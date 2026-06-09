Apple ha diseñado Siri AI para que usemos el iPhone sin tocarlo. Llevo haciendo lo mismo en mi móvil Android desde hace meses

Aparece un joven responsable de Apple en escena con una sonrisa Profidén, muy ilusionado él. "Siri va a ser mucho más conversacional", comienza diciendo. Se refiere, claro, a la nueva Siri AI que Apple acaba de presentar. La esperanza —ha costado, veremos— es que al fin Siri deje de parecer tonta.

Tras hablar de algunas de esas opciones, el joven se anima a hacer una demostración en tiempo real. Pulsa el botón lateral y le pregunta a Siri por la planificación de partidos del Mundial para el primer fin de semana. A los pocos segundos —el vídeo es honesto y refleja que Siri tarda unos instantes en responder, como cualquier IA— aparece la respuesta.

El asistente le sugiere algunos platos, pero él cree recordar que alguien le mencionó un postre de una amiga. Siri, que tiene acceso a sus mensajes y datos del iPhone, encuentra la respuesta y el joven le pide que planifique el menú con ese último postre. Lo hace, y a continuación pide a Siri que configure un mensaje para invitar a su grupo de chat al evento. Fiesta futbolera montada.

Todo parece funcionar, y es un alivio, porque esto es justo lo que uno hubiera esperado de Siri con AI. Esa es la buena noticia. La no tan buena es que en realidad esto llega tarde, aunque como dicen, más vale tarde que nunca: todo lo que mostraba el joven en ese vídeo podemos hacerlo en móviles Android gracias a Gemini desde hace meses e incluso años.

Yo hice la prueba en mi móvil preguntándole lo mismo. Es cierto que no me mostraba iconos circulares con las banderas de los países que se enfrentan en cada partido (minipunto para ese detalle visual de Siri), pero luego seguí el mismo proceso.

Así, le pedí que me recomendara ideas para organizar una pequeña fiesta para ver uno de los partidos con amigos, y me sugirió un menú similar al que planteaba Siri en la demo de Apple. Luego me sugirió que si quería añadir la cita al calendario, y al decirle que sí, me avisó de que conectara mi calendario a Gemini, cosa que aún no había hecho, y lo mismo si quería invitar a amigos al evento: me pedía permiso de acceso a mis contactos.

Personalmente aún no estoy del todo cómodo con darle a Gemini ese acceso a esos datos personales en mi móvil, así que la demo no me salió tan bonita como al directivo de Apple, pero una cosa está clara: la opción está ahí si uno quiere usarla.

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La llegada de Siri AI no obstante es una gran noticia, porque "normaliza" algo que los usuarios de iPhone inexplicablemente no podían hacer cuando llevaba tiempo disponible en móviles Android.

Copiar a Gemini es justo lo que Siri necesitaba

En realidad no lo normaliza del todo: los ciudadanos europeos no tendrán acceso a Siri AI en sus iPhone, porque Apple ha indicado que la DMA europea lo impide. Más allá de que esa decisión esté motivada por temas mucho más delicados (como la obsesión por mantener control total de su plataforma), la realidad de momento será esa.

Pero como decíamos, la llegada de Siri AI, aunque tardía, es muy de agradecer porque confirma un cambio de paradigma que estamos viviendo muy poco a poco pero que se está infiltrando en nuestras vidas: en lugar de toquetear nuestro smartphone, hablaremos con él.

Los asistentes de voz conversacionales alimentados por IA, como Gemini o Siri AI, permitirán que hagamos cada vez más cosas con el móvil sin necesidad de tocarlo. Bastará con hablar con él para irlas pidiendo, y modelos de IA cada vez más capaces y con cada vez mayor acceso a los recursos de nuestro móvil —no solo los datos que guardamos en él, sino sus aplicaciones y servicios— ejecuten esas peticiones.

Poder personalizar la voz de Siri AI es un punto muy a favor de este asistente.

Es una evolución que lenta y progresiva se está colando en nuestra rutina de uso con el móvil. Lo hace además con mejoras continuas tanto en la forma de interactuar con estos asistentes potenciados con IA como en la capacidad de personalizarlos.

De hecho, llamó la atención cómo Apple ahora ofrece una nueva voz para Siri AI, pero sobre todo ofrece la posibilidad de modificar esa voz para que tenga un ritmo y expresividad distintas según nuestras preferencias.

Las opciones mostradas por Apple no son en absoluto novedosas. Lo vimos cuando otro responsable de Apple pidió por ejemplo que Siri AI buscara información sobre un próximo concierto de un grupo en San Francisco o cuando usó la "inteligencia visual" del sistema para identificar un lugar de una foto.

Todo ello es básicamente una copia de lo que ya teníamos en móviles Android gracias a Gemini, y precisamente esa experiencia de Google ha sido la que Apple ha aprovechado para trasladar todas esas capacidades a sus dispositivos. Es una buena noticia.

Pero quizás lo sea más para Google que para Apple.

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