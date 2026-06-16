"La memoria ya cuesta más que el procesador y la pantalla juntos": el CEO de Nothing explica por qué tu próximo móvil va a ser más caro

A estas alturas no creo que te pille por sorpresa, pero si es así, por resumir: estamos viviendo una crisis de memoria DRAM sin precedentes y eso, junto a los conflictos bélicos activos y la situación con la IA y los centros de datos, son factores que están convirtiendo la industria del smartphone en un escenario realmente complicado.

El componente más caro de un móvil. Carl Pei, cofundador y CEO de Nothing, lo lleva advirtiendo durante meses, y sus últimas palabras resumen muy bien cómo está la situación actualmente. Y es que tal y como afirma en uno de sus últimos tuits, "la memoria es ahora el componente más caro de un smartphone. Más que el procesador, más que la pantalla, y puede representar más del 50% del coste total de hardware".

Pei ya había anticipado esta situación el pasado mes de enero, unos meses después de que empezáramos a ver cómo algunos fabricantes estaban modificando los precios de su oferta de memoria, subiendo hasta un 300% en algunos segmentos.

El hambre de los centros de datos. Los grandes centros de datos de Microsoft, Amazon, Google y Meta necesitan el mismo tipo de memoria que llevan los teléfonos (DRAM y NAND Flash) para alimentar sus modelos de inteligencia artificial. La diferencia es que los hyperscalers (básicamente las Big Tech) pagan más, compran más y reservan capacidad de producción con años de antelación.

Según IDC, los tres grandes fabricantes de memoria del mundo (Samsung, SK Hynix y Micron) han redirigido su capacidad de producción hacia la memoria de alto rendimiento (HBM) que demandan las GPUs de Nvidia, dejando menos oferta disponible para los móviles. Y es que como apunta la firma de análisis tecnológico, cada oblea destinada a una pila HBM para un chip de IA es una oblea que no irá a un módulo LPDDR5X para un smartphone de gama media.

A finales de 2025, SK Hynix ya dirigía el 30% de sus obleas a HBM; Micron fue más lejos y el pasado mes de diciembre dijo adiós a Crucial, marca destinada al consumidor final, redirigiendo toda su producción al mercado empresarial.

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Lo que dicen los números. La escasez tiene reflejo directo en los precios. Gartner calcula que el coste combinado de DRAM y SSD subirá un 130% antes de que acabe 2026, lo que encarecerá los smartphones un 13% de media frente a 2025. TrendForce sitúa la producción global de teléfonos en torno a 1.135 millones de unidades este año, una caída del 10% respecto a 2025. IDC llega a estimar un descenso de casi el 13% en los envíos globales de smartphones, que sería el mayor en más de una década. Y por si fuera poco, el precio medio de un smartphone ya ha alcanzado los 550 dólares en 2026, cien dólares más que el año anterior, según comparten desde Memeburn.

Quién paga el pato. Omdia estima que los teléfonos por debajo de los 100 dólares caerán un 31% en ventas este año. Los segmentos de entrada y gama media, donde suelen operar marcas como Xiaomi, Oppo y demás, son los más golpeados, porque sus márgenes son muy estrechos y no pueden absorber subidas de coste sin repercutirlas al consumidor.

Nabila Popal, directora de investigación de IDC, afirmaba que “la era del smartphone ultrabarato ha terminado”.

El caso Nothing como termómetro. Pei lo ilustra con su propio producto. Los costes de memoria del Nothing Phone (4a) se duplicaron entre el momento en que la empresa decidió fabricarlo y el día que salió a la venta. Y volvieron a duplicarse desde entonces. En el ciclo de vida de un solo producto, el coste de la memoria se ha multiplicado por cuatro, y es un ejemplo que están viviendo más marcas en silencio.

Lo que cambia para el que compra. Pei avisa de que la temporada de rebajas de este año, como el Black Friday, no tendrá los descuentos a los que el consumidor estaba acostumbrado. Desde febrero, los nuevos teléfonos salen al mercado con precios hasta 100 dólares más caros que sus predecesores. De hecho, según cuenta Pei, en India, los modelos por encima de las 30.000 rupias (unos 272 euros al cambio) han subido más de 7.000 rupias respecto a la generación anterior. Y la previsión es que los precios sigan subiendo, al menos hasta 2027.

Para Nothing, es una oportunidad. Pei lleva años defendiendo que el diseño y la experiencia de usuario importan más que las especificaciones en papel, y ahora el mercado le da la razón por las malas. "2026 es el año en que la carrera de especificaciones termina", contaba en enero. Es un tema delicado, pues si lo pensamos fríamente, obtenemos menos por el mismo precio o más del que ya pagamos, por lo que puede interpretarse muy fácilmente como una manera de hacer que el usuario no tenga en cuenta la hoja de especificaciones técnicas y se deje llevar por lo que la marca le pone frente a sus ojos.

Y ahora qué. El alivio en precios no llegará hasta que los fabricantes cuenten con mayor capacidad de producción, algo que los analistas no esperan antes de 2028. Hasta entonces, tenemos dos opciones: o comprar ahora, antes de que los precios suban más, o aguantar con el dispositivo que tenemos. Y es que tiene pinta de que los ciclos de actualización van a alargarse, y en ese contexto, el mercado de segunda mano y los reacondicionados pueden ganar atractivo.

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