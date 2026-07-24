En Zamora hay un pueblo que tiene como vecino un ciervo llamado Tomás. Y ya ha demostrado que nadie lo sacará de allí

Linarejos es una aldea del municipio zamorano de Manzanal de Arriba, en el corazón mismo de la Sierra de la Culebra, donde viven alrededor de una decena de personas. Y un ciervo. Ese último es un detalle importante porque explica que esta pequeña población próxima a la frontera lusa se haya colado varias veces en los últimos años en los titulares de la prensa nacional. Primero en 2023, por obra y gracia de cérvido de impresionante cornamenta bautizado 'Carlitos'. Ahora debido a otro de sus congéneres, un macho de 140 kilos llamado 'Tomás'.

La historia de Carlitos no acabó bien. La de Tomás (o 'Tomasín', como también lo llaman en Linarejos) ha dejado un giro de guion digno de una peli de Pixar.

En un lugar de Castilla y León… Más concretamente en la localidad de Manzanal de Arriba, Zamora, se ubica la pequeña aldea de Linarejos. Una decena escasa de vecinos instalados en el corazón mismo de la Sierra de la Culebra, en el entorno de una reserva regional de caza. A pesar de su escaso padrón, a lo largo de los últimos años la aldea ha despertado varias veces el interés de la prensa nacional. Y siempre por el mismo motivo: imponentes ciervos que deciden convertirse en uno más de la localidad y convivir con sus vecinos.

El ciervo 'Tomás'. El caso más reciente lo ha protagonizado un ciervo macho de unos 140 kilos e impresionante cornamenta que los habitantes de Linarejos han apodado 'Tomás'. Aunque se trata de un animal salvaje, sin domesticar, este peculiar cérvido ha hecho de la aldea su refugio particular: allí descansa y allí se alimenta. Resulta tan fácil verlo dormitando a la sombra de las tapias y fachadas de la aldea que se ha convertido en una suerte de reclamo turístico. La Opinión de Zamora asegura que el ciervo lleva cerca de dos años instalado allí.

"Cabemos todos". Aunque en la región hay tradición cinegética, Tomás ha caído en gracia a los vecinos, que han decidido acogerlo como a uno más. "No hace nada", explican desde el bar. "No se mete con nadie, a nadie le ha faltado al respeto ni nada, nunca. Ahí está echándose la siesta. ¿Qué delito comete? ¿Venir al pueblo" Otra vecina confirma que el cérvido "no molesta a nadie" y especula con que ha podido acabar en Linarejos mientras buscaba un refugio frente a los lobos. Además de seguridad y buena sombra, también ha encuentrado comida.

¿Todo perfecto, no? No. Los vecinos de Linarejos han aprendido a convivir con Tomás. Incluso le han cogido cariño. Pero eso no quita que la presencia del ciervo entre las casas y huertas de la aldea suponga dos problemas. El primero, que sigue tratándose de un animal con "instinto salvaje", como reconoce algún residente. Además, está dotado de enormes astas. El segundo hándicap es que Tomás no solo se encuentra con vecinos. A Linarejos acuden también curiosos, gente que quiere verlo de cerca y no siempre mantiene la distancia adecuada.

"Acude gente de fuera a verlo, a hacerse fotos con él, a acariciarlo", explica a La Opinión de Zamora un vecino, que recuerda aún el caso reciente de "una pareja con dos niños" que se acercó a Tomás como si se tratara de una mascota e incluso llegó a pasarle la mano por el lomo. Eso sí supone un peligro porque, señala otra residente, "aunque es sociable" el animal conserva su "instinto salvaje".

Hace un par de años un ciervo herido se refugió en un pueblo zamorano donde lleva deambulando pacíficamente desde entonces. Hace unos días lo capturaron y se lo llevaron lejos argumentando que era un peligro y blabla. Pues ha vuelto al pueblo😳 Ha recorrido 50 km hasta Su Casa😳 pic.twitter.com/pLq5LzlveK — ⅃ɵ෴eL🪶 (@joel27799310) July 23, 2026

"¡Vienen a fusilarlo!" La presencia de Tomás en una aldea habitada causó tanta preocupación que hace unos días las autoridades tomaron una decisión radical: capturarlo y trasladarlo a la finca del Casal. El operativo para cazarlo dio un buen susto a los vecinos, que el jueves de la semana pasada se encontraron con un despliegue de agentes del Seprona y Medio Ambiente por sus calles.

"Lo están buscando, vienen a fusilarlo", llegó a comentarse en la aldea. En realidad el objetivo era otro: adormecer al ciervo, reducirlo, sacarlo del casco urbano y trasladarlo a un entorno natural. La operación salió bien y la historia podría haberse acabado ahí... si no fuera porque Tomasín tenía otros planes.

Un viaje de 50 km. Para asombro de los vecinos de Linarejos el ciervo reapareció en el pueblo a los pocos días, lo que significa que emprendió ni más ni menos que una travesía de 50 kilómetros por su cuenta a través de la Sierra de la Culebra. Su objetivo: salir de la zona en la que intentaban reubicarlo y regresar a lo que él considera su refugio natural. Irónicamente esa hazaña le ha dado todavía más visibilidad y ha hecho que el interés por Tomás crezca.

En Linarejos aún tienen fresco el recuerdo de otro cérvido parecido a Tomasín que hace años también decidió convertir las calles de la aldea en su hogar. Aquel animal se llamaba 'Carlitos', tenía una cornamenta de 14 puntas y los lugareños llegaron a reunir alrededor de 54.000 firmas a través de una campaña online para blindarlo y protegerlo de los cazadores. De poco sirvió.

En septiembre de 2023 los residentes se encontraron con el cadáver decapitado de un ciervo en la zona. En el pueblo sospecharon al instante que se trataba de su ilustre cérvido, aunque la Junta de Castilla y León lo desmintió poco después. La realidad es que en Linarejos no volvieron a ver a Carlitos, por lo que los vecinos decidieron rendirle un homenaje dibujando su silueta en puertas y fachadas.

Imagen | Wikipedia

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