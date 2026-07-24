Play Station Network (PSN) está caído: el servicio está dando error y no deja iniciar sesión

Viernes en pleno verano, con un calor insoportable, parece buen momento para echar unas partidas en tu PlayStation. No tan deprisa... Si planeabas jugar a un juego online, vete olvidando porque el servicio PlayStation Network está caído y está dando error en todo el mundo.

Qué está pasando. Cuando el servicio intenta iniciar sesión, aparece el mensaje "Algo salió mal". Según Downdetector, los problemas han empezado hoy viernes 24 de julio sobre las 12:45 del mediodía y a estas horas aún siguen llegando reportes. Lo curioso es que en la página de estado de PlayStation dice que todos sus servicios están funcionando con normalidad. Claramente no es así.

Algo ha salido mal. Es el mensaje que aparece cuando el servicio intenta iniciar sesión. No se trata de un fallo total y aún podrás jugar en local, pero no es posible jugar a títulos online como Fortnite, Call of Duty y otros. Tampoco se pueden descargar juegos desde la PlayStation Store ni tampoco se puede ver la actividad de tus amigos en la plataforma.

Los errores. Algunos de los códigos de error que están apareciendo son WS-116414-7 y WS-116486-6, que corresponden a error de conexión de red y problema de conexión al servidor respectivamente.

Todo está bien. En el momento de escribir estas líneas, la página de estado de PlayStation sigue diciendo que todo está funcionando a la perfección y la compañía no ha comunicado ningún error a través de su cuenta oficial en X. Tanto downdetector como Reddit están llenándose de reportes y quejas de los usuarios. La situación recuerda al meme del perro rodeado de llamas.

Solución en camino.

En desarrollo...