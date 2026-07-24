Samsung Galaxy Z Flip7 vs Z Flip8: pequeñas diferencias que hacen que merezca la pena (o no) pagar más por saltar a la nueva generación

Habemus tres nuevos plegables de Samsung. Las comparativas entre ellos son interesantes porque, más allá del formato, también tienen otras diferencias. Ahora bien, también merece la pena echar la vista hacia atrás y compararlos justo con la generación anterior. Por eso mismo, vamos a poner hoy frente a frente al Galaxy Z Flip7 y al Galaxy Z Fold8.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip7 y del Samsung Galaxy Z Flip8

Samsung Galaxy Z Flip7 Samsung Galaxy Z Flip8 Dimensiones y peso Plegado: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm Desplegado: 75,2 x 166,7 x 6,5 mm 188 gramos Plegado: 75,4 x 85,7 x 13,1 mm Desplegado: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm 180 gramos pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles) 397 píxeles por pulgada 2.600 nits Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles) 400 píxeles por pulgada 3.000 nits Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster pantalla secundaria / Principal Super AMOLED de 4,1 pulgadas Tasa de refresco: 60-120 Hz Resolución 948 x 1.048 píxeles Super AMOLED de 4,1 pulgadas Tasa de refresco: 60/120 Hz Resolución 948 x 1.048 píxeles procesador Exynos 2500 Exynos 2600 Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB 12/256 GB 12/512 GB cámara principal Angular de 50 MP, f/1.8. OIS Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 123º Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 123º cámara frontal 10 MP f/2.2, FOV 85º 10 MP, f/2.2, FOV 85º batería 4.300 mAh Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa Dual de 4.300 mAh (típica) Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa PowerShare precio Desde 945,65 euros Desde 1.299 euros

A simple vista no hay demasiadas diferencias entre ambos, pero sí que hay algunas que merece la pena tener en cuenta antes de lanzarse a por uno u otro modelo.

Un diseño que tiende a ser cada vez más fino

A simple vista, ambos plegables son tan similares que es complicado distinguirlos. Samsung mantiene un diseño con el que se encuentra cómoda, aunque sigue en la misma dirección que otros dispositivos como el Galaxy S26 Ultra. ¿Qué quiere decir eso? Que el Galaxy Z Flip8 es un dispositivo más delgado y ligero que su antecesor.

Hablemos de números concretos. Se trata de una reducción de 0,4 milímetros de grosor y 8 gramos de peso. Sobre el papel, es una diferencia pequeña, pero que se nota si tenemos en cuenta que es un plegable que busca ser ligero y manejable.

Pantalla interior: cambio en el nivel de brillo máximo y en la bisagra

La pantalla exterior del Galaxy Z Flip8 es idéntica a la que ya estrenó el Galaxy Z Flip7, cubriendo toda la superficie del dispositivo a excepción de los módulos de las cámaras. La interior tampoco cambia demasiado, aunque Samsung ha mejorado el nivel máximo de brillo de 2.600 a 3.000 nits. En la práctica, esto debe hacer que se vea mejor en exteriores o bajo la luz del sol.

Otro cambio que llega tanto al nuevo Flip como a los Galaxy Z Fold8 y Z Fold8 Ultra es una tecnología llamada Flex Titanium. Explicado de forma sencilla, viene a ser una película de titanio junto a una placa del mismo material que va en la zona de la arruga que tiene la pantalla plegable. Su objetivo es claro: hacer que esta arruga apenas se note y se vea menos.

Renovación de procesador: Exynos de nuevo

Mientras que los otros dos plegables de esta nueva generación llevan procesador de Qualcomm, el Galaxy Z Flip8 repite con un Exynos. Concretamente, estamos hablando del Exynos 2600, que es justo el mismo procesador que montaban los Galaxy S26 y Galaxy S26+, por lo que nos podemos hacer una idea de su rendimiento.

Aquí tenemos un salto de potencia y eficiencia técnica con respecto al procesador del Z Flip7, que era el Exynos 2500. Con este cambio podemos esperar que el nuevo plegable de Samsung sea más potente y eficiente que su antecesor e incluso que, además, mejore su gestión térmica. Por lo demás, no hay más diferencias a nivel de hardware entre ambos dispositivos, que llegan con las mismas cámaras y batería.

Nuevo One UI, mismos años de actualizaciones

Como ocurre prácticamente siempre que Samsung estrena un nuevo móvil de gama alta, el Galaxy Z Flip8 llega con nuevo sistema operativo. Este dispositivo viene con One UI 9 y Android 17 de serie, un cambio lógico en este sentido, ya que el Z Flip7 llegó con Android 16 y One UI 8. La mayor diferencia entre ambos sistemas operativos es que la nueva versión nos permitirá utilizar más funciones y herramientas en la pantalla exterior del dispositivo.

¿Y qué ocurre con los años de actualizaciones? Aquí Samsung repite jugada: el Z Flip8 promete siete años de actualizaciones, los mismos que su antecesor. Ahora bien, como este último llega un año en las tiendas, va a “gastar” uno de ellos cuando se actualice a One UI 9.

Subida de precio para el Galaxy Z Flip8

El Galaxy Z Flip8 llega a las tiendas con dos configuraciones diferentes, como ya hizo el Z Flip7: 256 GB o 512 GB de almacenamiento (ambas con 12 GB de RAM). Con lo que también llega este nuevo móvil es con una subida de precio en ambas versiones. Os dejamos a continuación para que veáis, de forma clara, el cambio de los precios de lanzamiento entre ambos dispositivos:

Galaxy Z Flip8 con 256 GB de almacenamiento: 1.299 euros (por 1.209 euros del Z Flip7).

Galaxy Z Flip8 con 512 GB de almacenamiento: 1.499 euros (por 1.329 euros del Z Flip7).

¿Qué modelo elegir?

Ahora que ya hemos visto las diferencias entre ambos dispositivos, toca decantarse por uno. Ambos son una muy buena opción si te gusta este tipo de móvil plegable, aunque, en función de lo que busques o de lo que te quieras gastar, hay uno que va a ser mejor para ti.

Por qué comprar el Samsung Galaxy Z Fold7

El Z Flip de la generación pasada sigue siendo una opción interesante este 2026, especialmente si es la primera vez que te vas a comprar un teléfono plegable. Estos son los principales puntos que hacen que valga la pena:

Es más fácil encontrarlo a buen precio : Al ser lanzado en 2025, es más probable que podamos encontrarlo de oferta en alguna tienda. Esto, unido a la subida de precios del modelo de este año, hace que sea una opción si buscas gastarte lo mínimo posible.

: Al ser lanzado en 2025, es más probable que podamos encontrarlo de oferta en alguna tienda. Esto, unido a la subida de precios del modelo de este año, hace que sea una opción si buscas gastarte lo mínimo posible. No hay un salto enorme entre ambos dispositivos: Aunque hay evolución entre ambos Z Flip, no hay un salto enorme. Eso hace que este dispositivo sea una mejor opción calidad-precio si no eres un usuario entusiasta que busca tener lo mejor y más actual.

Por qué comprar el Samsung Galaxy Z Flip8

El Samsung Galaxy Z Flip8 es el modelo más actual y eso hace que cuente con una evolución en ciertos aspectos del mismo. Es más caro, sí, pero hay varios puntos en los que destaca frente al modelo del año pasado:

Más delgado y con una pantalla que se ve mejor en exteriores : El diseño es prácticamente el mismo , aunque el Z Flip8 es más delgado y ligero que su antecesor. Además, la subida del brillo máximo de la pantalla exterior es ideal si usas mucho el móvil en exteriores.

: El diseño es prácticamente el mismo , aunque el Z Flip8 es más delgado y ligero que su antecesor. Además, la subida del brillo máximo de la pantalla exterior es ideal si usas mucho el móvil en exteriores. Su nuevo procesador, más potente : Este móvil cambia al Exynos 2600, un procesador más potente y eficiente que el de la generación pasada. Ideal para usos pesados o para utilizar IA en local.

: Este móvil cambia al Exynos 2600, un procesador más potente y eficiente que el de la generación pasada. Ideal para usos pesados o para utilizar IA en local. Un año más de actualizaciones: Ambos dispositivos tienen siete años de actualizaciones garantizadas, pero el modelo anterior, al haber sido lanzado el año pasado, ya ha consumido uno de ellos.

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