño compacto con un detalle que sobresale. Es una de las cosas que más he agradecido al usar el OPPO Reno16 Pro, sobre todo teniendo en cuenta que vengo de un iPhone 17 Pro Max. A nivel estético, tiene una apariencia bastante clásica, con el marco de metal y ambas caras cubiertas de cristal, pero tiene un detalle que hace que destaque: la carcasa trasera está decorada con un dibujo de un planeta que tiene un efecto tridimensional que parece que esté saliéndose del cristal. Es un diseño más juvenil y llamativo, pero si prefieres algo más sobrio y elegante hay una versión en negro con la trasera completamente lisa.

Pantalla nítida y fluida. La experiencia visual con el OPPO Reno16 Pro es muy buena. Tenemos una pantalla AMOLED de 6,32 pulgadas que nos da imágenes nítidas y contrastadas, pero además los 144Hz de tasa de refresco hacen que todo se mueva rápido y fluido; si te gusta jugar con el móvil, lo vas a agradecer. Eso sí, al usarlo en exteriores con mucho sol he echado en falta un plus extra de brillo. En la pantalla también tenemos un lector de huellas ultrasónico que va muy fino, aunque si quieres desbloquear el móvil sin manos también puedes configurar el reconocimiento facial.

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Rendimiento de sobra para el día a día. Aunque no lleva el procesador más potente (es un Mediatek 8550 Super), el OPPO Reno16 Pro se desenvuelve a la perfección en las tareas habituales del día a día. Hablamos de un chip de gama media, pero es más que suficiente para navegar, usar mapas, hacer fotos y consultar las redes sociales sin notar nada de lag o problemas para gestionar la multitarea. En cuanto a la temperatura, no he notado que se caliente especialmente, aunque al hacer fotos en exteriores, entre la pantalla encendida y que está haciendo un calor horrible, pues quieras que no algo se calienta.

Hasta dos días sin pasar por el enchufe. Cuando vi que el diseño era más compacto automáticamente pensé que la autonomía no sería su punto fuerte, no podía estar más equivocada. Tenemos una batería de 6.000 mAh de silicio-carbono, que permite una mayor densidad energética. Durante mis pruebas me ha permitido cargar el móvil cada día y medio e incluso dos días si le daba un uso menos intensivo. Nada mal.

El OPPO Bubble es uno de los accesorios más curiosos que he probado en un móvil

Una cámara versátil con un accesorio muy original. El sistema de cámaras es bastante versátil y da muy buen resultado en condiciones favorables. De noche se notan las debilidades, especialmente con el angular y el telefoto ya que no son tan luminosos como el sensor principal. Pero lo más llamativo no es la cámara en sí, sino el accesorio que trae. Se llama OPPO Bubble y es una pequeña pantalla redonda magnética que podemos "pegar" en la trasera del móvil. Esto nos permite hacernos selfies aprovechando la calidad de la cámara trasera, pero también nos sirve como visor/disparador inalámbrico. No es algo que te vaya a cambiar la vida, pero si te gusta hacer fotos da mucho juego.

El sensor principal nos da un gran nivel de detalle que se mantiene al ampliar

En cambio, con el teleobjetivo tenemos una lente menos luminosa que tiende a capturar las fotos ligeramente movidas si la luz es más baja o hay algo de movimiento (con el angular pasa lo mismo)

Selfie con cámara delantera (izq.) vs selfie con cámara trasera usando el OPPO Bubble (dcha.). La cámara trasera nos da un poco de bokeh natural y logra un look más natural.

Ficha técnica OPPO Reno16 Pro

oppo reno16 pro DIMENSIONES Y PESO 151,2 X 72,4 X 8,36 mm 188g pantalla AMOLED 6,32 pulgadas 2.640 x 1.216 píxeles, 460ppp Tasa de refresco 144Hz procesador Mediatek Dimensity 8550 Super memoria ram 12 GB LPDDR5X almacenamiento 256/512GB UFS 3.1 software ColorOS 16 Android 16 cámaras traseras Principal: 200MP, sensor Samsung S5KHP5 (1/1,56 pulgadas), apertura f/1.8, OIS, equivalente a 24mm Ultra angular: 50MP, sensor GC50F6 (1/2,88 pulgadas), apertura f/2.0, AF, equivalente a 16mm Telefoto: 50MP, sensor Samsung JN5 (1/2,75 pulgadas), apertura f/2.8, OIS, equivalente a 80mm cámara delantera 50MP, sensor Samsung JN5 (1/2,75 pulgadas), apertura f/2.0, AF batería 6.000 mAh silicio-carbono Carga rápida Supervooc 80W conectividad 5G WiFi Bluetooth 5.4 Dual SIM, eSIM USB-C otros Altavoces duales Lector de huellas en pantalla Resistencia al agua y el polvo IP69 OPPO Bubble, pantalla extra redonda para fotos precio 1.099 euros (899 euros con promoción de lanzamiento)

¿Te lo recomiendo?

He dicho que el OPPO Reno16 Pro me ha sorprendido para bien y lo mantengo, pero hay otra cosa que también me ha sorprendido, esta vez para mal: el precio. El OPPO Reno14 lanzado en 2025 costó 649 euros en la versión de 512GB. Vale que estamos hablando del modelo Pro y que tiene especificaciones más avanzadas (principalmente la pantalla y las cámaras), pero estamos hablando de un salto de precio de 450 euros. OPPO no lo menciona directamente, pero en plena crisis de memorias DRAM varios fabricantes ya han avisado que los precios iban a subir y aquí tenemos la prueba.

No es un mal móvil, al contrario, pero sí es excesivamente caro, sobre todo teniendo en cuenta que en el escaparate actual hay mejores opciones por ese mismo precio o incluso más baratas. Sin ir más lejos, el propio OPPO Find X9 que salió por 999 euros pero ya se puede comprar por 899 euros.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Mejores móviles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de OPPO. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



