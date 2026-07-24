La relación tecnológica entre EEUU y Europa sigue enfriándose: Airbus ha comenzado a mudar sistemas críticos a una nube local

Airbus ha decidido sacar sus aplicaciones más sensibles de la nube de Amazon. Y es que el fabricante aeroespacial europeo ha firmado un acuerdo de varios años con la francesa Scaleway, propiedad de Iliad, para alojar los sistemas críticos de sus operaciones industriales y de defensa, según ha confirmado la propia compañía, movimiento que impulsa ese deseo de soberanía tecnológica que cada vez más empresas e instituciones comienzan a aplicar.

Qué ha pasado. Airbus empezará a migrar 70 aplicaciones desde AWS hacia la infraestructura de Scaleway, un primer paquete dentro de un plan mucho más amplio que podría llegar a cubrir hasta 900 aplicaciones en los próximos cinco o seis años, según cuentan desde Reuters. Entre los sistemas afectados hay herramientas de diseño de aeronaves, ingeniería, producción industrial y gestión corporativa, además de programas de ERP, ejecución de manufactura, CRM y gestión del ciclo de vida del producto, tal y como expanden desde The Register.

Estrategia. Catherine Jestin, directora digital de Airbus, ha explicado que la compañía buscaba garantizar que sus datos permanecieran "bajo control europeo", lejos del alcance de las leyes estadounidenses como la Cloud Act, que permite al Gobierno de Estados Unidos solicitar acceso a datos almacenados en centros de datos de empresas americanas, aunque estén ubicados fuera de su territorio.

El contexto tampoco ayuda, ya que las tensiones comerciales y geopolíticas entre Washington y Europa, alimentadas por la política exterior de Donald Trump, han disparado la desconfianza de las empresas europeas hacia las grandes tecnológicas de EEUU.

En detalle. Según apuntan desde la compañía, Airbus evaluó más de 150 requisitos técnicos y legales antes de elegir a Scaleway. Uno de los puntos que más pesó, según afirma Jestin, fue la protección frente a lo que la propia directiva describió como el "kill switch", es decir, la posibilidad de que un proveedor extranjero pudiera cortar el acceso a los servicios por decisión de su Gobierno de origen.

También influyó que Scaleway ya aloja los modelos de inteligencia artificial de Mistral, la startup francesa con la que Airbus firmó en mayo un acuerdo para desarrollar herramientas de IA a medida para el sector aeroespacial y de defensa. "El hecho de que los modelos de Mistral ya estén desplegados en la infraestructura de Scaleway nos permitirá acelerar nuestro enfoque de IA", admitía Jestin.

Entre líneas. Cabe destacar que el movimiento no significa una ruptura total con los proveedores estadounidenses. Y es que Airbus ha aclarado que seguirá trabajando con AWS para plataformas como Skywise, su sistema de análisis de datos de aviación, y con Microsoft y Google para sus herramientas de productividad, según comparten desde The Register. La compañía también continuará apoyándose en proveedores como Salesforce, Coupa o Workday. "No pretendemos alejarnos de todas las soluciones no europeas; equilibramos nuestras decisiones en función de la criticidad de los datos", explicaba Jestin al medio.

Y ahora qué. El caso de Airbus llega en un momento en que la Comisión Europea ha propuesto la Cloud and AI Development Act, una normativa destinada a impulsar la capacidad de computación y almacenamiento en la nube dentro de la Unión Europea. Gigantes como AWS, Microsoft y Google ya han lanzado sus propias versiones de "nube soberana" para intentar retener a sus clientes europeos, aunque no siempre con éxito. Y es que tal y como comparten desde The Register, un directivo de Microsoft llegó a admitir bajo juramento ante un tribunal francés que no podía garantizar la soberanía total de los datos.

Imagen de portada | Airbus y Markus Spiske

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