Mientras el sector tecnológico se desangra por los despidos, ASML camina en la dirección opuesta: 20.000 euros por quedarse

2026 está siendo una escabechina de despidos en las empresas tecnológicas. Se estima que en los primeros cuatro meses, al menos 92.000 empleados del sector tecnológico han perdido su trabajo con la excusa de que hay que invertir más en IA. Mientras tanto, en las empresas de semiconductores y componentes está ocurriendo lo contrario: están pagando bonus para que no se vayan. Es justo lo que está haciendo ASML.

Qué ha pasado. Lo cuentan en Eindhovens Dagblad: ASML va a ofrecer a sus empleados un paquete de acciones con un valor de 20.000 euros a todos los empleados que sigan trabajando en la empresa en 2030. Las acciones estarán disponibles a partir del 1 de enero de 2027 y la condición para poder cobrarlo es seguir trabajando en la empresa el 1 de enero de 2030.

Por qué es importante. El boom de la IA tiene dos caras. En un lado tenemos a las empresas tecnológicas como Meta que están invirtiendo de forma muy agresiva en IA, principalmente en la construcción de centros de datos. Además, la IA sirve para automatizar procesos y así necesitan menos mano de obra. La otra cada de la moneda son empresas como ASML, Samsung o SK Hynix que no dan abasto para fabricar más componentes que hacen posible el boom de la IA. Aquí no se despide, aquí se intenta retener el talento a golpe de talonario.

Repartir los beneficios. En total, ASML tiene 44.500 trabajadores repartidos en todo el mundo, de los cuales unos 23.500 trabajan en su sede central en Veldhoven. Si cuando llegue 2030 todos los trabajadores siguen en la empresa, ASML tendría que desembolsar 890 millones de euros. ASML lidera el ranking de empresas europeas con mayor capitalización bursátil. Sólo el último trimestre ingresaron 9.300 millones de euros, con un beneficio neto de 2.920 millones. Vamos, que se lo pueden permitir de sobra.

El caso Samsung. Hace unos meses, Samsung también confirmó que pagaría una prima a sus trabajadores de la división de semiconductores. Sin embargo, no salió de la empresa, sino que fue fruto de una negociación con los empleados, que amenazaban con una huelga que paralizaría las fábricas. Finalmente Samsung cedió y los empleados se llevarán un bonus de 340.000 dólares de media. La parte mala es que esto ha creado tensiones dentro de la empresa porque el personal de otras divisiones como dispositivos se llevarían un bonus mucho menor, en algunos casos de 4.000 dólares.

Mientras tanto en Silicon Valley. Como decíamos al principio, las empresas tecnológicas han reducido sus plantillas de forma considerable en lo que llevamos de año. En mayo Meta echó a 8.000 empleados, Microsoft ofreció la prejubilación a otros tantos, Oracle también dio puerta a miles de trabajadores (sin cifra aún confirmada), Amazon también... Lo grave es que no se trata de un problema financiero, sino que el motivo que hay detrás de la inmensa mayoría de estos despidos es la IA. No se trata de sustituir empleados por IA, sino de que muchas empresas se están reestructurando completamente para desarrollar la IA.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | La IA se ha convertido en la coartada perfecta para cualquier cosa: a las empresas les sirve tanto para recortar como para expandirse











