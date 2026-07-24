La tecnología se ha vuelto tan cara que Apple ha recuperado una idea inquietante: alquilar los iPhone, iPad y Mac

El leasing de coches les ha funcionado muy bien a las empresas durante años, y ahora la idea va a llegar también a los iPhone y otros dispositivos de Apple. Según indican en Bloomberg, la compañía está preparándose para el lanzamiento de Apple Upgrade, un programa de alquiler de dispositivos. Se espera que el servicio se anuncie el 28 de julio y que cubra la mayoría de modelos de iPhone, Mac, iPad y Apple Watch. Pero atención: más que suscribirte a ellos, los arrendarás. Hay una ligera diferencia.

Leasing para el iPhone y el Mac. El servicio funciona exactamente igual a los leasings o arrendamientos de automóviles. El cliente paga una cuota mensual, como en una suscripción, durante un periodo de 24 meses (para iPhone y Apple Watch) o de 36 meses (para los Mac y iPad). Tras ese periodo el dispositivo no será del cliente, porque lo que pasará es que en ese momento tendrá que decidir si quiere devolverlo, quedarse con él (pagando una cantidad final variable) o bien cambiarlo anticipadamente por un modelo nuevo, con lo que las anteriores cuotas mensuales se renovarán durante el mismo periodo.

La idea viene de lejos. Apple inauguró su iPhone Upgrade Program en septiembre de 2015 con una idea curiosa: la de que pudiéramos suscribirnos al iPhone. Cualquier cliente podía pagar una cuota mensual (que en aquel momento partía de los 32 dólares) para tener un iPhone que además podría renovar cada año. El programa incluía Apple Care+, y solo era válido para los iPhone.

Un socio financiero clave. Esta vez Apple no se encargará de asumir el riesgo financiero del programa. En lugar de eso, la empresa de Cupertino se ha aliado con Klarna, que actuará como respaldo de la iniciativa. La noticia de la aparición del programa tuvo un efecto inmediato en sus acciones en bolsa, que se revalorizaron un 11% mientras que las de Apple apenas se movieron. Ninguna de las dos empresas ha hecho comentarios al respecto.

Chequeo previo. Para poder acceder al programa, los usuarios deberán pasar una comprobación de crédito simplificada ("soft credit check"), que será una versión "ligera" de los chequeos que deben pasar quienes hacen un leasing de un coche, por ejemplo. El servicio estará disponible tanto en tiendas físicas como online, inicialmente en EEUU.

Primero subida de precios, ahora esto. El lanzamiento se produce solo semanas después de que Apple decidiera subir los precios de Mac o iPad, aunque el iPhone aún no está afectado. Era algo que estaba cantado, y hasta el propio Tim Cook adelantó que tendrían que subir precios porque la situación se había vuelto "insostenible". La crisis de la memoria ya fue el detonante de esa subida de precios, y ahora también lo es de esta nueva modalidad de tener un dispositivo de Apple pagándolo en plazos mensuales... sin que llegue a ser tuyo del todo al final.

Cambios respecto al pasado. Apple va a dejar de admitir nuevos registros en su iPhone Upgrade Program, que tenía una financiación estándar. A diferencia de este servicio, en Apple Upgrade se queda fuera el soporte AppleCare, y ese leasing excluirá también algunos dispositivos asequibles, como el Apple Watch SE, el iPad de entrada, el iPhone 16 o el MacBook Neo. Tampoco estarán incluidas las compras para empresas y centros educativos.

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